MotoGP Portekiz GP: Vinales sprint yarışını kazandı, Marquez Ducati ile podyumda
Aprilia'dan Maverick Vinales, yarışı uzun süre lider götüren Francesco Bagnaia'nın hatasından yararlanarak MotoGP Portekiz Grand Prix sprintini kazanırken, Marc Marquez de Ducati ile ilk podyumunu elde etti.
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı
Gold and Goose / Motorsport Images
Son dünya şampiyonu Bagnaia, geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana ilk sprint galibiyetine ulaşacak gibi görünüyordu ve dokuzuncu turun başında bir saniyenin biraz altında bir farkla öndeydi.
Ancak Ducati sürücüsü frenleme sırasında bir hata yaptı ve 1. virajda pistten çıkarak dördüncü sıraya geriledi. Vinales ise, Pramac sürücüsü Jorge Martin'in önünde liderliğe çıktı.
Martin son birkaç turda Vinales'in peşini bırakmadı ancak Aprilia yarışçısı gastroenterit geçirmesine rağmen kararlı bir sürüş sergileyerek son turda Pramac Ducati ile arasındaki farkı açtı.
Vinales damalı bayrağa 1.039 saniye farkla ulaşarak Aprilia renkleriyle ilk galibiyetini ve 2021'de Yamaha sürücüsü olduğu Katar GP'sinden bu yana ilk galibiyetini elde etti.
Marc Marquez son turda 5. virajda Martin'i geçerek yarışı ikinci sırada tamamladı ve Gresini Ducati ile ilk podyumunu elde etti.
Bagnaia yaptığı hatanın ardından dördüncü oldu ancak şampiyonada hâlâ iki puan farkla şampiyona liderliğini elinde bulunduruyor.
KTM'den Jack Miller beşinci sıradan start alırken, Bagnaia 3. virajda Vinales'i geçerek dördüncü sıradan ikinciliğe yükseldi.
Fabrika Ducati sürücüsü ve pole pozisyonunun sahibi Enea Bastianini ilk sıradan dördüncü sıraya düşerken, Martin de üçüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.
Marquez ilk turda Bastianini'yi 13. virajda beşinci sıraya geriletirken, Ducati fabrikası sürücüsü hafifçe arayı açtı ve Martin de hemen ardından onu takip etti.
İkinci turda Marquez, Ducati GP23'ünü 11. Virajda Vinales'in iç tarafına fırlattı ve çıkışta Aprilia sürücüsüyle temas yaşadı, ardından 12. Virajdaki yön değişiminde üçüncülüğü kapmak için kapıyı 12 numaranın yüzüne kapattı.
Son virajda Bagnaia, Miller'ın uzun yokuş aşağı sağ virajda hafifçe geniş almasından faydalanarak üçüncü turun başlangıcındaki sprintte liderliği ele geçirdi.
Marquez üçüncü turda Miller'ı 11. virajda üçüncü sıraya iterken, Martin de KTM sürücüsünü sıralamada daha da geriletti.
Marc Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Beşinci turda Marquez'in 5. Virajda yaşadığı bir an Vinales'in ikinciliğe geri dönmesini sağlarken, Martin bir tur sonra Gresini sürücüsünü podyum dışına itti.
Tüm bunlar olurken Bagnaia farkı bir saniyeye çıkarmış ve 12. turda 1. virajda frenlemeyi kaçırıp dördüncülüğe düşene kadar farkı 0.8 saniye civarında tutmuştu.
Bagnaia, Miller ve Bastianini'nin önünde dördüncü olarak podyumun 3.033 saniye uzağında kalırken, Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun önünde yedinci oldu.
Quartararo'nun takım arkadaşı Alex Rins üçüncü turda kaza yaparken, KTM sürücüsü Brad Binder ve VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio bir tur sonra ayrı ayrı düştüler.
Johann Zarco da LCR Honda'sından düştü.
MotoGP Portekiz GP - Sprint Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|12
|
-
|12
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|12
|
+1.039
1.039
|1.039
|9
|3
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|12
|
+1.122
1.122
|0.083
|7
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|12
|
+4.155
4.155
|3.033
|6
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|12
|
+4.329
4.329
|0.174
|5
|6
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|12
|
+4.384
4.384
|0.055
|4
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|12
|
+5.088
5.088
|0.704
|3
|8
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|12
|
+6.161
6.161
|1.073
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|12
|
+7.501
7.501
|1.340
|1
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|12
|
+8.484
8.484
|0.983
|11
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|12
|
+9.529
9.529
|1.045
|12
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|12
|
+10.519
10.519
|0.990
|13
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|12
|
+11.458
11.458
|0.939
|14
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|12
|
+14.035
14.035
|2.577
|15
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|12
|
+14.853
14.853
|0.818
|16
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|12
|
+16.049
16.049
|1.196
|17
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|12
|
+16.398
16.398
|0.349
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|12
|
+24.907
24.907
|8.509
|dnf
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|5
|
|Yarış dışı
|dnf
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|3
|
|Yarış dışı
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|2
|
|Yarış dışı
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