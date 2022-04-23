MotoGP Portekiz: Zarco yarım saniye farkla pole'de, Bagnaia kaza yaptı

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MotoGP gridi, 2 haftalık aranın ardından Portekiz Grand Prix'si için Portimao'ya geldi ve Avrupa sezonu başlamış oldu. Fakat Portimao'da MotoGP padoğunu kötü hava koşulları karşıladı.

Dün ve bugün gerçekleştirilen antrenman turlarında yağmurun etkisi vardı ve 3 antrenman seansı da ıslak zeminde gerçekleşti. Sıralama turlarına gelinirken, pist koşulları ve hava durumu merak ediliyordu.

Portimao'da hava güneşliydi ancak pistin bazı noktaları kuruydu, bazı noktaları ıslaktı. Bundan dolayı da takımlar bir motosikleti ıslak, diğer motosikleti kuru zemin lastikleriyle hazırlamışlardı.

Q1: Bagnaia ve Bastianini kaza yaptı, Alex Marquez en hızlı isim oldu

Sıralama turları, her zaman olduğu Q1 seansıyla başladı. Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Alex Rins, Maverick Vinales ve şampiyona lideri Enea Bastianini gibi isimler ilk seansta mücadele ettiler.

Senasın ilk dakikalarında sürücülerin lastik tercihleri merak konusuydu. Neredeyse her sürücü ıslak zemin lastiği ile piste çıktı.

Son Moto2 şampiyonu Remy Gardner, piste kuru zemin lastiği ile çıkmıştı ki ıslak bir noktaya değmesiyle motosikletinden uçtu.

Islak zemin lastikleri ile ilk denemelerin yapılmasının ardından, Bagnaia kuru zemin lastiğine geçti. İtalyan sürücü, kuru zemin lastikleriyle zaman turuna başladı ancak daha ilk virajda kaza yaptı.

Bagnaia, sert bir highside yaşadı ve sağ omuzunun üzerine düştü. İtalyan sürücü, kazanın ardından sağ omuzunu tutuyordu ve ambulansla sağlık merkezine götürüldü.

Bastianini de kuru zemin lastikleri takmıştı ancak liderden 5 sn kadar daha yavaş turluyordu.

Enea Bastianini, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada Alex Marquez ilk sıradaydı, onu Nakagami takip ediyordu. Seansın bitimine 2 dakika kala son denemeler geldi.

Hem ıslak hem de kuru zemin lastikleri kullanan sürücüler vardı. Alex Marquez, derecesini geliştirdi ve ilk sırayı alacak gibi duruyordu fakat yumuşak lastikli sürücüler hızlanmaya başlamışlardı.

Bastianini de kuru zemin lastikleriyle pistteydi ancak 5. virajda kaza yaptı. Raul Fernandez kaza yapan başka bir isimdi.

Bu kazaların ardından Jorge Martin, kuru zemin lastikleriyle ilk sıraya yükseldi. Ancak Alex Marquez, son bir tur daha atıyordu. Marquez, son turunda derecesini 2 saniye kadar geliştirdi ve en hızlı isim oldu. Luca Marini ise ikinci sıraya yükseldi. Martin son turunda derecesini geliştiremedi ve 3. olarak elendi.

Böylelikle Alex Marquez, en yakın rakibinin 0.883 saniye önünde en hızlı isim oldu. Luca Marini ise ikinci sırayı aldı. Bu iki isim Q2 seansına kalmış oldular.

Jorge Martin üçüncü sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Onu Vinales takip etti. Fabio Di Giannantonio beşinci en hızlı zamanı yaptı.

Şampiyona lideri Bastianini, 5. virajdaki kazasının ardından 8. oldu ve elendi. Alex Rins çok kötü bir seansı geride bıraktı ve 13. olabildi. Kazasından dolayı tur atamayan Bagnaia ise sonuncu sırada yer aldı.

Q1 sonucu:

Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2: Zarco pole'de, Mir ikinci

Kazalı Q1 seansının ardından, gözler pole pozisyonu mücadelesine döndü. Pist Q1'e kıyasla daha kuruydu ancak hâlâ ıslak noktalar bulunuyordu ve kuru zemin lastikleri ile bu ıslak noktalara değmek, kaza yapmak anlamına geliyordu.

Yine de pist daha kuruydu ve güneş açmıştı. Sürücüler de piste kuru zemin lastikleri ile çıktılar.

Q1'de piste çıkan Alex Marquez, ilk seansta piste çıkmasının avantajını kullanarak ilk safhada en hızlı dereceleri kaydetti.

Sonrasında Joan Mir, Alex Marquez'i geçti ve ilk sırayı ele geçirdi. Sürücüler tur attıkça koşullara daha çok alışıyorlardı ve dereceler gelişiyordu. Sürücüler ilk olarak 1:44'lere inmeye başladılar.

Seansı yarıladığımızda, Alex Marquez, Marc Marquez, Marco Bezzechi, Luca Marini, Fabio Quartararo ilk 5'i oluşmuştu ve 1:43'lerde dereceler gördük.

Sürücüler pite gelmiyorlardı ve sürekli olarak tur atıyorlardı, dolayısıyla da liderlik sürekli olarak el değiştiriyordu.

Son 2 dakikaya girdiğimizde Joan Mir, Johann Zarco, Quartararo ilk 3'ü oluştu. Mir ilk sıradaydı ancak Ducati'ler çok hızlıydı. Miller, Zarco ve Mir'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son saniyelere girdiğimizde ise Marc Marquez, pole pozisyonunu alabilecek bir turla geliyordu. Ancak Pol Espargaro kaza yaptı ve son sektörde sarı bayraklar çıktı. Marquez'in potansiyel pole turu, Espargaro'nun çıkardığı sarı bayraklar dolayısıyla iptal edildi.

Quartararo da bir zaman turundaydı ve sarı bayraklardan dolayı onun da turu iptal edildi.

Mir, bu esnada son turuna başladı ve bu turu bitirdiğinde ilk sıraya yükseldi. Ancak son sözü Zarco söyledi. Zarco, son turunda zaman bularak rakibinin yarım saniye önünde pole'e uzandı.

Böylelikle, Zarco MotoGP kariyerindeki 7. pole pozisyonunu almış oldu. Mir, ikinci sırada yer aldı. İkinci sıra, Mir'in kariyerindeki en iyi grid pozisyonu olacak. Aleix Espargaro ise ilk çizgiyi tamamladı.

Jack Miller, Quartararo'nun önünde 4. sırayı aldı. Marco Bezzecchi en hızlı 6. zamanı kaydederken, Q1'in en hızlısı Alex Marquez 7. oldu. Q1'den çıkan bir diğer isim olan Luca Marini 8. sırada yer aldı.

Espargaro'nun çıkardığı sarı bayraklardan dolayı en hızlı turunu kaybeden Marc Marquez, seansı 9. sırada noktaladı. Diğer fabrika Honda sürücüsü Espargaro ise ilk 10'u tamamladı.

3. antrenmanın en hızlısı yerel kahraman Miguel Oliveira 11. sırayı alabildi. Brad Binder ise Q2'nin en yavaş ismi oldu.

Portekiz Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Q2 sonucu:

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images