MotoGP Portekiz GP: Bastianini pole pozisyonunda, Marquez kaza yaptı
Enea Bastianini, Marc Marquez'in korkunç bir kaza geçirdiği Portekiz Grand Prix'sindeki yakın geçen sıralama turlarında fabrika Ducati MotoGP sürücüsü olarak ilk pole pozisyonunu elde etti.
Enea Bastianini, Ducati Team
Gold and Goose / Motorsport Images
Algarve Uluslararası Pisti'nde cuma gününü zirvede noktalayan Bastianini, bu formunu cumartesi gününe de taşıyarak 1:37.706'lık derecesiyle Avusturya 2022'den bu yana ilk pole pozisyonunu aldı.
Beş kez Grand Prix kazanan Bastianini, Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde sadece 0.082 saniye farkla pole pozisyonunu alırken, Pramac Ducati'den Jorge Martin ilk çizgiyi tamamlayan son isim oldu.
Son dünya şampiyonu ve mevcut şampiyona lideri Francesco Bagnaia dördüncü sırada kalırken, Gresini Ducati'den Marc Marquez son virajda geçirdiği korkunç kazanın ardından sekizinci oldu.
İspanyol şampiyon, 15 dakikalık Q2 seansının başında 15. virajdaki hızlı yokuş aşağı inişte ön tarafını kaybetti ve çakılların arasına daldı.
Olaydan yara almadan kurtulan Marquez, yeni sürüş ekipmanı ve ikinci motosikleti için Gresini garajına geri dönebildi. Ancak ikinci turunda zorlandı.
Cuma günününü üçüncü sırada noktalayan 93 numara [Marquez], polü tehdit etmesi beklenen bir seansta yalnızca 1:38.147'lik bir derece elde ederek sekizinci sırada yer alabildi.
Vinales 1:38.214'lük derecesiyle 2. bölümün ilk hızını turunu attı, Bagnaia bitime 10 dakika kala fabrika Ducati'siyle 1:37.942'lik derecesiyle zaman tablosunun zirvesine yerleşti.
Martin onu 0.004 saniye ile ikinci sırada takip etti, ancak o turda son virajdan çıkarken pist limitlerini aştığı için bu turu iptal edildi.
Seansın ilk yarısından sonra sadece altı sürücü tur zamanı kaydetmişti.
Marc Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci turlar başladığında Martin 1:37.812'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi, ancak birkaç saniye sonra 1:37.706s'lik derecesiyle polü Bastianini'ye devretti.
Trackhouse sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ile Aleix Espargaro'nun kardeş fabrika Aprilia'sının Q1'den çıkamamasının ardından Q2'deki tek Aprilia olan Vinales, son turunda hızlı görünüyordu. Ancak tur sona erdiğinde bu hızı tam olarak dönüştüremedi ve İspanyol sürücü 0.082 saniye farkla ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, Martin 0.024 ise saniye geride kaldı.
Bagnaia, KTM'den Jack Miller ve Katar'da zorlandığı GP23'te bir atılım yapmış gibi görünen VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci çizgide yer alacaklar.
Pedro Acosta Q1'de Tech3 GasGas ile Marc Marquez'in önünde yedinci olurken, Fabio Quartararo lider Yamaha ile dokuzuncu oldu.
Marc Marquez'in takla atmasından dakikalar sonra Brad Binder'in yaptığı kaza KTM sürücüsünü 10. sırada bırakırken, Alex Rins (Yamaha) ve Gresini Ducati'siyle tur zamanı kaydetmeyen Q1 birincisi Alex Marquez ilk 12'yi tamamladı.
Espargaro Q1'den 0.214 saniye uzakta kaldı ve Aprilia'sıyla VR46'dan Fabio Di Giannantonio'nun önünde 13. sırada başlayacak ve Oliveira ile Raul Fernandez onu takip edecek.
Franco Morbidelli, Pramac Ducati'siyle Augusto Fernandez'in (Tech3) önünde 17. sırada yer alırken, LCR'den Johann Zarco'nun liderliğindeki dört Honda sürücüsü griddeki son dört sırayı aldı.
Portekiz GP - Q2 Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|7
|
1'37.706
|172.583
|342
|2
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|
+0.082
1'37.788
|0.082
|172.438
|341
|3
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|8
|
+0.106
1'37.812
|0.024
|172.396
|343
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|8
|
+0.216
1'37.922
|0.110
|172.202
|343
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|
+0.326
1'38.032
|0.110
|172.009
|343
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|8
|
+0.366
1'38.072
|0.040
|171.938
|341
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|4
|
+0.432
1'38.138
|0.066
|171.823
|339
|8
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|4
|
+0.441
1'38.147
|0.009
|171.807
|343
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|8
|
+0.616
1'38.322
|0.175
|171.501
|341
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.706
1'38.412
|0.090
|171.344
|342
|11
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+0.796
1'38.502
|0.090
|171.188
|338
|12
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|3
|
|Tüm sonuçları görüntüle
Portekiz GP - Q1 Sonuçları:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
1'38.060
|171.960
|341
|2
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|8
|
+0.005
1'38.065
|0.005
|171.951
|340
|3
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|7
|
+0.219
1'38.279
|0.214
|171.576
|341
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.249
1'38.309
|0.030
|171.524
|339
|5
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|7
|
+0.325
1'38.385
|0.076
|171.391
|340
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.388
1'38.448
|0.063
|171.282
|340
|7
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|8
|
+0.394
1'38.454
|0.006
|171.271
|337
|8
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|7
|
+0.874
1'38.934
|0.480
|170.440
|337
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|8
|
+0.944
1'39.004
|0.070
|170.320
|339
|10
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|8
|
+0.965
1'39.025
|0.021
|170.284
|335
|11
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|7
|
+0.998
1'39.058
|0.033
|170.227
|336
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+1.391
1'39.451
|0.393
|169.554
|339
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