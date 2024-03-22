MotoGP Portekiz: 1. antrenmanda lider Marc Marquez

Portekiz GP hafta sonu kara bulutlarla dolu bir gökyüzünün altında başladı. Gece boyunca yağan şiddetli yağmurun ardından, pistin toz ve çamur tabakasından temizlenmesi gerektiğinden ve oldukça ıslak kaldığından, Moto3'ün ilk antrenman seansı yapılamadı.

Bu durum programda herhangi bir gecikmeye neden olmadı ve MotoGP sınıfı için 1. antrenman seansı zamanında başladı. Islaklıklar olmasına rağmen koşullar iyileşmişti, ancak atılan ilk tur zamanları geçen yıl aynı seansta belirlenenlerden sadece dört saniye daha yavaştı.

Bu koşullarda tur zamanları pek temsili olmasa da, liderler birbirlerini takip etti. Fabio Quartararo birkaç dakikalığına liderliği ele geçirdi. Franco Morbidelli de ilk sıraya yerleşti; İtalyan sürücünün Ocak ayının sonundaki antrenman sırasında geçirdiği ve bugüne kadar kendisine çok pahalıya mal olan ciddi kazadan sonra bu iyi bir işaretti.

Pedro Acosta, bir başka KTM sürücüsü olan Jack Miller tarafından kıl payı geçilmeden önce liderliği aldı. Ardından, damalı bayrağa 15 dk kala Marc Márquez ilk sırayı aldı. Yerel sürücü Miguel Oliveira hayranlarını en hızlı turla sevindirse de bu sadece birkaç dakika sürdü. Gresini sürücüsü Marquez, giderek daha ikna edici turlar atmaya başlamıştı.

Márquez bir sonraki turda tekrar gelişti ve seansta ilk kez 1'41'in altına indi. Maverick Viñales dönüşte kontrolü ele geçirmeden önce 1'40"927'lik zamanı biraz daha dayandı.

Brad Binder 1'40"689'luk derecesiyle zirveye yerleşti ve dikkatleri modifiye edilmiş aeroya sahip bir KTM'nin üzerine çekti. Güney Afrikalı'nın RC16'sının ön tarafında yeni elemanlar ve koltuk arkasında üç küçük yan kanat bulunuyordu.

Ancak Márquez son sözü söyleyen isim oldu. 45 dakikalık test sona ererken İspanyol sürücü son bir kez liderliği ele geçirdi. Gresini Racing sürücüsü 1'40"484'lük son zamanıyla Viñales'in 0"165 sn önünde yer aldı. Vinales'i KTM sürücüleri Binder ve Miller takip ederken onların arkasında Pramac'tan Morbidelli ve Jorge Martin yer aldılar.

İlk 10'u tamamlayan isimler Alex Rins, Miguel Oliveira, Álex Márquez ve Joan Mir oldular. Fabio Quartararo 11. ve Johann Zarco 16. sırada seansı tamamladı.

Portekiz GP - MotoGP 1. antrenman dereceleri