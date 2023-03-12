MotoGP Portekiz testleri: İlk günün lideri Bagnaia, Quartararo 8. sırada kaldı

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MotoGP heyecanının başlamasına son iki hafta kala Algarve'de düzenlenen ve toplam iki gün sürecek testler Cumartesi günü itibariyle başladı.

Sabah 09.30'da VR46 sürücüsü Luca Marini'nin turuyla resmen başlayan testte ilk saatin ardından liderlik koltuğunda alışıldık bir isim vardı: 1.40.551'lik derecesiyle Bagnaia.

Son şampiyon ikinci saatte 1.40.019, üçüncü saatin sonunda ise 1.39.610 ile derecelerini iyileştirerek rakiplere gözdağı vermeye devam etti.

Ducati seansa hızlı başlasa da garajın diğer tarafında işler iyi gitmiyordu; nitekim Enea Bastianini ikinci saatte bir teknik arıza nedeniyle yolda kalmıştı.

Marini dördüncü saatin sonunda 1m39.400'lük derecesiyle zirveyi Bagnaia'dan devraldı. Seansın son saatine girilirken 1.39.005'lik bir diğer tur atan Marini oldukça iyi bir form tutturmuştu.

Ancak bitime yarım saat kala 1.38.771 ile epey hızlı bir derece kaydeden ve liderliğe geri yükselen Bagnaia böylece günü de zirvede tamamlamayı garantiledi.

Marini ikinci olurken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ise 1.39.025 ile üçüncü sırada yer aldı. Motosikletini daha yeni tanıtan Aprilia özellikle radikal aerodinamik konseptiyle dikkat çekmekte.

Gresini Ducati ile yeni bir sayfa açan Alex Marquez 1.39.336 ile dördüncü, RNF Aprilia ile iyi bir başlangıç yapan Raul Fernandez beşinci, takım arkadaşı Miguel Oliveira ise altıncı oldular.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini'nin takım arkadaşı Marco Bezzecchi yedinci olurken, motosiklet konusunda yönünü halen bulamayan Yamaha ile Fabio Quartararo sekizinci sırada yer aldı.

0.8 saniye geride kalan Quartararo bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsüydü.

Gresini Ducati'den Fabio Di Giannantonio dokuzuncu oldu; ancak İtalyan sürücü geç saatlerde geçirdiği bir kaza İtalyan sürücüyü kontroller için hastaneye sevk edildi.

Jorge Martin ilk onu tamamlarken, 11. sırada en iyi Honda ile LCR Honda sürücüsü Alex Rins bulunmaktaydı.

En kötü Aprilia sürücüsü konumundaki Aleix Espargaro 12. olurken, Johann Zarco 13, Repsol Honda'ya alışma çabalarını sürdüren Joan Mir 14 sırada yer aldılar.

Epey kötü bir gün geçiren KTM sürücüsü Brad Binder 15, Jack Miller 16. sırada yer aldılar.

Sekiz kez dünya şampiyonu Marc Marquez ise 78 tur attığı günü bir kaza ile kapattı ve ancak 19. sırada yer alabildi.

Gridin tek çaylağı konumundaki Augusto Fernandez tam 2 saniye geride sonuncu oldu.

Sıra No Sürücü Motosiklet Zaman Fark Tur 1 1 F.Bagnaia Ducati 1'38.771 78 2 10 Luca Marini Ducati 1'39.005 0.234 65 3 12 Maverick Viñales Aprilia 1'39.025 0.254 88 4 73 Álex Márquez Ducati 1'39.336 0.565 65 5 25 Raúl Fernández Aprilia 1'39.460 0.689 64 6 88 Miguel Oliveira Aprilia 1'39.466 0.695 75 7 72 Marco Bezzecchi Ducati 1'39.608 0.837 76 8 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'39.614 0.843 90 9 49 F.Di Giannantonio Ducati 1'39.641 0.870 50 10 89 Jorge Martín Ducati 1'39.643 0.872 63 11 42 Alex Rins Honda 1'39.646 0.875 77 12 41 Aleix Espargaró Aprilia 1'39.648 0.877 60 13 5 Johann Zarco Ducati 1'39.716 0.945 57 14 36 Joan Mir Honda 1'39.776 1.005 74 15 33 Brad Binder KTM 1'39.923 1.152 69 16 43 Jack Miller KTM 1'39.987 1.216 58 17 23 Enea Bastianini Ducati 1'40.009 1.238 52 18 6 Stefan Bradl Honda 1'40.162 1.391 72 19 93 Marc Márquez Honda 1'40.170 1.399 78 20 51 Michele Pirro Ducati 1'40.336 1.565 70 21 21 F.Morbidelli Yamaha 1'40.414 1.643 95 22 44 Pol Espargaró GASGAS 1'40.507 1.736 64 23 30 Takaaki Nakagami Honda 1'40.642 1.871 74 24 37 A.Fernández GASGAS 1'40.771 2.000 72