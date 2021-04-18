MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Ducati, pole pozisyonunu Francesco Bagnaia'nin sarı bayrakları ihlal etmesinden ötürü kaybetmişti. Jack Miller, bugünkü ısınma turlarıyla beraber Ducati'yi zirveye taşımayı başardı fakat bu, çok büyük bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor.

Jack Miller, seansı 1:39.721'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlamayı başarsa da, diğerlerinin aksine iki yumuşak lastik tercih etti ve bu da en hızlı zamanı yakalamasına yardım etti.

Seansı ikinci sırada tamamlayan isim, yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde eden Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo'ydu. Fransız sürücü 1:39.801'lik zaman turuyla ikinci en iyi zamanı yaptı ve bu zaman turunda, motosikletinin arka tarafında sert lastiği kullandı. Haliyle en iyi tempo Fransız sürücüde görünüyor.

Üçüncü sırada ise, bu hafta sonu daha iyi gözüken Suzuki'de son şampiyon Joan Mir yer aldı. Onu da Aprilia'dan Aleix Espargaro takip etti.

Petronas SRT ile bu hafta sonu daha iyi görünen Franco Morbidelli, tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi ısınma turlarını da beşinci sırada tamamlamayı başardı. Bagnaia ise Ducati ile altıncı oldu. Bu altı isim, yakın geçen seansta sadece 0.191 saniye içinde dizildiler.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak Johann Zarco, 0.320 saniye geride yedinci en hızlı zamanı yaptı ve seans içerisinde farklı lastik tercihleri yaptığı görüldü.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales ancak sekizinci olabilirken, ilk onu KTM'den Brad Binder Tech3'dan Danilo Petrucci tamamladı. Dün, iyi bir seans geçirip ikinci olan Alex Rins, seansı 12. sırada tamamlarken, Pol Espargaro ise 13. oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez için nispeten 'sessiz' bir ısınma seansı oldu. Marquez, kolunu korumak amacıyla ısınma turlarında sadece dört tur attı ve bu nedenle seansı Valentino Rossi'nin bir sıra gerisinde 19. sırada tamamladı.

Ayrıca cuma günkü kazadan sonra sonra dünkü sıralama turlarını kaçıran Takaaki Nakagami de bugün geri döndü ve 14. sırada yer aldı.

Seans sonucu: