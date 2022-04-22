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MotoGP / Portekiz GP Antrenman raporu

MotoGP Portekiz GP 1. antrenman: Yağmur altında Marquez lider

Honda'dan Marc Marquez, Portekiz'de gerçekleştirilen ve yağmur altında geçen ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Portekiz GP 1. antrenman: Yağmur altında Marquez lider
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MotoGP, 2021'in kasım ayında Portimao'da ikinci bir yarış düzenlemişti fakat bugünkü şartlar, geçen yılki kadar iyi değildi. Çünkü yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

45 dakikalık seansta sürücüler, yağmura rağmen erkenden piste çıkıp, şartların nasıl olduğuna bakmaya çalıştılar.

Honda sürücüsü Marquez, 1:57.025'lik bir tempo yakalamasının ardından zaman tablosunda ilk sıraya yükselen isim oldu. Ancak dereceler hızla gelişmeye başladı.

15 dakikalık bölümün ardından Jack Miller, 1:51.437 yaptı ve takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın önünde liderliğe çıktı.

Miller'ın zirveye çıkmasından birkaç saniye sonra, zorlu koşulların ilk kurbanı LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu ve kendisini yerde buldu.

Dokuzuncu virajdan çıkarken garip bir kaza yapan Nakagami, motosikletiyle beraber dışarı doğru savruldu. Kazadan yara almadan kurtuldu ve ikinci RC213V'siyel aksiyona geri döndü. Fakat motosikletinden kopan parçalar, 10. virajın dışına saçılmıştı. Bundan ötürü bir süre sarı bayrak sallandı.

Nakagami'nin kazasından birkaç dakika sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 1:51.219 yaptı ve zaman tablosunda yeniden ilk sıraya çıktı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Altı kez dünya şampiyonu saniyeler sonra 13. virajda ıslak çimlerin üzerine çıktı ve az daha kaza yapan sürücüler arasına katılıyordu.

Marquez'in turu, VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'nin 1:51.136'lık turuna kadar yaklaşık 10 dakika zirvede kaldı.

Seansın bitimine sekiz dakika kala şartların bir sonraki kurbanı Ducati sürücüsü Miller oldu ve kendisini yerde buldu. Fakat kaza büyük değildi ve seansa kaldığı yerden devam etti.

Sonrasında peş peşe hızlı turlar geldi. Marquez 1:51.041'le liderliği alırken, Joan Mir 1:51.031 yapıp liderliğe oturdu Ancak son sözü, 1:51'in altına inebilen tek isim olan Marquez söyledi. Honda sürücüsü 1:50.666'lık turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Geçen kasım ayında Portimao'da MotoGP'de ilk kez ilk çizgiye oturan Mir, 0.4 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Bezzecchi 2021 model Ducati'siyle üçüncü oldu.

Pramac'tan Johann Zarco, KTM fabrika sürücüsü ve yerel kahraman Miguel Oliveira ile Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde dördüncü sırada yer aldı.

Jorge Martin (Pramac) Bagnaia'nın önünde yedinci sırada yer alırken, Miller dokuzuncu oldu.

LCR Honda'dan Alex Marquez'in 10. olduğu seansta VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini ve KTM'den Brad Binder ilk onu tamamladı. Marini, seans içerisinde bir de kaza yaptı.

Mart ayındaki Endonezya yarışında, ıslak zeminde zorluk çeken şampiyona lideri Enea Bastianini, Tech3 KTM'in çaylağı Remy Gardner'ın arkasında 14. oldu.

Yağmurlu Endonezya yarışında ikinci olan son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Honda fabrika sürücüsü  Pol Espargaro'nun arkasında ancak 18. sırada yer alabildi. Quartararo'nun takım arkadaşı Franco Morbidelli ise Alex Rins'in önünde 19. olabildi.

Aprilia bu hafta sonu Lorenzo Savadori'yi özel davetle piste çıkardı ve İtalyan sürücü, 25 kişilik gridin sonunda yer aldı.

Seans sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 1'50.666  
2 Spain Joan Mir Suzuki 1'51.031 0.365
3 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'51.136 0.470
4 France Johann Zarco Ducati 1'51.170 0.504
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'51.223 0.557
6 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'51.309 0.643
7 Spain Jorge Martin Ducati 1'51.343 0.677
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'51.387 0.721
9 Australia Jack Miller Ducati 1'51.437 0.771
10 Spain Alex Marquez Honda 1'51.648 0.982
11 South Africa Brad Binder KTM 1'51.659 0.993
12 Italy Luca Marini Ducati 1'51.709 1.043
13 Australia Remy Gardner KTM 1'51.820 1.154
14 Italy Enea Bastianini Ducati 1'51.847 1.181
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'51.881 1.215
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'51.958 1.292
17 Spain Pol Espargaro Honda 1'52.001 1.335
18 France Fabio Quartararo Yamaha 1'52.061 1.395
19 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'52.072 1.406
20 Spain Alex Rins Suzuki 1'52.079 1.413
21 Spain Raul Fernandez KTM 1'52.258 1.592
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'52.286 1.620
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'52.881 2.215
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'54.029 3.363
25 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'54.260 3.594
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