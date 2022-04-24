MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
Portekiz'deki MotoGP yarışına Johann Zarco ilk sıradan başlıyor.
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1. Johann Zarco
Pramac Racing
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2. Joan Mir
Team Suzuki Ecstar
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3. Aleix Espargaró
Aprilia Racing
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4. Jack Miller
Ducati Lenovo Team
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5. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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6. Marco Bezzecchi
Mooney VR46 Racing Team
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7. Álex Márquez
LCR Honda
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8. Luca Marini
Mooney VR46 Racing Team
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9. Marc Márquez
Repsol Honda Team
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10. Pol Espargaró
Repsol Honda Team
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11. Miguel Oliveira
Red Bull KTM Factory Racing
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12. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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13. Jorge Martín
Pramac Racing
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14. Maverick Viñales
Aprilia Racing
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15. Fabio Di Giannantonio
Gresini Racing MotoGP
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16. Andrea Dovizioso
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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17. Takaaki Nakagami
LCR Honda
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18. Enea Bastianini
Gresini Racing MotoGP
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19. Franco Morbidelli
Monster Energy Yamaha MotoGP
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20. Remy Gardner
KTM Tech3
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21. Lorenzo Savadori
Aprilia Racing
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22. Darryn Binder
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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20. Álex Rins
Team Suzuki Ecstar
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21. Raúl Fernández
KTM Tech3
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22. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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