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MotoGP Portimao 3. antrenman: Bezzecchi lider, Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı

2023 MotoGP Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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MotoGP Portimao 3. antrenman: Bezzecchi lider, Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı
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2023 MotoGP sezonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti. 

1 ve 2. antrenman raporu:

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor. 

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebilir. 

Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Bu seanstaki en hızlı derecenin, dünkü en hızlı dereceye kıyasla 0.8 saniye kadar daha yavaş olması da bunu doğrular nitelikte. 

1:38.577 yapan Marco Bezzecchi seansın en hızlı ismiydi. İtalyan sürücü, dünün en hızlı derecesinden oldukça yavaş kalsa da bahsettiğimiz gibi sürücüler fazla risk almadılar. 

Bezzecchi'nin 0.1 saniye kadar gerisinde Fabio Quartararo vardı, Aleix Espargaro ise üçüncüydü. Dördüncü sırada Francesco Bagnaia yer aldı. Bagnaia, bitime yaklaşık 5 dakika kala motosikletinden düşse de seansı 4. sırada bitirebildi. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini de kaza yaptı ancak o, biraz daha erken kaza yaptığından garaja dönerek 2. motosikletiyle seansıyla devam edebildi. Bastianini buna rağmen 10. sıradaydı. 

Kendi evinde yarışan Miguel Oliveria ilk 5'i tamamladı, onun arkasında Alex Marquez, Maverick Vinales, Jorge Martin ve Joan Mir yer aldılar. 

Dün tur rekorunu kırarak herkesi şaşırtan Jack Miller 13. olurken; Bezzecchi'nin 0.6 saniye gerisinde kalan Marc Marquez ise 16. sıradaydı. 

3. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Marco Bezzecchi 14 1'38.577     171.058
2 France Fabio Quartararo 14 1'38.726 0.149 0.149 170.799
3 Spain Aleix Espargaro 14 1'38.801 0.224 0.075 170.670
4 Italy Francesco Bagnaia 11 1'38.803 0.226 0.002 170.666
5 Portugal Miguel Oliveira 14 1'38.862 0.285 0.059 170.565
6 Spain Alex Marquez 14 1'38.865 0.288 0.003 170.559
7 Spain Maverick Viñales 13 1'38.869 0.292 0.004 170.552
8 Spain Jorge Martin 14 1'38.995 0.418 0.126 170.335
9 Spain Joan Mir 11 1'39.017 0.440 0.022 170.298
10 Italy Enea Bastianini 9 1'39.022 0.445 0.005 170.289
11 Japan Takaaki Nakagami 14 1'39.118 0.541 0.096 170.124
12 Italy Franco Morbidelli 15 1'39.132 0.555 0.014 170.100
13 Australia Jack Miller 14 1'39.166 0.589 0.034 170.042
14 France Johann Zarco 14 1'39.183 0.606 0.017 170.013
15 Italy Luca Marini 6 1'39.183 0.606 0.000 170.013
16 Spain Marc Marquez 15 1'39.231 0.654 0.048 169.930
17 Spain Raul Fernandez 12 1'39.268 0.691 0.037 169.867
18 Spain Alex Rins 13 1'39.298 0.721 0.030 169.816
19 Italy Fabio Di Giannantonio 12 1'39.447 0.870 0.149 169.561
20 South Africa Brad Binder 14 1'39.479 0.902 0.032 169.507
21 Spain Augusto Fernandez 14 1'39.537 0.960 0.058 169.408
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