MotoGP Portekiz GP: Vinales sprint yarışını kazandı, Marquez Ducati ile podyumda

Son dünya şampiyonu Bagnaia, geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana ilk sprint galibiyetine ulaşacak gibi görünüyordu ve dokuzuncu turun başında bir saniyenin biraz altında bir farkla öndeydi.

Ancak Ducati sürücüsü frenleme sırasında bir hata yaptı ve 1. virajda pistten çıkarak dördüncü sıraya geriledi. Vinales ise, Pramac sürücüsü Jorge Martin'in önünde liderliğe çıktı.

Martin son birkaç turda Vinales'in peşini bırakmadı ancak Aprilia yarışçısı gastroenterit geçirmesine rağmen kararlı bir sürüş sergileyerek son turda Pramac Ducati ile arasındaki farkı açtı.

Vinales damalı bayrağa 1.039 saniye farkla ulaşarak Aprilia renkleriyle ilk galibiyetini ve 2021'de Yamaha sürücüsü olduğu Katar GP'sinden bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Marc Marquez son turda 5. virajda Martin'i geçerek yarışı ikinci sırada tamamladı ve Gresini Ducati ile ilk podyumunu elde etti.

Bagnaia yaptığı hatanın ardından dördüncü oldu ancak şampiyonada hâlâ iki puan farkla şampiyona liderliğini elinde bulunduruyor.

KTM'den Jack Miller beşinci sıradan start alırken, Bagnaia 3. virajda Vinales'i geçerek dördüncü sıradan ikinciliğe yükseldi.

Fabrika Ducati sürücüsü ve pole pozisyonunun sahibi Enea Bastianini ilk sıradan dördüncü sıraya düşerken, Martin de üçüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.

Marquez ilk turda Bastianini'yi 13. virajda beşinci sıraya geriletirken, Ducati fabrikası sürücüsü hafifçe arayı açtı ve Martin de hemen ardından onu takip etti.

İkinci turda Marquez, Ducati GP23'ünü 11. Virajda Vinales'in iç tarafına fırlattı ve çıkışta Aprilia sürücüsüyle temas yaşadı, ardından 12. Virajdaki yön değişiminde üçüncülüğü kapmak için kapıyı 12 numaranın yüzüne kapattı.

Son virajda Bagnaia, Miller'ın uzun yokuş aşağı sağ virajda hafifçe geniş almasından faydalanarak üçüncü turun başlangıcındaki sprintte liderliği ele geçirdi.

Marquez üçüncü turda Miller'ı 11. virajda üçüncü sıraya iterken, Martin de KTM sürücüsünü sıralamada daha da geriletti.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Beşinci turda Marquez'in 5. Virajda yaşadığı bir an Vinales'in ikinciliğe geri dönmesini sağlarken, Martin bir tur sonra Gresini sürücüsünü podyum dışına itti.

Tüm bunlar olurken Bagnaia farkı bir saniyeye çıkarmış ve 12. turda 1. virajda frenlemeyi kaçırıp dördüncülüğe düşene kadar farkı 0.8 saniye civarında tutmuştu.

Bagnaia, Miller ve Bastianini'nin önünde dördüncü olarak podyumun 3.033 saniye uzağında kalırken, Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun önünde yedinci oldu.

Quartararo'nun takım arkadaşı Alex Rins üçüncü turda kaza yaparken, KTM sürücüsü Brad Binder ve VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio bir tur sonra ayrı ayrı düştüler.

Johann Zarco da LCR Honda'sından düştü.

MotoGP Portekiz GP - Sprint Sonuçları: