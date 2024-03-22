MotoGP Portekiz 2. Antrenman: Bastianini lider, Marquez Ducati ile ilk kazasını yaptı

Sabah seansını etkileyen tozlu koşullar ikinci antrenmanda önemli ölçüde düzeldi ve tur zamanları 1,5 saniyenin üzerinde iyileşti.

Bastianini fabrika takımı Ducati'siyle 1:38.057 ile en iyi dereceyi yaptı ve KTM'den Jack Miller'a 0.118 saniye farkla önünde yer aldı.

Marquez, Gresini Ducati ile yılın ilk yarış haftası kazasını geçirmesine rağmen ilk üçü tamamladı. Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan sürücü 5. virajın sonlarında kaydı.

Jorge Martin Pramac Ducati ile KTM'den Brad Binder'ı geçerek dördüncü olurken, her iki fabrika Yamaha'sı da çaylak Pedro Acosta'yı (Tech3 GasGas) ilk 10'un dışında bırakarak cumartesi günü sıralama turlarında Q1'e sokarak şok etkisi yarattı.

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci antrenmanda 1:39.996'lik derecesiyle ilk hızlı turu atarken, takım arkadaşı Fabio Di Giannantonio 1:39.936'lık derecesiyle liderliği aldı.

Ardından Yamaha fabrikasından Fabio Quartararo 1:39.199'luk derecesiyle lideerliği aldı ve bu tur, Marc Marquez'in 1:39.110'luk derecesiyle zaman tablosunun zirvesine ilk kez çıkmasından önce 20 dakikayı aşkın bir süre boyunca en hızlı tur olarak kaldı.

Martin ve Aprilia'dan Maverick Vinales, yeni yumuşak lastikte ilk önemli ilerlemeyi kaydeden isim oldu, sonraki 10 dakika boyunca Marquez'i geride bıraktı, ancak Gresini sürücüsü 18 dakika kala 1:38.629 ile zaman çizelgesinin zirvesine geri döndü.

Bunu 1:38.559 ile takip eden Bastianini, 12 dakika kala 1:38.057s ile seansın zirvesine yerleşti.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez seansın sonundaki turlarında kaza yapınca liderliğe geri dönmek için mücadele edemedi.

Gresini sürücüsü 5. virajın yokuş aşağı frenlemesine girerken kayarak düştü ve takım arkadaşı Alex Marquez'in 14. virajda kaza yapmasından birkaç dakika sonra geldi.

Marc Marquez buna rağmen seansın başlarında attığı turla Miller ve Bastianini'nin arkasında üçüncülüğü korudu.

Martin ve Binder'in ardından Bezzecchi gelirken, Vinales, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ve Yamaha ikilisi Quartararo ve Alex Rins ilk 10'u tamamladı.

Yamaha sürücüleri için gelişme, Acosta'nın Q2'deki yerini sadece 0.039s ile kaçırması anlamına geliyordu. Tech3 sürücüsü Di Giannantonio, Alex Marquez ve Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun önünde 11. sırada yer aldı.

Pramac'tan Franco Morbidelli 15. sırada kaza yapan bir diğer isim olurken, Takaaki Nakagami (LCR) 16. sırada Honda'nın en hızlı ismi oldu ve Japon marka için zor geçen seansta Luca Marini de seansta motosikletinden düştü.

MotoGP Portekiz GP - 2. antrenman seansı sonuçları: