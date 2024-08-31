MotoGP Aragon sıralama: Marc Marquez pole'de, Acosta ikinci!

Marc Marquez, Aragon'daki MotoGP sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek pole pozisyonuna ulaştı. Gresini-Ducati pilotu, 1:46.766'lık tur zamanı ile en yakın rakibi Pedro Acosta'ya neredeyse bir saniye fark attı.

Motorland Aragon'da cumartesi sabahı şartlar pek ideal değildi; gece yağan yağmur nedeniyle pist başlangıçta tamamen kurumadı ve bu da sürücülerin yol tutuşundan şikayet etmesine neden oldu.

Bu nedenle ikinci serbest antrenman sırasında sürücüler fazla risk almadılar. Ancak sürücüler Q1'de ilk kez limitlerine yaklaşmaya başladı. Özzellikle KTM sürücüleri, Q2'deki son iki pozisyon için kıyasıya mücadele etti.

Brad Binder, Q1'de küçük bir farkla Acosta'nın önünde en hızlı zamanı elde etti. İki sürücü de bir tur daha atma şansı yakaladı ancak Marco Bezzecchi, Acosta'nın sadece 0.068 saniye gerisinde kalarak Q1'de elenmek zorunda kaldı. Enea Bastianini Q2'ye geçme şansını kaybetti.

Q2'nin başında Jorge Martin, ilk hızlı turunda 5. virajda ön tekerleğin kayması sonucu düştü ve bu da ona değerli zamanları kaybettirdi.

Martin, ikinci motosikletine geçmek için hızla garaja dönerken, Marc Marquez 1:47.478'lik bir dereceyle ilk güçlü zamanı kaydetti. Antrenmanlarda gösterdiği etkileyici performansların ardından, Gresini sürücüsü pole pozisyonu için favori olarak görülüyordu.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, performansını daha da artırarak rakiplerine büyük bir fark attı. Sıralama turlarında 1:47'nin altına inen tek sürücü oldu ve ikinci sıradaki Acosta'ya 0.840 saniye fark attı.

Acosta son anlarda Bagnaia'yı geride bırakarak çaylak sezonundaki en iyi sıralama sonucunu elde etti ve ikinci sıraya yerleşti.

Martin ise erken yaşadığı kazaya rağmen dördüncü sırada yer aldı.

Alex Marquez ve Franco Morbidelli ise üst sıralarda yer aldı.

Binder, sıralama turlarını yedinci sırada tamamlayarak Miguel Oliveira ve Raul Fernandez'in önünde yer aldı.

Q2'ye kalabilen tek Honda pilotu olan Johann Zarco ise onuncu sırayı alarak Aprilia fabrika takımından Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'i geride bıraktı.

Honda fabrika sürücüleri, sıralama turlarında bir kez daha son sıralarda yer aldı.

Luca Marini, Tech3-GasGas'tan Augusto Fernandez'in ardından 20. sırayı alırken, Joan Mir ise Yamaha'dan Alex Rins'in arkasında son sırada kaldı.