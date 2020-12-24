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MotoGP şampiyonu Lorenzo, ünlüler için yapılan yetenek yarışmasında finalist oldu

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MotoGP şampiyonu Lorenzo, ünlüler için yapılan yetenek yarışmasında finalist oldu
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, yetenek yarışması Masked Singer'ın İspanya versiyonunda finale kaldı.

Masked Singer, Güney Kore'de ortaya çıkan ve Amerika dahil pek çok ülkede yayınlanan bir şarkı yarışması. Amerika'daki versiyonundaki jüriler ise; ünlü komedi dizisi Community'de "Señor Chang" karakterini ve Hangover film serisinde "Mr. Leslie Chow" karakterini canlandıran Ken Jeong, Jenny McCarthy Wahlberg, Lewis Hamilton'ın da eski sevgilisi olan şarkıcı Nicole Scherzinger ve "Blurred Lines" şarkısıyla 2013'e damga vuran Robin Thicke.

Bu yarışmaya katılan ünlü katılımcılar, seçtikleri bir kostüm ve maskenin ardında şarkı söyleyerek tamamen sesleri ile değerlendiriliyorlar ve turları geçiyorlar.

Lorenzo ise yarışmaya büyük bir kuzgun olarak katıldı ve ilk turlarda J Balvin'in "Morado" şarkısıyla beraber ünlü rock grubu Dire Straits'in "Walk of Life" şarkısını seslendirdi.

Eski Yamaha ve Honda sürücüsü pilot, serinin final ayağına kadar çıkmayı başarsa da dördüncü sırada yer alarak elendi ve sonrasında da maskesini çıkararak kimliğini açıkladı.

Yarışmadan ayrılmadan önce Lorenzo, yarışmanın "özgün ve unutulmaz bir deneyim" olduğunu söyledi.

 

Lorenzo, 2019'da MotoGP'den tam zamanlı sürücü olarak emekli olduktan sonra 2020'de Yamaha test pilotu olarak görev almıştı. 2021'de ise test pilotu görevi için Cal Crutchlow ile anlaşan Japon üretici, Lorenzo'yu bu görevden almak zorunda kaldı.

İspanyol pilotun gelecek seneki planları ise belirsiz.

 

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Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo
Editör Lewis Duncan

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