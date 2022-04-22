MotoGP Portekiz GP 1. antrenman: Yağmur altında Marquez lider

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MotoGP, 2021'in kasım ayında Portimao'da ikinci bir yarış düzenlemişti fakat bugünkü şartlar, geçen yılki kadar iyi değildi. Çünkü yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve seansın tamamı ıslak zeminde geçti.

45 dakikalık seansta sürücüler, yağmura rağmen erkenden piste çıkıp, şartların nasıl olduğuna bakmaya çalıştılar.

Honda sürücüsü Marquez, 1:57.025'lik bir tempo yakalamasının ardından zaman tablosunda ilk sıraya yükselen isim oldu. Ancak dereceler hızla gelişmeye başladı.

15 dakikalık bölümün ardından Jack Miller, 1:51.437 yaptı ve takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın önünde liderliğe çıktı.

Miller'ın zirveye çıkmasından birkaç saniye sonra, zorlu koşulların ilk kurbanı LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu ve kendisini yerde buldu.

Dokuzuncu virajdan çıkarken garip bir kaza yapan Nakagami, motosikletiyle beraber dışarı doğru savruldu. Kazadan yara almadan kurtuldu ve ikinci RC213V'siyel aksiyona geri döndü. Fakat motosikletinden kopan parçalar, 10. virajın dışına saçılmıştı. Bundan ötürü bir süre sarı bayrak sallandı.

Nakagami'nin kazasından birkaç dakika sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 1:51.219 yaptı ve zaman tablosunda yeniden ilk sıraya çıktı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Altı kez dünya şampiyonu saniyeler sonra 13. virajda ıslak çimlerin üzerine çıktı ve az daha kaza yapan sürücüler arasına katılıyordu.

Marquez'in turu, VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'nin 1:51.136'lık turuna kadar yaklaşık 10 dakika zirvede kaldı.

Seansın bitimine sekiz dakika kala şartların bir sonraki kurbanı Ducati sürücüsü Miller oldu ve kendisini yerde buldu. Fakat kaza büyük değildi ve seansa kaldığı yerden devam etti.

Sonrasında peş peşe hızlı turlar geldi. Marquez 1:51.041'le liderliği alırken, Joan Mir 1:51.031 yapıp liderliğe oturdu Ancak son sözü, 1:51'in altına inebilen tek isim olan Marquez söyledi. Honda sürücüsü 1:50.666'lık turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Geçen kasım ayında Portimao'da MotoGP'de ilk kez ilk çizgiye oturan Mir, 0.4 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Bezzecchi 2021 model Ducati'siyle üçüncü oldu.

Pramac'tan Johann Zarco, KTM fabrika sürücüsü ve yerel kahraman Miguel Oliveira ile Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde dördüncü sırada yer aldı.

Jorge Martin (Pramac) Bagnaia'nın önünde yedinci sırada yer alırken, Miller dokuzuncu oldu.

LCR Honda'dan Alex Marquez'in 10. olduğu seansta VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini ve KTM'den Brad Binder ilk onu tamamladı. Marini, seans içerisinde bir de kaza yaptı.

Mart ayındaki Endonezya yarışında, ıslak zeminde zorluk çeken şampiyona lideri Enea Bastianini, Tech3 KTM'in çaylağı Remy Gardner'ın arkasında 14. oldu.

Yağmurlu Endonezya yarışında ikinci olan son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Honda fabrika sürücüsü Pol Espargaro'nun arkasında ancak 18. sırada yer alabildi. Quartararo'nun takım arkadaşı Franco Morbidelli ise Alex Rins'in önünde 19. olabildi.

Aprilia bu hafta sonu Lorenzo Savadori'yi özel davetle piste çıkardı ve İtalyan sürücü, 25 kişilik gridin sonunda yer aldı.

Seans sonuçları: