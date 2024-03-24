MotoGP Portekiz: Martin kazandı, Marquez ve Bagnaia çarpıştı, Acosta podyuma çıktı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Ducati'den Enea Bastianini olurken, onun yanında ilk çizgide sprint yarışının galibi Maverick Vinales ve Pramac'tan Jorge Martin vardı.

Portekiz GP, MotoGP standartlarında nispeten durağan bir yarışa ev sahipliği yapsa da son anlarda yaşananlar klasmanda büyük değişikliklere neden oldu.

Yarışın ilk turunda liderliğe yükselen Jorge Martin, rahat bir şekilde yarışı kazanan isim olurken, son 2 tur kala Maverick Vinales'i geçen Enea Bastianini ikinci oldu.

Sprint'i kazanan Vinales, çok güçlü bir yarışın ardından podyuma çıkacak gibi duruyordu ancak son tura girerken yaşadığı sorunla düştü ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Vinales'in düşmesinin ardından yarışın yıldızı çaylak Pedro Acosta 3. olarak podyuma çıktı. Acosta, bu podyumla MotoGP tarihinde podyuma çıkan en genç 3. isim oldu.

Yarış raporu

Yarışın başlamasıyla birlikte Martin çok iyi bir kalkışla ilk sıraya yükselirken, normalde kalkışta zorlanan Aprilia'da Vinales ikinci sıradaki yerini korudu. İlk sıradan başlayan Bastianini ise 3. sıraya geriledi.

İlk tur içerisinde Francesco Bagnaia ile Marc Marquez birkaç kez yan yana gelip ufak temas yaşadılar ancak sorunsuz bir şekilde 4 ve 5. sıralarda yola devam etmeyi başardılar.

İlk turda Alex Marquez ve Franco Morbidelli kaza yaptı ancak her ikisi de geri dönmeyi başardı.

İlk turlarda sürücüler birbirlerini yakın takip ediyorlardı ancak pek sıra değişikliği olmadı.

Yarışın 3. turunda KTM'den Brad Binder ve Tech3 KTM'den çaylak Pedro Acosta, aynı anda KTM'nin diğer sürücüsü Jack Miller'ı geçerek 6 ve 7. sıralara yükseldiler. Acosta, birkaç tur takibin ardından 6. turun ilk virajında muazzam bir frenlemeyle Binder'ı geçerek 6. sırayı ele geçirdi. Acosta çok geçmeden Marc Marquez'i de geçerek 5. sıraya yükseldi ve liderlik mücadelesine ortak oldu.

Yarışın ilk bölümünde en dikkat çekici isim, Katar'da ilk yarışta olduğu gibi çaylak Acosta'ydı. Bir süre şampiyon Bagnaia'yı takip eden Acosta, 11. turda ilk geçiş denemesini yaptı ancak ilk virajın çıkışında geri geçildi.

Bu bölümde Bagnaia ile lider grup arasında 1.8 saniyelik fark oluşmuştu. Martin, Vinales'in 0.4, Bastiani'nin ise 0.8 sn önünde devam ediyordu.

Acosta, uzun süre Bagnaia'yı takip ettikten sonra yarışın bitmesine 5 tur varken harika bir atakla geçerek 4. sıraya yükseldi ve hızla Bagnaia ile fark açtı. Bu bölümde liderle fark 4 saniyenin üzerindeydi. Bagnaia, Acosta'ya geçildikten sonra Marquez'in baskısı altına girdi.

3 tur kala Marquez, Bagnaia'yı geçerek yükselmişti ki Bagnaia kendisine karşılık verdi ve iki sürücü birden düştü! İki sürücü bir süre sonra kalkarak yarışa döndü ancak puan potasının dışına çıktılar. Hakemler olayı hemen inceleme altına aldılar.

Yarışın sondan birinci turunda Bastiaini, Vinales'i geçerek 2. sıraya yükselirken, aynı anda Vinales sağ bacağını açmaya başladı ve ilk virajda yere düşerek yarışa veda etti.

Martin, Portekiz GP'yi rahat bir şekilde kazanırken onun arkasında Bastianini ikinci oldu. Acosta ise henüz 2. MotoGP yarışında 3. olarak podyuma çıktı.

Acosta'nın arkasında, KTM'nin deneyimli fabrika sürücüleri Binder ve Miller 4 ve 5. olurken onları VR46'dan Bezzecchi ve Yamaha'dan Fabio Quartararo takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler Aleix Espargaro, Miguel Oliveira ve Giannantonio oldular.