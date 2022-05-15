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MotoGP, Rossi'yi onurlandırmak için 46 numarayı emekliye ayırıyor!

MotoGP, iki hafta sonraki İtalya GP'sinde Valentino Rossi'nin numarasını emekli etmeye hazırlanıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP, Rossi'yi onurlandırmak için 46 numarayı emekliye ayırıyor!
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Dokuz kez dünya şampiyonunun 26 senelik kariyeri boyunca kullandığı sarı 46 numara, bir motor sporları sembolüne dönüşmüş durumda.

Rossi üç sınıfta toplam dokuz şampiyonluk elde etti, bu şampiyonlukların yedisi MotoGP şampiyonluğu, bununla birlikte toplam 115 galibiyete sahip.

2021 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olan İtalyan motosiklet efsanesi şu anda tam zamanlı olarak GT World Challenge Europe'da yarışmakta.

Her ne kadar Rossi bugüne kadar numarasının emekli edilmesine yönelik herhangi bir istekte bulunmamış olsa da, MotoGP 46 numarayı emekli etme kararı aldı ve Rossi'nin iki hafta sonra Mugello'da düzenlenecek törene katılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "46 numara, Mugello'da emekli edilecek ve MotoGP'de bir daha kullanılamayacak."

"Dokuz kez dünya şampiyonu ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi ile eşanlamlı hale gelen bu numara, İtalya GP'sinde bir törenle kullanımdan kaldırılacak."

"Emeklilik töreni Cumartesi günü, sıralama turlarının hemen öncesinde ana düzlükte yapılacak."

"26 senelik başarılı kariyeri boyunca 46 numara ile yarışarak küresel çapta en bilinen simgelerden birini yaratan Rossi, mirası onurlandırıldığı ve numarası emekliye ayrıldığı için törene katılacak." ifadeleri yer aldı.

Valentino Rossi fans

Valentino Rossi fans

Photo by: Yamaha MotoGP

MotoGP yönetimi, genelde yarış sırasında vefat eden sürücülerin numaralarını emekliye ayırmakta. Geçtiğimiz yıllar içinde MotoGP, Nicky Hayden'ın 69, Shoya Tomizawa'nın 48 ve Marco Simoncelli'nin 58 numarasını diğerlerini emekliye ayırdı.

Numarasını emekli eden ilk binici, 1993 500cc dünya şampiyonu Kevin Schwantz'dı ve Amerikalı ünlü #34, emekli olduktan sonra kariyerine olan saygısından emekli oldu.

Geçen sezon emekli olmasından önce, Rossi resmen MotoGP şöhret salonuna alındı.

İki hafta önce İspanya Grand Prix hafta sonu sırasında Jerez'de, eski Yamaha takım arkadaşı ve üç kez dünya şampiyonu Jorge Lorenzo da Onur Listesi'ne alındı.

Numarası emekli edilen ilk sürücü ise 1993 500cc şampiyonu Kevin Schwantz. Amerikalı sürücünün ünlü 34 numarası, Schwantz'ın emekliliğinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

Geçtiğimiz sezon emekli olmasının ardından Rossi resmi olarak MotoGP Hall of Fame'in bir parçası oldu.

İki hafta önce, İspanya GP'sinde ise Rossi'nin eski takım arkadaşı ve üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo Hall of Fame'a kabul edilmişti.

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