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MotoGP / Portekiz GP / Yarış raporu

MotoGP Portekiz: Oliveira evinde rahat bir şekilde galibiyete ulaştı!

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MotoGP Portekiz: Oliveira evinde rahat bir şekilde galibiyete ulaştı!
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, Editör

2020 MotoGP sezonunun son yarışına ev sahipliği yapan Portekiz GP'sinin kazananı, kendi topraklarında piste çıkan KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira oldu.

Startta iyi çıkış alan isim, KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira oldu. Oliveira çıkış ile beraber anında, arkasında start alan Petronas SRT Yamaha pilotu Franco Morbidelli'nin önünü kapattı ve liderliği korudu.

Arka sıralarda ise 2020 MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, önce Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile, ardından Avintia Ducati pilotu Johann Zarco ile temas yaşadı. Mir, Bagnaia ile yaşadığı temastan sonra yarışa devam edebildi ve 12. liğe kadar yükseldi, ancak Zarco ile temasından sonra dengesini kaybetti ve 20. sıraya kadar geriledi. 

Bagnaia ise Mir ile temasının ardından yarıştan çekildi. İtalyan pilotun temas sebebiyle omzunun çıktığı ve bu sebeple yarışa devam edemediği açıklandı. 

Turlar geçtikçe Oliveira, önde büyük bir fark yarattı ve arkasındaki Morbidelli ile rahat bir farka sahip oldu. Üçüncü sırada yarışı götüren Pramac Ducati pilotu Jack Miller, Morbidelli'yi yakından takip ediyordu ve dördüncü ile olan farkı oldukça büyüktü. 

Dördüncülük için olan savaşta ise büyük bir tren vardı. Önce LCR Honda pilotu Cal Crutchlow bu trenin başında olsa da, arkadan gelen Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro kendisini geride bıraktı ancak arkadaki gruptan uzaklaşamadı. 

15. tura gelindiğinde ise 2020 şampiyonu Mir, yaşadığı elektronik sorun ile Suzuki'sini garaja çekti ve Suzuki'nin markalar ve üreticiler şampiyonluğu konusunda tüm ümitler Alex Rins'in üzerinde toplandı. 

Ancak yarışın başında ortalama bir tempo sergileyen Rins, lastiklerinin tükenmeye başlaması ile beraber gerilemeye başladı. 

Son birkaç tur kala Miller, ikinci olan Morbidelli ile farkı iyice kapamaya başladı. İki tur kala ise Miller, Morbidelli'nin arka tekerine kadar yaklaştı ve atak yapmaya hazırlandı. Son turun son sektöründe ise Miller, Morbidelli'yi geride bırakmayı ve ikinciliği almayı başardı.

Ancak yarışın galibi olan isim, baştan sona yarışı lider götüren ve yarışı domine eden KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira oldu.

Yarışı KTM Red Bull pilotu Pol Espargaro dördüncü sırada tamamlarken, LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami ise beşinci sırada yarışı tamamlayarak en iyi Honda olmayı başardı.

Fabrika Ducati takımından ayrılarak MotoGP'ye bir seneliğine ara vereceğini açıklayan Andrea Dovizioso altıncı, Repsol Honda'dan Stefan Bradl ise yedinci oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Aleix Espargaro, Alex Marquez ve Johann Zarco oldu. 

2020 Yamaha'lar ise oldukça kötü bir günü bıraktılar. Fabrika Yamaha pilotları Maverick Vinales ve Valentino Rossi yarışı 11. ve 12. sırada tamamlarken, Petronas SRT Yamaha pilotu Fabio Quartararo yarışı 13. sırada tamamladı. 

Bu sonuçlarla beraber Morbidelli, sürücüler şampiyonasını ikinci sırada tamamlamayı başardı. Üçüncülük ise Suzuki'den Alex Rins'e gitti. Üreticiler şampiyonasını kazanan marka ise Ducati oldu. İtalyan marka, 2009'dan beri ilk kez üreticiler şampiyonu olmayı başardı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Portugal Miguel Oliveira 25         25
2 Australia Jack Miller 25 3.193       20
3 Italy Franco Morbidelli 25 3.298       16
4 Spain Pol Espargaro 25 12.626       13
5 Japan Takaaki Nakagami 25 13.318       11
6 Italy Andrea Dovizioso 25 15.578       10
7 Germany Stefan Bradl 25 15.738       9
8 Spain Aleix Espargaro 25 16.034       8
9 Spain Alex Marquez 25 18.325       7
10 France Johann Zarco 25 18.596       6
11 Spain Maverick Viñales 25 18.685       5
12 Italy Valentino Rossi 25 18.946       4
13 United Kingdom Cal Crutchlow 25 19.159       3
14 France Fabio Quartararo 25 24.376       2
15 Spain Alex Rins 25 27.776       1
16 Italy Danilo Petrucci 25 34.266        
17 Finland Mika Kallio 25 48.410        
18 Spain Tito Rabat 25 48.411        
  Italy Lorenzo Savadori 22          
  Spain Joan Mir 15          
  South Africa Brad Binder 2          
  Italy Francesco Bagnaia 0          
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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