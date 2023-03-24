MotoGP Portekiz: İlk seansın lideri Alex Marquez, Bagnaia 9. sırada

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Sezon açılışı 2006 sezonundan beri ilk kez Avrupa'da gerçekleşecek olan MotoGP, bu amaçla üç sezon önce yılın son yarışına ev sahipliği yapan Portekiz'e geldi.

Yılın ilk antrenman seansı öncesi yağan yağmur nedeniyle ilk dakikalarda pist kaygan ve nemliydi, bu koşullarda Franco Morbidelli'nin bir high-side yaşadığını gördük.

İlk dakikalarda sadece üç sürücü zaman turu attı: Luca Marini, Marco Bezzecchi ve Johann Zarco. Bu üçlüye liderlik eden isimse 1.49.000 ile Bezzecchi idi.

Bitime 32 dakika kala pistin kurumaya başlaması ve koşulların iyileşmesiyle beraber sürücüler de kendilerini dışarı attılar.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Değişken koşullarda epey iyi olduğu bilinen KTM sürücüsü Jack Miller, birkaç dakika sonra 1.46.129 ile zirveye yerleşti, ancak yol tutuşu iyileştikçe zirve sürekli değişti.

Bitime 25 dakika kala 1.40.396 ile liderlik Jorge Martin'e geçti; Martin beş dakika içinde dereceyi daha da iyileştirerek 1.39.206'ya çekti.

2023'te sprint yarışlarının başlamasıyla birlikte Cuma günkü iki antrenman seansı daha da önem kazandı, nitekim bu öğleden sonra yapılacak ikinci antrenman seansının ardından zamanların ortalaması alınacak ve kimlerin direkt Q2'ye kalacağı belirlenecek.

Bu nedenle birçok sürücü son dakikalara doğru yumuşak lastiğe geçtiler ve sıralama temposunda turlar attılar.

Bitime dakikalar kala 1.38.782 ile 1.39 barajının altına inerek liderliğe yükselen Alex Marquez, seans sonuna kadar bu derecesinin geçilememesiyle birlikte seansı lider tamamladı.

İkinci sıra 0.045 saniye geride kalan Joan Mir'e gitti. Honda ile zorlu bir ilk hafta sonu bekleyen Mir'in bu derecesinin aldatıcı olup olmadığı bir soru işareti.

Üçüncü sırada 1.38.922 ile Marini yer aldı; kendisi 1.39 barajının altına inebilen üçüncü ve son sürücüydü. Marini'nin hemen arkasında Bezzecchi bulunmakta.

Beşinci sıra Zarco'ya giderken, Maverick Vinales en iyi Aprilia sürücüsü olmayı başardığı seansı altıncı sırada tamamladı.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin uzun süre lider götürdüğü seansı yedinci sırada tamamlarken, 2021 dünya şampiyonu Fabio Quartararo sekizinci, son şampiyon Francesco Bagnaia dokuzuncu sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimse Marc Marquez oldu, böylece üç şampiyon arka arkaya yer aldı.

Aleix Espargaro, testlerden sonra sağ kolundaki fibrozis sorunu nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ilk seansını 11. sırada tamamladı. Miller 12, LCR Honda ile yeni bir maceraya hazırlanan Alex Rins 13. sıradaydı.

Kaza yapan Morbidelli 14, Ducati fabrika takımına alışmaya çalışan Enea Bastianini 15. sıradaydı. Testlerde epey iyi görünen RNF Aprilia sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ise seansı 16-17. sıralarda tamamladılar.

MotoGP Portekiz: İlk antrenman seansı sonuç tablosu