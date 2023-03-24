MotoGP Portimao 2. antrenman: İki kez kırmızı bayrakla durdurulan seansın lideri tur rekorunu kıran Miller!

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Miller; kendisi ve KTM için zorlu geçen kış aylarının ardından, 2023 sezonunun ilk gününü Algarve Pisti'nin tur rekorunu kırarak zirvede tamamladı.

Normalde 1 saat sürmesi gereken 2. antrenman seansı, lokal saatle 15.00'da başladı ancak uzun kırmızı bayrak periyotları nedeniyle neredeyse 2 saat boyunca bitmedi.

İlk 15 dakika geride kalırken, pistte zaman tutma sistemlerinde teknik bir sorun yaşandı ve seans durdurulmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 30 dakika boyunca bu sorun çözülmeye çalışıldı ve lokal saatle 15.43'te seans yeniden başladı. Bu noktada, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, 1:38.866'lık derecesiyle ilk sıradaydı.

Bitime 15 dakika kala Tech3 GasGas sürücüsü Pol Espargaro'nun büyük kazası nedeniyle ikinci kez kırmızı bayrakların çıktığını gördük.

Espargaro, 10. virajda büyük bir highside yaşadı ve bariyerlere kadar uçtu. İspanyol sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sonrasında medikal helikoptere bindirilen Espargaro, sırt ve belinde bazı kontroller yapılması için Faro'daki hastaneye kaldırıldı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Miquel Liso

Lokal saatle 16.40'da seans yeniden başladı. İkinci kırmızı bayraklar çıkmadan önce Aleix Espargaro 1:38.253'lük derecesiyle liderdi.

Artık cuma günkü antrenman seanslarının kombine dereceleri sıralama gruplarını belirlediğinden, 2. antrenmanın sonunda herkes ilk 10'a girebilmek için büyük mücadele etti.

VR46 sürücüsü Luca Marini, Espargaro'nun turunu geçmek için gelirken kaza yaptı. Bitime 8 dakika kala ise 1:37.991 yapan Jorge Martin zirveye yükseldi, aynı zamanda tur rekorunu da kırmış oldu.

Ancak Martin'in bu derecesi zirvede uzun süre kalamadı. Birkaç saniye sonra Francesco Bagnaia geldi ve 1:37.856 ile liderliği eline geçirdi.

Bagnaia, liderliği almasından birkaç saniye sonra ise motosikletindeki bir sorun nedeniyle yolda kaldı. Ducati'sini 5. virajda bırakmak zorunda kalan İtalyan sürücünün seansı böylelikle erken sona ermiş oldu.

Bagnaia teknik bir sorunla seansa veda ederken, diğer sürücüler onun derecesini geçmek için zorluyorlardı ve bitime 3 dakika kala, Vinales'in 1:37.746 ile liderliğe yükseldiğini gördük

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak son sözü Miller söyledi. Seansın son saniyelerindeki turunda 1:37.709 yapan Miller, sürpriz bir şekilde kendisini zaman tablolarının en üstüne attı ve Vinales'in 0.037 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Seansın son dakikalarında yolda kalan Bagnaia, son zaman turlarını atamasa da 3. sırada kalmayı başardı. Marini, seans içerisinde kaza yapsa da dördüncü sırayı almayı başardı. Martin ise ilk 5'i tamamladı.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, son turunda derecesiyle kendisini 6. sıraya çıkardı ve ilk 10'un dışında kalmaktan son anda kurtuldu.

Quartararo, seansın son bölümlerinde Marc Marquez tarafından takip ediliyordu. Marquez, Fransız sürücüyü takip ederken kaza yaptı ve yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarına Q1'den başlaması gerekecek.

Johann Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaro ve Enea Bastianini ise ilk 10'u tamamladılar ve böylelikle Q2'ye direkt olarak kalan son isimler oldular. 1. antrenmanın en hızlı ismi Alex Marquez, 11. olabildi ve Q2'ye direkt olarak kalamayan ilk isim oldu.

Fabrika Honda'da Joan Mir 12. sıradaydı ve en hızlı Honda sürücüsü oldu. Hiçbir Honda sürücüsü ilk 10'da yer alamadı: Alex Rins 13, Marquez 14, Takaaki Nakagami ise 15. sıradaydı. Dolayısıyla hepsinin yarın sıralama turlarına Q1'den başlaması gerekmekte.

RNF sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez de seans içerisinde kaza yaptılar ve seansı 17 ile 19. sıralarda tamamladılar.

Griddeki diğer KTM sürücüleri ise Miller'ın temposuna yaklaşamadılar. Miller'dan sonra en yukarıda olan KTM sürücüsü 16. sıradaki çaylak sürücü Augusto Fernandez'di.

2. antrenman sonucu: