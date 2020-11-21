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MotoGP / Portekiz GP / Sıralama turları raporu

MotoGP Portekiz: Oliveira evinde pole pozisyonunda!

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MotoGP Portekiz: Oliveira evinde pole pozisyonunda!
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MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alan isim evinde yarışa çıkacak olan KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira oldu.

Q2: 

İlk turlarda Petronas SRT Yamaha pilotları hızlı görülmüş olsalar da oldukça rekabetçi bir sıralama vardı. Önce Fabio Quartararo'dan en hızlı tur zamanını gördük, ilk turların ardından ise orta arka lastik ile piste çıkan Franco Morbidelli ilk sırada yer aldı. 

Morbidelli, 1.39.245 ile ilk sırayı geçici olarak ele geçirirken, arkasında ise Pramac Ducati pilotu Jack Miller ve Avintia Ducati ile Johann Zarco bulunuyordu. 

İkinci turların açılışını, dördüncü antrenman turlarında kaza yapan ve ikinci seanstaki ilk turlarını atan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu. İlk turunun ardından Japon pilot son sırada yer aldı.

Turunu tamamlayan ilk isim ise Fabio Quartararo oldu ve Fransız pilot geçici olarak üçüncülüğe yerleşti. Bu sırada Zarco yerde kalan isim oldu. 

Seansın bitimine 1 dakika kala ise üç isim en iyi sektör zamanları ile gelmekteydi: Morbidelli, Miller ve KTM Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira. Bu üçlü arasında çizgiyi geçen ilk isim Morbidelli oldu ve 1.38.936 ile 38'li zamanlara inen ilk isim olarak geçici pole pozisyonunu adlı.

Morbidelli'den birkaç saniye sonra turu tamamlayan Miller ise 1.39.038 ile ikinci sıraya yerleşti. 

Ancak hafta sonunda sürekli olarak hızını gösteren ev sahibi Oliveira, 1.38.892 ile pistin tur rekorunu kırmayı başarmasının yanında pole pozisyonuna oturmayı başardı. Bu sonuç ile beraber Portekizli pilot, premier klasmandaki ilk pole pozisyonunu kendi topraklarında almayı başardı.

İlk seanstan gelen Morbidelli, Oliveira'nın 0.044 saniye arkasında ikinci olurken, Jack Miller ise üçüncü sırada yer aldı. LCR Honda ile son yarışına çıkan Crutchlow dördüncü olurken, Quartararo ise beşinci oldu.

Sezonun ilk yarışında sakatlanan Marc Marquez'in yerine yarışan Repsol Honda test pilotu Stefan Bradl, sezonun en iyi sıralama pozisyonunu elde etti ve altıncı oldu. Arkasında sorunlu bir cumartesi geçiren Zarco var. Kalan sıralama ise Maverick Vinales, Pol Espargaro, Alex Rins, Takaaki Nakagami ve Andrea Dovizioso şeklinde.

Şampiyon olan isim belli olsa da şampiyonanın diğer isimleri hâlâ gizemini korumakta. İkincilik için Franco Morbidelli, Alex Rins, Fabio Quartararo ve Andrea Dovizioso arasında büyük bir mücadele var.

Üreticiler ve markalar şampiyonlukları için ise Suzuki ve Ducati arasındaki mücadele sürüyor. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Portugal Miguel Oliveira 8 1'38.892     170.513
2 Italy Franco Morbidelli 8 1'38.936 0.044 0.044 170.437
3 Australia Jack Miller 8 1'39.038 0.146 0.102 170.261
4 United Kingdom Cal Crutchlow 7 1'39.156 0.264 0.118 170.059
5 France Fabio Quartararo 8 1'39.199 0.307 0.043 169.985
6 Germany Stefan Bradl 8 1'39.204 0.312 0.005 169.977
7 France Johann Zarco 8 1'39.238 0.346 0.034 169.918
8 Spain Maverick Viñales 8 1'39.260 0.368 0.022 169.881
9 Spain Pol Espargaro 8 1'39.284 0.392 0.024 169.840
10 Spain Alex Rins 7 1'39.467 0.575 0.183 169.527
11 Japan Takaaki Nakagami 8 1'39.531 0.639 0.064 169.418
12 Italy Andrea Dovizioso 8 1'39.587 0.695 0.056 169.323
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Q1:

Dördüncü antrenman seansının sonunda egzozunda sorun yaşayarak yağ sızdıran Johann Zarco, 15. virajdan piste geri döndü ve pistte yağ kalıntısı kalmasına neden oldu. Bu sebeple ekipler, temizlik görevine başladılar ve sıralama seansının başlangıcı ertelendi. 

İlk sıralama seansında pek çok sürpriz oldu. Direkt olarak ikinci seansa kalamayan isimler arasında 2020 dünya şampiyonu Joan Mir, şampiyonayı ikinci sırada götüren Franco Morbidelli ve fabrika Yamaha pilotu, MotoGP efsanesi Valentino Rossi bulunuyordu.

Tempoyu belirleyen isim Petronas SRT pilotu Franco Morbidelli oldu ve kısa bir süreliğine ilk sıraya yerleşti. Ancak ilk turlar sonunda lider, 1.39.762'lik turu ile Aprilia pilotu Aleix Espargaro olmuştu. 

İkinci turların ardından ise LCR Honda ile son MotoGP hafta sonuna çıkan Cal Crutchlow, 1.39.250'lik turu ile bitime iki dakika kala ilk sırayı ele geçirdi. Onun hemen arkasında ise Morbidelli 1.39.276 ile yer aldı. 

Son turlarda pilotların çoğu tur zamanını geliştiremediler. Joan Mir'in son turu yaptığı hata sebebiyle silinirken, ilk iki sırayı zorlayabilecek tek isim Red Bull KTM pilotu Brad Binder olarak görülüyordu. 

Son turunda ilk sektörde kendisinin en iyi, ikinci ve üçüncü sektörlerde ise pistin en iyi sektör zamanını yakalayan Binder, son sektörde yeterli gelişimi sağlayamadı ve üçüncü olarak ilk seansta elendi. 

Binder ile beraber elenen isimler sırasıyla Aleix Espargaro, Bagnaia, Alex Marquez, Rossi, Petrucci, Savadori, Mir, Rabat ve COVID testi pozitif çıkan Lecuona yerine yarışan Mika Kallio oldu.  

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Cal Crutchlow 8 1'39.250     169.898
2 Italy Franco Morbidelli 7 1'39.276 0.026 0.026 169.853
3 South Africa Brad Binder 8 1'39.390 0.140 0.114 169.658
4 Spain Aleix Espargaro 8 1'39.762 0.512 0.372 169.026
5 Italy Francesco Bagnaia 8 1'40.019 0.769 0.257 168.591
6 Spain Alex Marquez 8 1'40.049 0.799 0.030 168.541
7 Italy Valentino Rossi 8 1'40.058 0.808 0.009 168.526
8 Italy Danilo Petrucci 8 1'40.091 0.841 0.033 168.470
9 Italy Lorenzo Savadori 7 1'40.174 0.924 0.083 168.331
10 Spain Joan Mir 8 1'40.290 1.040 0.116 168.136
11 Spain Tito Rabat 8 1'40.427 1.177 0.137 167.907
12 Finland Mika Kallio 8 1'41.753 2.503 1.326 165.718
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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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