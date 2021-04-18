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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ducati sürücüsü Jack Miller, yumuşak lastiklerle beraber Portimao Isınma turlarını zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Ducati, pole pozisyonunu Francesco Bagnaia'nin sarı bayrakları ihlal etmesinden ötürü kaybetmişti. Jack Miller, bugünkü ısınma turlarıyla beraber Ducati'yi zirveye taşımayı başardı fakat bu, çok büyük bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor.

Jack Miller, seansı 1:39.721'lik zaman turuyla ilk sırada tamamlamayı başarsa da, diğerlerinin aksine iki yumuşak lastik tercih etti ve bu da en hızlı zamanı yakalamasına yardım etti.

Seansı ikinci sırada tamamlayan isim, yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde eden Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo'ydu. Fransız sürücü 1:39.801'lik zaman turuyla ikinci en iyi zamanı yaptı ve bu zaman turunda, motosikletinin arka tarafında sert lastiği kullandı. Haliyle en iyi tempo Fransız sürücüde görünüyor.

Üçüncü sırada ise, bu hafta sonu daha iyi gözüken Suzuki'de son şampiyon Joan Mir yer aldı. Onu da Aprilia'dan Aleix Espargaro takip etti.

Petronas SRT ile bu hafta sonu daha iyi görünen Franco Morbidelli, tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi ısınma turlarını da beşinci sırada tamamlamayı başardı. Bagnaia ise Ducati ile altıncı oldu. Bu altı isim, yakın geçen seansta sadece 0.191 saniye içinde dizildiler.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak Johann Zarco, 0.320 saniye geride yedinci en hızlı zamanı yaptı ve seans içerisinde farklı lastik tercihleri yaptığı görüldü.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales ancak sekizinci olabilirken, ilk onu KTM'den Brad Binder Tech3'dan Danilo Petrucci tamamladı. Dün, iyi bir seans geçirip ikinci olan Alex Rins, seansı 12. sırada tamamlarken, Pol Espargaro ise 13. oldu.

Honda sürücüsü Marc Marquez için nispeten 'sessiz' bir ısınma seansı oldu. Marquez, kolunu korumak amacıyla ısınma turlarında sadece dört tur attı ve bu nedenle seansı Valentino Rossi'nin bir sıra gerisinde 19. sırada tamamladı.

Ayrıca cuma günkü kazadan sonra sonra dünkü sıralama turlarını kaçıran Takaaki Nakagami de bugün geri döndü ve 14. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Jack Miller Ducati 8 1'39.721     169.095
2 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'39.801 0.080 0.080 168.960
3 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'39.821 0.100 0.020 168.926
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'39.871 0.150 0.050 168.841
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'39.878 0.157 0.007 168.829
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'39.912 0.191 0.034 168.772
7 France Johann Zarco Ducati 11 1'40.041 0.320 0.129 168.554
8 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'40.124 0.403 0.083 168.415
9 South Africa Brad Binder KTM 12 1'40.173 0.452 0.049 168.332
10 Italy Danilo Petrucci KTM 12 1'40.393 0.672 0.220 167.963
11 Spain Alex Marquez Honda 11 1'40.443 0.722 0.050 167.880
12 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'40.533 0.812 0.090 167.729
13 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'40.558 0.837 0.025 167.688
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'40.609 0.888 0.051 167.603
15 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'40.617 0.896 0.008 167.589
16 Italy Luca Marini Ducati 11 1'40.806 1.085 0.189 167.275
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'40.859 1.138 0.053 167.187
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 11 1'41.167 1.446 0.308 166.678
19 Spain Marc Marquez Honda 4 1'41.237 1.516 0.070 166.563
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 1'41.477 1.756 0.240 166.169
21 Spain Iker Lecuona KTM 12 1'41.773 2.052 0.296 165.686
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Mir, Marquez’in ‘’tehlikeli’’ sıralama taktiğine sinirlenmiş

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Algarve International Circuit
Pilotlar Fabio Quartararo , Jack Miller
Takımlar Ducati Team , Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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