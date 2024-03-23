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MotoGP Portekiz GP
Yarış raporu

MotoGP Portekiz GP: Vinales sprint yarışını kazandı, Marquez Ducati ile podyumda

Aprilia'dan Maverick Vinales, yarışı uzun süre lider götüren Francesco Bagnaia'nın hatasından yararlanarak MotoGP Portekiz Grand Prix sprintini kazanırken, Marc Marquez de Ducati ile ilk podyumunu elde etti.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı

Gold and Goose / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu Bagnaia, geçen yılki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana ilk sprint galibiyetine ulaşacak gibi görünüyordu ve dokuzuncu turun başında bir saniyenin biraz altında bir farkla öndeydi.

Ancak Ducati sürücüsü frenleme sırasında bir hata yaptı ve 1. virajda pistten çıkarak dördüncü sıraya geriledi. Vinales ise, Pramac sürücüsü Jorge Martin'in önünde liderliğe çıktı.

Martin son birkaç turda Vinales'in peşini bırakmadı ancak Aprilia yarışçısı gastroenterit geçirmesine rağmen kararlı bir sürüş sergileyerek son turda Pramac Ducati ile arasındaki farkı açtı.

Vinales damalı bayrağa 1.039 saniye farkla ulaşarak Aprilia renkleriyle ilk galibiyetini ve 2021'de Yamaha sürücüsü olduğu Katar GP'sinden bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Marc Marquez son turda 5. virajda Martin'i geçerek yarışı ikinci sırada tamamladı ve Gresini Ducati ile ilk podyumunu elde etti.

Bagnaia yaptığı hatanın ardından dördüncü oldu ancak şampiyonada hâlâ iki puan farkla şampiyona liderliğini elinde bulunduruyor.

KTM'den Jack Miller beşinci sıradan start alırken, Bagnaia 3. virajda Vinales'i geçerek dördüncü sıradan ikinciliğe yükseldi.

Fabrika Ducati sürücüsü ve pole pozisyonunun sahibi Enea Bastianini ilk sıradan dördüncü sıraya düşerken, Martin de üçüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.

Marquez ilk turda Bastianini'yi 13. virajda beşinci sıraya geriletirken, Ducati fabrikası sürücüsü hafifçe arayı açtı ve Martin de hemen ardından onu takip etti.

İkinci turda Marquez, Ducati GP23'ünü 11. Virajda Vinales'in iç tarafına fırlattı ve çıkışta Aprilia sürücüsüyle temas yaşadı, ardından 12. Virajdaki yön değişiminde üçüncülüğü kapmak için kapıyı 12 numaranın yüzüne kapattı.

Son virajda Bagnaia, Miller'ın uzun yokuş aşağı sağ virajda hafifçe geniş almasından faydalanarak üçüncü turun başlangıcındaki sprintte liderliği ele geçirdi.

Marquez üçüncü turda Miller'ı 11. virajda üçüncü sıraya iterken, Martin de KTM sürücüsünü sıralamada daha da geriletti.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Beşinci turda Marquez'in 5. Virajda yaşadığı bir an Vinales'in ikinciliğe geri dönmesini sağlarken, Martin bir tur sonra Gresini sürücüsünü podyum dışına itti.

Tüm bunlar olurken Bagnaia farkı bir saniyeye çıkarmış ve 12. turda 1. virajda frenlemeyi kaçırıp dördüncülüğe düşene kadar farkı 0.8 saniye civarında tutmuştu.

Bagnaia, Miller ve Bastianini'nin önünde dördüncü olarak podyumun 3.033 saniye uzağında kalırken, Tech3 GasGas'ın çaylağı Pedro Acosta, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun önünde yedinci oldu.

Quartararo'nun takım arkadaşı Alex Rins üçüncü turda kaza yaparken, KTM sürücüsü Brad Binder ve VR46 Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio bir tur sonra ayrı ayrı düştüler.

Johann Zarco da LCR Honda'sından düştü.

MotoGP Portekiz GP - Sprint Sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 12

-

       12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 12

+1.039

1.039

 1.039     9
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12

+1.122

1.122

 0.083     7
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 12

+4.155

4.155

 3.033     6
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12

+4.329

4.329

 0.174     5
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 12

+4.384

4.384

 0.055     4
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 12

+5.088

5.088

 0.704     3
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

+6.161

6.161

 1.073     2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+7.501

7.501

 1.340     1
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+8.484

8.484

 0.983      
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12

+9.529

9.529

 1.045      
12 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 12

+10.519

10.519

 0.990      
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 12

+11.458

11.458

 0.939      
14 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

+14.035

14.035

 2.577      
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12

+14.853

14.853

 0.818      
16 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 12

+16.049

16.049

 1.196      
17 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 12

+16.398

16.398

 0.349      
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+24.907

24.907

 8.509      
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 5

 

     Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3

 

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 2

 

     Yarış dışı  
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