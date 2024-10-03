MotoGP şampiyonluk baskısı artarken Martin, 2023 “kabusundan” kaçınıyor

Jorge Martin, geçen yılki dünya şampiyonluğu mücadelesi sırasında “bir kabus” yaşadıktan sonra zihinsel gücü üzerinde çalışmanın MotoGP dünya şampiyonluğu mücadelesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Pramac Ducati sürücüsünün MotoGP sıralamasındaki liderliği Endonezya Grand Prix hafta sonunda Francesco Bagnaia tarafından üç puan azaltılarak 21 puana düşürülmüş olabilir ancak Martin ana yarıştaki zaferinin Cumartesi sprint yarışında kaza yapmasına mükemmel bir cevap olduğunu düşünüyor.

Marc Marquez’in mekanik arıza ve Enea Bastianini'nin kaza nedeniyle Endonezya GP'sini tamamlayamaması, Martin ve Bagnaia arasındaki 2023 şampiyonluk mücadelesinin son beş yarışta tekrarlanmasına yol açtı.

Geçen yılki şampiyonluk mücadelesinde Bagnaia, iki galibiyetle öne çıkan yedi ardışık podyumla zafere ulaşırken, Martin iki kez yarış dışı kalmış ve aynı dönemde üç grand prix’de podyumu kaçırmıştı.

12 ay önce son yarışlarda şampiyonluğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 26 yaşındaki pilot, odaklanmasını ve zihinsel dayanıklılığını geliştirmek için meditasyona başladıktan sonra, yarışlara nasıl hazırlandığını anlattı.

Japonya GP öncesi basın toplantısında konuşan Martin, meditasyonun faydalarından nasıl yararlandığını ve zihinsel olarak daha iyi hazırlandığını söyledi.

Martin, “Artık çok daha iyi uyuyorum, geçen sezon benim için idare etmesi gerçekten zordu”

“Japonya'da çok değil ama Tayland ve Malezya'da daha çok zorlandım ve tabii ki Valensiya'da da.”

“Zihinsel açıdan çok geliştiğimi hissediyorum ve sezon boyunca çok çalıştım. Harika bir adım attığımı hissediyorum, bu yüzden şu anda tadını çıkarıyorum. Piste çıkmaktan ve yarışmaktan keyif alıyorum.”

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Geçen sezon tam tersiydi, kötü bir rüya, bir kabus gibiydi, gerçekten bir kabustu.”

“Kazanıyor olsam bile bundan hiç keyif almıyordum. Şimdi keyif alıyorum, bu yüzden şimdi çok mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum, bu yüzden gerçekten çok iyi.” diye açıkladı.

Geçen yılki Motegi yarışında Martin, sprint ve grand prix dublesi yapmıştı, ancak pazar günkü yarış şiddetli yağmur ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarışın yarısında kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Geçen yıl sprint yarışını üçüncü, grand prix yarışını ise ikinci sırada tamamlayan Bagnaia, puan farkını kapatmayı hedeflerken kalan beş pistten üçünde Martin'e karşı avantaj elde edebileceğini düşünüyor.

Bagnaia, “Bence bu pist [Motegi] bizim için iyi, Tayland ve Malezya'nın da bizim için iyi olduğunu düşünüyorum, yani çok güçlü olduğumuz üç pistimiz var”

“Jorge'nin çok güçlü olduğu Avustralya var.”

“Bence mücadele Tayland ve Valencia'da benzer bir performansa bağlı olabilir.”

“Jorge’den daha iyi olmamız gereken bir durumdayız, o biraz daha fazla kontrol edebilir.” dedi.