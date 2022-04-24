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MotoGP Portekiz: Quartararo rahat kazandı, Bastianini yarış dışı kaldı

2022 MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazanırken, şampiyona lideri Enea Bastianini yarış dışı kaldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Portekiz: Quartararo rahat kazandı, Bastianini yarış dışı kaldı
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Yağmur altında geçen Cuma ve Cumartesi günlerinin ardından Pazar günü nihayet kuru zemin vardı.

Yarışa Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ilk sıradan başlasa da, Suzuki sürücüsü Joan Mir çok iyi kalktı ve ilk viraja gelmeden liderliği eline geçirdi. Ayrıca ilk virajların ardından Fabio Quartararo da ikinciliğe yükseldi.

İlk turun ardından sıralama Mir, Quartararo, Jack Miller, Zarco, Alex Marquez ve Miguel Oliveira şeklinde oldu. Marc Marquez ise 10. sırada kaldı. İlk turların ilk yıldızı ise 13 sıra birden kazanan Alex Rins oldu.

İlk birkaç turun ardından Zarco, Miller'ı geçerek üçüncülüğe yükseldi. Quartararo ise peş peşe hızlı turlar atarak Mir'i zorlamaya başladı. Quartararo birkaç turluk baskının ardından Suzuki sürücüsünü geçti ve yarışın yeni lideri oldu.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo liderliği aldıktan sonra farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Zarco ise ikincilik için Mir'le arayı kapatmaya başladı.

Zarco uzun süre zorlamasına rağmen Suzuki sürücüsünü bir türlü geçemedi. Bu mücadeleden faydalanan Quartararo ise ön tarafta farkı 4 saniyenin üzerine kadar çıkardı.

Yarışın 10. turunda Zarco, ilk virajda Mir'e atak yaptı ancak dışarı doğru açılınca, Suzuki sürücüsü yerini korudu. Bu ikilinin ardına daha sonra Miller da geldi.

Zarco ertesi tur Mir'i nihayet geride bıraktı ve hemen farkı bir saniye kadar açtı. Bu kez Miller, Mir'i zorluyordu fakat bitime yedi tur kala ikili arasında kaza yaşandı. Miller motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından ilk virajda yerde kaldı ve o anda dış tarafta bulunan Mir'e çarparak onun da yarış dışı kalmasına neden oldu. 

Böylelikle yeni sıralama Quartararo, Zarco, Aleix Espargaro, Rins ve Miguel Oliveira şeklinde oldu.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Quartararo 6 saniyenin üzerine çıkardığı farkla rahat bir galibiyet elde etmiş oldu.

Zarco pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu elde ederken, Aleix Espargaro üçüncü oldu ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins gerilerden başladığı yarışta harika bir yükseliş ortaya koydu ve dördüncü olarak hafta sonundan önemli puanlarla ayrıldı.

Oliveira kendi evinde beşinci olurken, Marc Marquez son turda kardeşi Alex'i geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Alex Marquez'in yedinci olduğu yarışta, Francesco Bagnaia sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Maverick Vinales 10. oldu.

Öte yandan şampiyona lideri Enea Bastianini, motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin adından kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Bu sonuçların ardından Quartararo ve Rins, genel klasmanda 69 puanla ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Aleix Espargaro 66 puanla üçüncü sırada yer alırken, Enea Bastianini 61 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 1 Mayıs'ta İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 25 -    
2 France Johann Zarco Ducati 25 5.409 5.409 5.409
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 25 6.068 6.068 0.659
4 Spain Alex Rins Suzuki 25 9.633 9.633 3.565
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 25 13.573 13.573 3.940
6 Spain Marc Marquez Honda 25 16.163 16.163 2.590
7 Spain Alex Marquez Honda 25 16.183 16.183 0.020
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 25 16.511 16.511 0.328
9 Spain Pol Espargaro Honda 25 16.769 16.769 0.258
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 25 18.063 18.063 1.294
11 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 25 29.029 29.029 10.966
12 Italy Luca Marini Ducati 25 29.249 29.249 0.220
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 25 33.354 33.354 4.105
14 Australia Remy Gardner KTM 25 40.205 40.205 6.851
15 Italy Marco Bezzecchi Ducati 25 46.052 46.052 5.847
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 25 49.569 49.569 3.517
17 South Africa Darryn Binder Yamaha 25 50.303 50.303 0.734
  Italy Lorenzo Savadori Aprilia 24      
  Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 21      
  Spain Joan Mir Suzuki 18      
  Australia Jack Miller Ducati 18      
  South Africa Brad Binder KTM 17      
  Italy Enea Bastianini Ducati 9      
  Spain Jorge Martin Ducati 4      
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