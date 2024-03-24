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MotoGP Portekiz GP
Yarış raporu

MotoGP Portekiz: Martin kazandı, Marquez ve Bagnaia çarpıştı, Acosta podyuma çıktı!

2024 MotoGP Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilen 2. yarışında zafer Pramac Ducati'den Jorge Martin'in oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Ducati'den Enea Bastianini olurken, onun yanında ilk çizgide sprint yarışının galibi Maverick Vinales ve Pramac'tan Jorge Martin vardı.

Portekiz GP, MotoGP standartlarında nispeten durağan bir yarışa ev sahipliği yapsa da son anlarda yaşananlar klasmanda büyük değişikliklere neden oldu.

Yarışın ilk turunda liderliğe yükselen Jorge Martin, rahat bir şekilde yarışı kazanan isim olurken, son 2 tur kala Maverick Vinales'i geçen Enea Bastianini ikinci oldu.

Sprint'i kazanan Vinales, çok güçlü bir yarışın ardından podyuma çıkacak gibi duruyordu ancak son tura girerken yaşadığı sorunla düştü ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Vinales'in düşmesinin ardından yarışın yıldızı çaylak Pedro Acosta 3. olarak podyuma çıktı. Acosta, bu podyumla MotoGP tarihinde podyuma çıkan en genç 3. isim oldu.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 25

-

       25
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+0.882

0.882

 0.882     20
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 25

+5.362

5.362

 4.480     16
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+11.129

11.129

 5.767     13
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 25

+16.437

16.437

 5.308     11
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+19.403

19.403

 2.966     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+20.130

20.130

 0.727     9
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 25

+21.549

21.549

 1.419     8
9 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 25

+23.929

23.929

 2.380     7
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 25

+28.195

28.195

 4.266     6
11 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 25

+28.244

28.244

 0.049     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+29.271

29.271

 1.027     4
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+31.334

31.334

 2.063     3
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 25

+34.932

34.932

 3.598     2
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 25

+38.267

38.267

 3.335     1
16 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 25

+40.174

40.174

 1.907      
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+40.775

40.775

 0.601      
18 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 25

+52.362

52.362

 11.587      
dnf Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24

 

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

 

     Yarış dışı  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 3

 

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış raporu

Yarışın başlamasıyla birlikte Martin çok iyi bir kalkışla ilk sıraya yükselirken, normalde kalkışta zorlanan Aprilia'da Vinales ikinci sıradaki yerini korudu. İlk sıradan başlayan Bastianini ise 3. sıraya geriledi.

İlk tur içerisinde Francesco Bagnaia ile Marc Marquez birkaç kez yan yana gelip ufak temas yaşadılar ancak sorunsuz bir şekilde 4 ve 5. sıralarda yola devam etmeyi başardılar. 

İlk turda Alex Marquez ve Franco Morbidelli kaza yaptı ancak her ikisi de geri dönmeyi başardı.

İlk turlarda sürücüler birbirlerini yakın takip ediyorlardı ancak pek sıra değişikliği olmadı.

Yarışın 3. turunda KTM'den Brad Binder ve Tech3 KTM'den çaylak Pedro Acosta, aynı anda KTM'nin diğer sürücüsü Jack Miller'ı geçerek 6 ve 7. sıralara yükseldiler. Acosta, birkaç tur takibin ardından 6. turun ilk virajında muazzam bir frenlemeyle Binder'ı geçerek 6. sırayı ele geçirdi. Acosta çok geçmeden Marc Marquez'i de geçerek 5. sıraya yükseldi ve liderlik mücadelesine ortak oldu.

Yarışın ilk bölümünde en dikkat çekici isim, Katar'da ilk yarışta olduğu gibi çaylak Acosta'ydı. Bir süre şampiyon Bagnaia'yı takip eden Acosta, 11. turda ilk geçiş denemesini yaptı ancak ilk virajın çıkışında geri geçildi.

Bu bölümde Bagnaia ile lider grup arasında 1.8 saniyelik fark oluşmuştu. Martin, Vinales'in 0.4, Bastiani'nin ise 0.8 sn önünde devam ediyordu.

Acosta, uzun süre Bagnaia'yı takip ettikten sonra yarışın bitmesine 5 tur varken harika bir atakla geçerek 4. sıraya yükseldi ve hızla Bagnaia ile fark açtı. Bu bölümde liderle fark 4 saniyenin üzerindeydi. Bagnaia, Acosta'ya geçildikten sonra Marquez'in baskısı altına girdi.

3 tur kala Marquez, Bagnaia'yı geçerek yükselmişti ki Bagnaia kendisine karşılık verdi ve iki sürücü birden düştü! İki sürücü bir süre sonra kalkarak yarışa döndü ancak puan potasının dışına çıktılar. Hakemler olayı hemen inceleme altına aldılar.

Yarışın sondan birinci turunda Bastiaini, Vinales'i geçerek 2. sıraya yükselirken, aynı anda Vinales sağ bacağını açmaya başladı ve ilk virajda yere düşerek yarışa veda etti.

Martin, Portekiz GP'yi rahat bir şekilde kazanırken onun arkasında Bastianini ikinci oldu. Acosta ise henüz 2. MotoGP yarışında 3. olarak podyuma çıktı.

Acosta'nın arkasında, KTM'nin deneyimli fabrika sürücüleri Binder ve Miller 4 ve 5. olurken onları VR46'dan Bezzecchi ve Yamaha'dan Fabio Quartararo takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler Aleix Espargaro, Miguel Oliveira ve Giannantonio oldular.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 25

-

       25
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 25

+0.882

0.882

 0.882     20
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 25

+5.362

5.362

 4.480     16
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+11.129

11.129

 5.767     13
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 25

+16.437

16.437

 5.308     11
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+19.403

19.403

 2.966     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+20.130

20.130

 0.727     9
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 25

+21.549

21.549

 1.419     8
9 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 25

+23.929

23.929

 2.380     7
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 25

+28.195

28.195

 4.266     6
11 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 25

+28.244

28.244

 0.049     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+29.271

29.271

 1.027     4
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+31.334

31.334

 2.063     3
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 25

+34.932

34.932

 3.598     2
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 25

+38.267

38.267

 3.335     1
16 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 25

+40.174

40.174

 1.907      
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+40.775

40.775

 0.601      
18 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 25

+52.362

52.362

 11.587      
dnf Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24

 

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

 

     Yarış dışı  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 3

 

     Yarış dışı  
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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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