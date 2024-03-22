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MotoGP Portekiz GP
Antrenman raporu

MotoGP Portekiz 2. Antrenman: Bastianini lider, Marquez Ducati ile ilk kazasını yaptı

Marc Marquez, Gresini Ducati ile ilk kazasını yaparken, Ducati'den Enea Bastianini MotoGP Portekiz Grand Prix'sinin ikinci antrenmanını lider tamamladı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Enea Bastianini, Ducati Takımı

Enea Bastianini, Ducati Takımı

Gold and Goose / Motorsport Images

Sabah seansını etkileyen tozlu koşullar ikinci antrenmanda önemli ölçüde düzeldi ve tur zamanları 1,5 saniyenin üzerinde iyileşti.

Bastianini fabrika takımı Ducati'siyle 1:38.057 ile en iyi dereceyi yaptı ve KTM'den Jack Miller'a 0.118 saniye farkla önünde yer aldı.

Marquez, Gresini Ducati ile yılın ilk yarış haftası kazasını geçirmesine rağmen ilk üçü tamamladı. Altı kez premier sınıf dünya şampiyonu olan sürücü 5. virajın sonlarında kaydı.

Jorge Martin Pramac Ducati ile KTM'den Brad Binder'ı geçerek dördüncü olurken, her iki fabrika Yamaha'sı da çaylak Pedro Acosta'yı (Tech3 GasGas) ilk 10'un dışında bırakarak cumartesi günü sıralama turlarında Q1'e sokarak şok etkisi yarattı.

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci antrenmanda 1:39.996'lik derecesiyle ilk hızlı turu atarken, takım arkadaşı Fabio Di Giannantonio 1:39.936'lık derecesiyle liderliği aldı.

Ardından Yamaha fabrikasından Fabio Quartararo 1:39.199'luk derecesiyle lideerliği aldı ve bu tur, Marc Marquez'in 1:39.110'luk derecesiyle zaman tablosunun zirvesine ilk kez çıkmasından önce 20 dakikayı aşkın bir süre boyunca en hızlı tur olarak kaldı.

Martin ve Aprilia'dan Maverick Vinales, yeni yumuşak lastikte ilk önemli ilerlemeyi kaydeden isim oldu, sonraki 10 dakika boyunca Marquez'i geride bıraktı, ancak Gresini sürücüsü 18 dakika kala 1:38.629 ile zaman çizelgesinin zirvesine geri döndü.

Bunu 1:38.559 ile takip eden Bastianini, 12 dakika kala 1:38.057s ile seansın zirvesine yerleşti.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez seansın sonundaki turlarında kaza yapınca liderliğe geri dönmek için mücadele edemedi.

Gresini sürücüsü 5. virajın yokuş aşağı frenlemesine girerken kayarak düştü ve takım arkadaşı Alex Marquez'in 14. virajda kaza yapmasından birkaç dakika sonra geldi.

Marc Marquez buna rağmen seansın başlarında attığı turla Miller ve Bastianini'nin arkasında üçüncülüğü korudu.

Martin ve Binder'in ardından Bezzecchi gelirken, Vinales, son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia (Ducati) ve Yamaha ikilisi Quartararo ve Alex Rins ilk 10'u tamamladı.

Yamaha sürücüleri için gelişme, Acosta'nın Q2'deki yerini sadece 0.039s ile kaçırması anlamına geliyordu. Tech3 sürücüsü Di Giannantonio, Alex Marquez ve Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun önünde 11. sırada yer aldı.

Pramac'tan Franco Morbidelli 15. sırada kaza yapan bir diğer isim olurken, Takaaki Nakagami (LCR) 16. sırada Honda'nın en hızlı ismi oldu ve Japon marka için zor geçen seansta Luca Marini de seansta motosikletinden düştü.

MotoGP Portekiz GP - 2. antrenman seansı sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 21

1'38.057

   171.965 341
2 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23

+0.118

1'38.175

 0.118 171.758 346
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 23

+0.153

1'38.210

 0.035 171.697 343
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 25

+0.231

1'38.288

 0.078 171.561 342
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.330

1'38.387

 0.099 171.388 343
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+0.352

1'38.409

 0.022 171.350 342
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+0.354

1'38.411

 0.002 171.346 346
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 21

+0.484

1'38.541

 0.130 171.120 342
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.495

1'38.552

 0.011 171.101 345
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.503

1'38.560

 0.008 171.087 342
11 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 24

+0.542

1'38.599

 0.039 171.019 342
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+0.578

1'38.635

 0.036 170.957 339
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.752

1'38.809

 0.174 170.656 340
14 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 20

+0.755

1'38.812

 0.003 170.651 342
15 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 19

+0.825

1'38.882

 0.070 170.530 337
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+0.905

1'38.962

 0.080 170.392 338
17 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 22

+0.991

1'39.048

 0.086 170.244 343
18 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.991

1'39.048

 0.000 170.244 349
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 24

+1.062

1'39.119

 0.071 170.122 340
20 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+1.090

1'39.147

 0.028 170.074 341
21 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

+1.103

1'39.160

 0.013 170.052 345
22 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+1.724

1'39.781

 0.621 168.994 343
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