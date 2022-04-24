MotoGP Portekiz: Quartararo rahat kazandı, Bastianini yarış dışı kaldı

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Yağmur altında geçen Cuma ve Cumartesi günlerinin ardından Pazar günü nihayet kuru zemin vardı.

Yarışa Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ilk sıradan başlasa da, Suzuki sürücüsü Joan Mir çok iyi kalktı ve ilk viraja gelmeden liderliği eline geçirdi. Ayrıca ilk virajların ardından Fabio Quartararo da ikinciliğe yükseldi.

İlk turun ardından sıralama Mir, Quartararo, Jack Miller, Zarco, Alex Marquez ve Miguel Oliveira şeklinde oldu. Marc Marquez ise 10. sırada kaldı. İlk turların ilk yıldızı ise 13 sıra birden kazanan Alex Rins oldu.

İlk birkaç turun ardından Zarco, Miller'ı geçerek üçüncülüğe yükseldi. Quartararo ise peş peşe hızlı turlar atarak Mir'i zorlamaya başladı. Quartararo birkaç turluk baskının ardından Suzuki sürücüsünü geçti ve yarışın yeni lideri oldu.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo liderliği aldıktan sonra farkı 1 saniyeye kadar çıkardı. Zarco ise ikincilik için Mir'le arayı kapatmaya başladı.

Zarco uzun süre zorlamasına rağmen Suzuki sürücüsünü bir türlü geçemedi. Bu mücadeleden faydalanan Quartararo ise ön tarafta farkı 4 saniyenin üzerine kadar çıkardı.

Yarışın 10. turunda Zarco, ilk virajda Mir'e atak yaptı ancak dışarı doğru açılınca, Suzuki sürücüsü yerini korudu. Bu ikilinin ardına daha sonra Miller da geldi.

Zarco ertesi tur Mir'i nihayet geride bıraktı ve hemen farkı bir saniye kadar açtı. Bu kez Miller, Mir'i zorluyordu fakat bitime yedi tur kala ikili arasında kaza yaşandı. Miller motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından ilk virajda yerde kaldı ve o anda dış tarafta bulunan Mir'e çarparak onun da yarış dışı kalmasına neden oldu.

Böylelikle yeni sıralama Quartararo, Zarco, Aleix Espargaro, Rins ve Miguel Oliveira şeklinde oldu.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Quartararo 6 saniyenin üzerine çıkardığı farkla rahat bir galibiyet elde etmiş oldu.

Zarco pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu elde ederken, Aleix Espargaro üçüncü oldu ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins gerilerden başladığı yarışta harika bir yükseliş ortaya koydu ve dördüncü olarak hafta sonundan önemli puanlarla ayrıldı.

Oliveira kendi evinde beşinci olurken, Marc Marquez son turda kardeşi Alex'i geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Alex Marquez'in yedinci olduğu yarışta, Francesco Bagnaia sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Maverick Vinales 10. oldu.

Öte yandan şampiyona lideri Enea Bastianini, motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin adından kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Bu sonuçların ardından Quartararo ve Rins, genel klasmanda 69 puanla ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Aleix Espargaro 66 puanla üçüncü sırada yer alırken, Enea Bastianini 61 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 1 Mayıs'ta İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: