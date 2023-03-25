MotoGP Portimao 3. antrenman: Bezzecchi lider, Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı

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2023 MotoGP sezonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile start almıştı ve pist üstü aksiyonu, bugün 3. antrenman seansı ile devam etti.

Hafta sonlarında yapılan format değişikliği nedeniyle, 3. antrenman seansındaki dereceler artık kimin Q1'e ve kimin Q2'ye gideceğini etkilemiyor. Sadece 1 ve 2. antrenmandaki kombine dereceler sıralama turları gruplarını etkiliyor.

Dolayısıyla 3. antrenman seansı sürücüler için artık daha rahat geçiyor, yine de bu seans sıralama turlarından hemen önce yapıldığı için, bir kaza yapılması durumunda sıralama turlarınız riske girebilir.

Bundan ötürü de sürücüler nispeten daha dikkatli oluyorlar. Bu seanstaki en hızlı derecenin, dünkü en hızlı dereceye kıyasla 0.8 saniye kadar daha yavaş olması da bunu doğrular nitelikte.

1:38.577 yapan Marco Bezzecchi seansın en hızlı ismiydi. İtalyan sürücü, dünün en hızlı derecesinden oldukça yavaş kalsa da bahsettiğimiz gibi sürücüler fazla risk almadılar.

Bezzecchi'nin 0.1 saniye kadar gerisinde Fabio Quartararo vardı, Aleix Espargaro ise üçüncüydü. Dördüncü sırada Francesco Bagnaia yer aldı. Bagnaia, bitime yaklaşık 5 dakika kala motosikletinden düşse de seansı 4. sırada bitirebildi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini de kaza yaptı ancak o, biraz daha erken kaza yaptığından garaja dönerek 2. motosikletiyle seansıyla devam edebildi. Bastianini buna rağmen 10. sıradaydı.

Kendi evinde yarışan Miguel Oliveria ilk 5'i tamamladı, onun arkasında Alex Marquez, Maverick Vinales, Jorge Martin ve Joan Mir yer aldılar.

Dün tur rekorunu kırarak herkesi şaşırtan Jack Miller 13. olurken; Bezzecchi'nin 0.6 saniye gerisinde kalan Marc Marquez ise 16. sıradaydı.

3. antrenman sonucu: