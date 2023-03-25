MotoGP Portekiz: Sprint yarışının galibi Bagnaia, Marquez üçüncü!

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Bu sezon itibariyle yarış formatını değiştiren MotoGP tarihinin ilk sprint yarışı bekleneni fazlasıyla verdi diyebiliriz, nitekim rekabet fazlasıyla yoğundu!

Yarışın galibi son turda liderliğe yükselen Pecco Bagnaia olurken, onu Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin ve pole pozisyonunun sahibi Marc Marquez izledi.

Yarış özeti

12 turluk sprint yarışının startı sorunsuz geçildi. Marquez liderliğini korurken, Bastianini çok iyi bir start alarak ilk virajda ikinciliğe kadar çıktı -ancak sonrasında Bagnaia-Martin mücadelesinin arasında kalarak dördüncülüğe düştü.

Orta grupta Joan Mir kendini yerde bularak Honda ile ilk sprintine erkenden veda ederken Fabio Quartararo'nun da gerilediğini gördük; görüntüler, Mir'in çok dar bir boşluktan atak yaptığını ve rakibine temas ettiğini gösteriyordu.

Ekrana gelmeyen kısımda gridin tek çaylağı Augusto Fernandez de düşerek yarışa veda etti.

İkinci tura girilirken düzlükte Ducati beklendiği gibi çok hızlıydı ve önce Francesco Bagnaia, sonra Jorge Martin rakiplerini geride bırakarak ilk iki sıraya yükseldiler.

Bu sırada epey büyük bir kaza gerçekleşti: hata yaparak kendini yerde bulan Luca Marini, biraz gerileyen Enea Bastianini'ye temas etti ve rakibinin sert bir şekilde düşmesine sebep oldu.

Bastianini kazanın ardından kontrol için sağlık merkezine götürüldü.

Üçüncü tura girilirken Martin'den Bagnaia'ya atak geldi ve liderliğin yeni sahibi Martin oldu. Bu sırada diğer VR46 ile Marco Bezzecchi yerde kaldı, böylece iki VR46 arka arkaya yarış dışı kaldılar.

Dördüncü tura girilirken Marquez yine sıra kaybetti; önce Jack Miller, sonra Miguel Oliveira kendisini geride bıraktılar.

Marc Marquez, Respol Honda Fotoğraf: Miquel Liso

Beşinci turda bir sürprizle karşılaştık: testlerde epey kötü görünen KTM ile Miller, şık bir atakla eski takım arkadaşı Bagnaia'yı geride bıraktı! Miller, hem önde hem arkada yumuşak hamur tercih etmişti ve avantajlı konumdaydı.

Miller altıncı turun sonlarına doğru ataklarına devam etti ve lider Martin'i geçerek liderliğe yükseldi, ancak Martin kısa süre sonra start düzlüğünde yerini geri aldı.

Arkalarda iki ismin epey zorladığını görmekteydik: dokuzunculuğa çıkan Alex Marquez ve onunculuğa kadar dönmeyi başaran Fabio Quartararo.

Son üç tura girilirken Bagnaia düzlükte Miller'a atak yaptı ve ikinciliği geri almayı başardı. Bu sırada yedinci sıradaki Maverick Vinales'in altıncılığa kadar çıkan takım arkadaşı Aleix Espargaro'ya çok sert bir atak yaptığını gördük; Aleix de agresif bir şekilde karşılık vererek yerini geri aldı.

Son iki tura girilirken mücadele alevlendi; Oliveira üçüncülük için Miller'a atak yaptı ve iki sürücü de dış çizgiye açıldı, bu durumdan faydalanan Marquez ikisini birden geçerek üçüncülüğü aldı! Oliveira da Miller'ı geçmiş ve dördüncülüğü almıştı.

Hemen arkada ise Vinales'in ufak bir temasla Aleix'i nihayet geride bıraktığını gördük.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son tura girilirken Bagnaia rakibinin hemen arkasındaydı, Oliveira ise üçüncülüğe yükselmişti. Yakın takibi sürdüren Bagnaia, Martin'in ikinci sektörde yaptığı hatayı değerlendirdi ve liderliğe yükselmeyi başardı!

Hemen arkada Oliveira'dan ciddi bir hata geldi ve pist dışına çıkan Portekizli sürücü yedinciliğe kadar geriledi.

Turun kalanında bir değişiklik olmadı ve MotoGP tarihinin ilk sprint yarışını son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmayı başardı!

İkinci sırada son tura kadar lider giden Jorge Martin, üçüncü sırada ise yarın da pole pozisyonundan başlayacak olan Marc Marquez yer aldı.

Puan alan diğer isimlerse yarış boyunca mücadeleden kopmayan Jack Miller, takım arkadaşıyla sert mücadelesinin galibi olan Maverick Vinales, Aleix Espargaro, podyumu hatayla kaybeden Miguel Oliveira, Johann Zarco ve yükselmeyi başaran Alex Marquez oldular.

Quartararo 10. sırada kalarak puan alamadı.

Sprint yarış sonucu: