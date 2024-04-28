MotoGP şampiyona lideri Martin'in, ilginç kazası için diyecek bir şeyi yok

Pramac sürücüsü Martin, Pazar günü Jerez pistindeki yarışın başında liderliğe yükselerek Francesco Bagnaia ve Marc Marquez'i arkasında tutmayı başardı.

Martin, 11. turda 2023 şampiyonluğundaki rakibi Bagnaia'nın başını çektiği takip grubunun neredeyse bir saniye önünde giderken, 6. virajda frenleme sırasında aniden Ducati GP24'ünün ön tarafını kaybetti ve yere düşerek bu sene ilk kez yarış dışı kaldı.

Bagnaia, Katar açılışından bu yana ilk zaferini elde etmek ve şampiyonada ikinciliğe yükselmek için Martin'in kazasından yararlandı. Jerez yarışından sonra Martin'in puan farkı 17'ye düştü.

Yarış sonrasında basın mensuplarına konuşan Martin, ön tarafta hızını kontrol ederken hiçbir uyarı olmadan gelen kazadan dolayı şaşkındı.

Martin, "Kesinlikle garip bir kazaydı. Bunu biraz araştıracağım. Tam olarak aynı hızdaydım ve [önceki turlarda olduğu gibi] aynı noktada fren yaptım."

"Bu yüzden biraz garip, detayları biraz daha anlamamız gerekiyor."

"Bu hızlarda - 1:37.9, 38.0 - sabit kalmaya çalışıyordum. Yarışın o noktasında liderliği korumak için iyi bir tempoydu, arka lastiği sonlara saklamaya çalışıyordum. Odaklanmıştım ve kendime güveniyordum."

"Elbette o hızda kaza yapmayı beklemiyordum çünkü viraja gerçekten erken girdim, gerçekten düzdüm. Bunu bir daha tekrarlamamak için anlamamız gerekiyor."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Belki biraz daha fazla risk aldığım bazı virajlar vardı ama altıncı viraj bunlardan biri değildi. Sabit olmaya çalışıyordum, hep aynı noktada fren yapıyordum. Bu yüzden nerede ne olduğunu anlamalı ve gelecek için geliştirmeliyiz." dedi.

Martin'in kazandığı Cumartesi günkü sprintte birçok sürücü, daha düşük lastik basınçları kullandıkları için ceza aldı.

Ancak İspanyol sürücü, kendisi ve Pramac "garip" olay için cevaplar aramaya devam ederken, lastik basıncının grand prix'deki kazasıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyor.

Martin, "Dünden biraz daha yükseğe çıktık, bu yüzden ikinci turda zaten içerideydim. Öndeydim. Bence bu baskıdan kaynaklanan bir şey değildi. Kazayı hâlâ anlamış değilim." dedi.

Martin'in yarıştan çıkışo Bagnaia'yı yarış liderliğine yükseltirken, fabrika Ducati sürücüsü son turlarda Gresini'den Marquez'in yoğun baskısına direnerek rakibinin sahasında destansı bir galibiyet aldı.

Bagnaia, Jerez'de üst üste üçüncü MotoGP zaferine ulaşırken 1:37.449'luk derecesiyle tur rekorunu kırdı.

Martin, 25 turluk yarışta finişe ulaşabilseydi Bagnaia'nın hızına yetişemeyeceğini ima etti: "Pit duvarında 0.2'yi ve biraz zorlandığını gördüm. Ama ben hep aynı tempoyu korumaya çalışıyordum. Biraz daha fazla zorladığımdan değil."

"Ama bugün Pecco, daha sonra pistte gördüm, olağanüstüydü. Hızı inanılmazdı. Kendimi [1m] 37.4, belki 37.6, 37.7'ye sahipmişim gibi hissetmedim. Yapabilirdim ama 37.4 değil, bu kesin."