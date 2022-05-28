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MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı

MotoGP, 9 kez motosiklet grand prix yarışlarında şampiyonluk kazanan efsane sürücü Valentino Rossi'nin 46 numarasını spordan emekli etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı
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İlk kez 1996'da grand prix dünya şampiyonasına katılan Rossi, uzun süren kariyerine 2021 sezonunun sonunda noktayı koymuştu.

26 sezon mücadele eden Rossi 125cc, 250cc ve MotoGP sınıflarında toplam 9 şampiyonluk ve 115 yarış zaferi kazandı. Bunlardan 89'u en üst sınıfta kazanıldı.

MotoGP, Fransa GP hafta sonunda Rossi'nin kendisiyle eşleşen numarasını emekliye ayırabileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama bazı eleştirileri beraberinde getirdi. Rossi'nin kendisi de geçmişte numarasının iptal edilmemesi gerektiğini söylemişti.

2016'da bu konu hakkında konuşan Rossi, "Numaram hakkındaki ilk düşüncem, 46 numaranın emekliye ayrılmasını istemiyorum. Sporda kalmasını tercih ederim. Diğer sürücüler isterlerse, o numarayı kullanabilirler." demişti.

Ancak bugün Mugello'daki sıralamalar öncesinde yapılan etkinlikte 46 numaranın emekliye ayrıldığı açıklandı. Rossi de bu etkinliğe katıldı.

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