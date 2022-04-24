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MotoGP / Portekiz GP Sonuçlar

MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

Portekiz'deki MotoGP yarışına Johann Zarco ilk sıradan başlıyor.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
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1. France Johann Zarco

Pramac Racing

 

2. Spain Joan Mir

Team Suzuki Ecstar

 

 

3. Spain Aleix Espargaró

Aprilia Racing

4. Australia Jack Miller

Ducati Lenovo Team

 

5. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

6. Italy Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team

7. Spain Álex Márquez

LCR Honda

 

8. Italy Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team

 

 

9. Spain Marc Márquez

Repsol Honda Team

10. Spain Pol Espargaró

Repsol Honda Team

 

11. Portuga Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

12. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

13. Spain Jorge Martín

Pramac Racing

 

14. Spain Maverick Viñales

Aprilia Racing

 

 

15. Italy Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP

16. Italy Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

17. Japan Takaaki Nakagami

LCR Honda

 

 

18. Italy Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP

19. Italy Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. Australia Remy Gardner

KTM Tech3

 

 

21. Italy Lorenzo Savadori

Aprilia Racing

22. South Africa Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

20. Spain Álex Rins

Team Suzuki Ecstar

 

 

21. Spain Raúl Fernández

KTM Tech3

22. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

  

 

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