MotoGP Portekiz: Quartararo arka arkaya ikinci zaferini kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo, beklendiği üzere ilk metrelerde yavaş kaldı ve geriye düşmekten kurtulamadı.

İlk turların ardından Johann Zarco ilk sıraya yükselirken, Suzuki sürücüleri ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldılar. Başlangıçta bu gruba, iyi bir start alan Marc Marquez de dahil oldu ancak sonrasında Honda sürücüsü gerilemeye başladı.

İlk turlarda Zarco liderliğini korumaya devam etti, ancak son 20 tura girilirken liderlik Alex Rins'e geçti. Quartararo da ilk turlarda gerilemesine rağmen, ön bölümün ardına geldi ve Rins'in arkasına yapıştı.

Yaklaşık üç tur rakibini kovalayan Quartararo, İspanyol sürücüyü iyi bir atakla geçerek bitime 17 tur kala liderliği almayı başardı. Ancak aradaki farkı açmayı başaramadı.

Turlar ilerledikçe Quartararo ve Rins ikilisi, arkadaki sürücülerden koparak galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Ancak bitime yedi tur kala Rins, motosikletinin kontrolünü kaybetti düşerek yarışa veda etti. Bu kazayla büyük hayal kırıklığı yaşayan Rins, üzüntü şekilde garajının yolunu tuttu.

Ardından Quartararo, galibiyet mücadelesinde yalnız başına kaldı.

Podyum içinse Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Joan Mir üçlüsü çekişmeye başladı. Ancak bitime altı tur kala bu kez şampiyona lideri Zarco kaza yaptı ve oda yarışa veda etti.

Quartararo son bölümde hata yapmayıp beş saniye farkla galibiyete ulaştı ve hem arka arkaya ikinci zaferini elde etti, hem de şampiyona liderliğine yükseldi.

Yakın ve heyecanlı geçen podyum savaşı, son turda da devam etti. Bagnaia, Mir'in tüm baskısına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve podyuma çıkmayı başardı.

Mir, yarışın başında galibiyet için çekişen grupta olsa da, Quartararo ve Rins'le aynı tempoda değildi. Sonrasında Bagnaia ile giriştiği ikincilik savaşını da kaybeden Mir, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıktı.

Sezona oldukça zorlu bir başlangıç yapan Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, Portekiz'de iyi bir yarış çıkardı ve dördüncü olarak bu yılki en iyi sonucunu elde etmeyi başardı.

KTM fabrika takımından Brad Binder, sorunsuz bir yarış geçirip beşinci oldu ve hem kendisi hem de takım adına iyi puanlar kazanmayı başardı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro da yine iyi bir yarış çıkaran isimlerden biriydi ve damalı bayrağı altıncı sırada görerek İtalyan ekiple en iyi yarışlarından birisini çıkardı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP leads, Jack Miller, Ducati Team crashes Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'dan Marc Marquez, uzun bir aradan sonra yarışlara geri döndü ve pazar günkü yarışta iyi bir performans sergiledi. Yarışın ilk bölümünde iyi savaşlar veren Marquez, çoğu zaman risk almamayı seçti ve damalı bayrağı yedinci sırada görerek kendisi için önemli puanlar kazandı.

Alex Marquez, LCR Honda ile damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve o da bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkardı. İlk onu Enea Bastianini ve Takaaki Nakagami tamamladı.

Maverick Vinales, ilk turlarda geriye düşmesinin ardından damalı bayrağı 11. sırada görürken, Luca Marini 12., Danilo Petrucci 13. ve Luca Savadori 14. oldu.

Finiş gören son isimler Iker Lecuona ve iyi götürdüğü yarışta düşen ve sonradan yarışa geri dönen Miguel Oliveira oldu.

Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi, gerilerden başladığı yarışta 12. sıraya kadar yükselse de, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Ayrıca ilk iki yarıştan istediğini alamayan Jack Miller da ön bölümde giderken yarış dışı kaldı.

Bu hafta sonu sorunlarla boğuşan Honda sürücüsü Pol Espargaro ise yarışın dördüncü turunda pite gelerek yarışı bırakı.

Sezonun bir sonraki yarışı 2 Mayıs'ta Jerez'de yapılacak.

Yarış sonucu: