MotoGP şampiyonluk adayı Bezzecchi, antrenman kazası nedeniyle ameliyat oldu

İtalyan sürücü, Cumartesi günü Valentino Rossi'nin Tavullia'daki pistinde antrenman yaparken sakatlandı ve bugün Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesinde ameliyat oldu.

Şampiyona sıralamasında üçüncü olan Bezzecchi'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak Endonezya Grand Prix'sine katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Takım yaptığı açıklamada, "Marco Bezzecchi'nin sağ köprücük kemiğindeki kırığı azaltmak için bu sabah başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi."

"Mooney VR46 Racing Team sürücüsü dün Tavullia'daki Motor Ranch'te olağan antrenman seansında kaza yaptı."

"Marco UNIMORE Ortopedi ve Travmatoloji Birimine ulaştı ve burada Profesör Porcellini tarafından koordine edilen ekip lezyonu küçültmek için ameliyatı gerçekleştirdi. Operasyon başarılı geçti."

"Marco rehabilitasyon sürecine derhal başlayacak: piste dönüşü önümüzdeki 48 saat içinde değerlendirilecek." sözlerine yer verildi.

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olay Bezzecchi'nin şampiyonluk umutları için bir gerileme olacak çünkü şu anda sıralamada 265 puan ile - fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın 54 ve Pramac'tan Jorge Martin'in 51 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Liderlerle arasındaki küçük farka rağmen Bezzecchi, şampiyonluk yarışındaki "gerçek mücadelenin" kendisini içermediğini, "sadece onlara yakın sürdüğü ama asla yeterince yakın olmadığını" söylemişti.

Önümüzdeki hafta sonu Lombok'ta yapılacak yarış, Avustralya GP'si ve ay sonunda Chang Uluslararası Pisti'nde yapılacak Tayland GP'sinin oluşturduğu üçlü ayağın ilki olacak.

Bezzechi'nin sakatlığı, takım arkadaşı Luca Marini'nin de Hindistan GP'sindeki sprint yarışında kendisi ile çarpışarak köprücük kemiğini kırmasının ardından geldi.