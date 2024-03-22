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MotoGP Portekiz GP
Antrenman raporu

MotoGP Portekiz: 1. antrenmanda lider Marc Marquez

2024 MotoGP şampiyonasının 2. yarışının gerçekleştirileceği Portekiz GP öncesinde ilk antrenman seansını Gresini Ducati'den Marc Marquez ilk sırada tamamladı.

Léna Buffa
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz GP hafta sonu kara bulutlarla dolu bir gökyüzünün altında başladı. Gece boyunca yağan şiddetli yağmurun ardından, pistin toz ve çamur tabakasından temizlenmesi gerektiğinden ve oldukça ıslak kaldığından, Moto3'ün ilk antrenman seansı yapılamadı.

Bu durum programda herhangi bir gecikmeye neden olmadı ve MotoGP sınıfı için 1. antrenman seansı zamanında başladı. Islaklıklar olmasına rağmen koşullar iyileşmişti, ancak atılan ilk tur zamanları geçen yıl aynı seansta belirlenenlerden sadece dört saniye daha yavaştı.

 

Bu koşullarda tur zamanları pek temsili olmasa da, liderler birbirlerini takip etti. Fabio Quartararo birkaç dakikalığına liderliği ele geçirdi. Franco Morbidelli de ilk sıraya yerleşti; İtalyan sürücünün Ocak ayının sonundaki antrenman sırasında geçirdiği ve bugüne kadar kendisine çok pahalıya mal olan ciddi kazadan sonra bu iyi bir işaretti.

Pedro Acosta, bir başka KTM sürücüsü olan Jack Miller tarafından kıl payı geçilmeden önce liderliği aldı. Ardından, damalı bayrağa 15 dk kala Marc Márquez ilk sırayı aldı. Yerel sürücü Miguel Oliveira hayranlarını en hızlı turla sevindirse de bu sadece birkaç dakika sürdü. Gresini sürücüsü Marquez, giderek daha ikna edici turlar atmaya başlamıştı.

 

Márquez bir sonraki turda tekrar gelişti ve seansta ilk kez 1'41'in altına indi. Maverick Viñales dönüşte kontrolü ele geçirmeden önce 1'40"927'lik zamanı biraz daha dayandı.

Brad Binder 1'40"689'luk derecesiyle zirveye yerleşti ve dikkatleri modifiye edilmiş aeroya sahip bir KTM'nin üzerine çekti. Güney Afrikalı'nın RC16'sının ön tarafında yeni elemanlar ve koltuk arkasında üç küçük yan kanat bulunuyordu.

Ancak Márquez son sözü söyleyen isim oldu. 45 dakikalık test sona ererken İspanyol sürücü son bir kez liderliği ele geçirdi. Gresini Racing sürücüsü 1'40"484'lük son zamanıyla Viñales'in 0"165 sn önünde yer aldı. Vinales'i KTM sürücüleri Binder ve Miller takip ederken onların arkasında Pramac'tan Morbidelli ve Jorge Martin yer aldılar.

İlk 10'u tamamlayan isimler Alex Rins, Miguel Oliveira, Álex Márquez ve Joan Mir oldular. Fabio Quartararo 11. ve Johann Zarco 16. sırada seansı tamamladı.

Portekiz GP - MotoGP 1. antrenman dereceleri

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 18

1'40.484

   167.811  
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 17

+0.165

1'40.649

 0.165 167.536  
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22

+0.205

1'40.689

 0.040 167.470  
4 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 17

+0.356

1'40.840

 0.151 167.219  
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 21

+0.377

1'40.861

 0.021 167.184  
6 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 19

+0.422

1'40.906

 0.045 167.109  
7 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+0.450

1'40.934

 0.028 167.063  
8 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 18

+0.623

1'41.107

 0.173 166.777  
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+0.635

1'41.119

 0.012 166.757  
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+0.706

1'41.190

 0.071 166.640  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.758

1'41.242

 0.052 166.555  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.793

1'41.277

 0.035 166.497  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 19

+0.805

1'41.289

 0.012 166.478  
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+1.047

1'41.531

 0.242 166.081  
15 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 19

+1.122

1'41.606

 0.075 165.958  
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 17

+1.188

1'41.672

 0.066 165.850  
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+1.203

1'41.687

 0.015 165.826  
18 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 17

+1.231

1'41.715

 0.028 165.780  
19 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 18

+1.244

1'41.728

 0.013 165.759  
20 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16

+1.300

1'41.784

 0.056 165.668  
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.493

1'41.977

 0.193 165.354  
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 17

+1.598

1'42.082

 0.105 165.184  
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