MotoGP şampiyonluk adayı Martin'in antrenman turlarındaki sorununun kaynağı lastiklermiş
MotoGP'de şampiyonluk adayı olan Jorge Martin, Katar Grand Prix'si ikinci antrenman seansında yaşadığı sorunların lastik kaynaklı olduğunu söylüyor.
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Katar'a Francesco Bagnaia'nın 14 puan gerisinde geldi ve bu hafta sonu rakibinin 23 puan gerisine düşerse şampiyonluğu Bagnaia'ya kaptıracak.
Geçtiğimiz hafta Bagnaia'nın gerisinde kalarak tamamladığı Malezya GP'si ardından Martin, tempo sorunu yaşadığı ikinci antrenmanı istediği gibi noktalayamadı.
Seansta attığı ilk turda üç saniye geride kalan Martin, yine de seansı yedinci tamamlayarak direkt olarka Q2'ye girmeyi başardı.
Neyin yanlış gittiğini açıklayan Martin, 2. antrenmanın sonundaki hız eksikliğinin sorumlusu olarak kullandığı orta hamur lastikleri tuttu.
Martin, "Her iki lastikte de sorun vardı, ön ve arka. Sabah taktığım için mi böyleydiler bilmiyorum. Onları sıralama turları için biraz anlamak istedim."
"Onlarla iki tur attım. Bu yüzde akşam işe yaramamaları garipti. İlk turda üç veya dört saniye gerideydim. Bir şeyler kesinlikle yanlıştı."
"Son iki turda yine hızlıydım. Elbette 1:56'dan 1:53'e gelmek karmaşık. Çünkü herhangi bir referansım yoktu."
"Bu yüzden, iki turda sınıra nasıl yaklaşacağımı anlamak gerçekten zihinseldi. Sınırda değildim, altıncı veya yedinciydim ama sınıra yakındım."
"Sanırım bu bana güven veriyor. Zor durumda herhangi bir hata yapmamak ve hızlı bir tur atmak için gerçekten olgun bir sürüş yaptığımı hissediyorum." dedi.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
Martin cumartesi günü yapılacak sprint yarışı için tüm ayar zamanını kaybettiğini ve lastik bilgisi için diğer yedi Ducati'nin verilerine güveneceğini sözlerine ekledi.
Martin, "Bütün antrenman seansını kaybettim."
"Yarın için çok fazla bilgimiz yok. Bir noktada arka taraf için sert hamur denedim, orta hamurdan aşağı yukarı daha iyi çalışıyordu."
"Belki bu bir seçenektir, bilmiyorum. Ducati'den bilgi almak yarın için bana yardımcı olacak. Çünkü sanırım tüm sürücüler farklı lastik denedi."
"Öyleyse onları anlamaya çalışalım ve hızımıza ne katabileceğimize bakalım." dedi.
Şampiyonadaki durum nedeniyle antrenmanlarda sakin kalıp kalamadığı sorulduğunda Martin, "Bence o kadar yavaş kaldığım için sakin kalmak zordu."
"Bir noktada motosiklete yeni bir lastik takana kadar piste çıkmayacağım. Çünkü bu işe yaramaz. Kaza yapacağım ve sakatlanacağım dedim." ifadelerini kullandı.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Bagnaia cuma günü Martin'in 0.007 gerisinde kaldı ama Fabrika Ducati'sinin hissiyatından memnundu.
İtalyan sürücü, Martin'i cuma günü Katar'da yaşadığı lastik problemine benzerini yaşadığını ve bunun rakibini geride bırakacağını düşünmediğini söyledi.
Bagnaia, "Benim de başıma geldi. Sanırım Tayland'da, taktığım ilk lastik hiç işe yaramadı. Bunlar olabilir. Her zaman her şeye çözü bulabileceğinizi düşünerek çalışmalısınız."
"Bunun onun için sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü sonuçta ikinci lastikte iyi turlar attı." dedi.
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