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MotoGP Portekiz GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Portekiz GP: Bastianini pole pozisyonunda, Marquez kaza yaptı

Enea Bastianini, Marc Marquez'in korkunç bir kaza geçirdiği Portekiz Grand Prix'sindeki yakın geçen sıralama turlarında fabrika Ducati MotoGP sürücüsü olarak ilk pole pozisyonunu elde etti.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Algarve Uluslararası Pisti'nde cuma gününü zirvede noktalayan Bastianini, bu formunu cumartesi gününe de taşıyarak 1:37.706'lık derecesiyle Avusturya 2022'den bu yana ilk pole pozisyonunu aldı.

Beş kez Grand Prix kazanan Bastianini, Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde sadece 0.082 saniye farkla pole pozisyonunu alırken, Pramac Ducati'den Jorge Martin ilk çizgiyi tamamlayan son isim oldu.

Son dünya şampiyonu ve mevcut şampiyona lideri Francesco Bagnaia dördüncü sırada kalırken, Gresini Ducati'den Marc Marquez son virajda geçirdiği korkunç kazanın ardından sekizinci oldu.

İspanyol şampiyon, 15 dakikalık Q2 seansının başında 15. virajdaki hızlı yokuş aşağı inişte ön tarafını kaybetti ve çakılların arasına daldı.

Olaydan yara almadan kurtulan Marquez, yeni sürüş ekipmanı ve ikinci motosikleti için Gresini garajına geri dönebildi. Ancak ikinci turunda zorlandı.

Cuma günününü üçüncü sırada noktalayan 93 numara [Marquez], polü tehdit etmesi beklenen bir seansta yalnızca 1:38.147'lik bir derece elde ederek sekizinci sırada yer alabildi.

Vinales 1:38.214'lük derecesiyle 2. bölümün ilk hızını turunu attı, Bagnaia bitime 10 dakika kala fabrika Ducati'siyle 1:37.942'lik derecesiyle zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Martin onu 0.004 saniye ile ikinci sırada takip etti, ancak o turda son virajdan çıkarken pist limitlerini aştığı için bu turu iptal edildi.

Seansın ilk yarısından sonra sadece altı sürücü tur zamanı kaydetmişti.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci turlar başladığında Martin 1:37.812'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi, ancak birkaç saniye sonra 1:37.706s'lik derecesiyle polü Bastianini'ye devretti.

Trackhouse sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez ile Aleix Espargaro'nun kardeş fabrika Aprilia'sının Q1'den çıkamamasının ardından Q2'deki tek Aprilia olan Vinales, son turunda hızlı görünüyordu. Ancak tur sona erdiğinde bu hızı tam olarak dönüştüremedi ve İspanyol sürücü 0.082 saniye farkla ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, Martin 0.024 ise saniye geride kaldı.

Bagnaia, KTM'den Jack Miller ve Katar'da zorlandığı GP23'te bir atılım yapmış gibi görünen VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci çizgide yer alacaklar.

Pedro Acosta Q1'de Tech3 GasGas ile Marc Marquez'in önünde yedinci olurken, Fabio Quartararo lider Yamaha ile dokuzuncu oldu.

Marc Marquez'in takla atmasından dakikalar sonra Brad Binder'in yaptığı kaza KTM sürücüsünü 10. sırada bırakırken, Alex Rins (Yamaha) ve Gresini Ducati'siyle tur zamanı kaydetmeyen Q1 birincisi Alex Marquez ilk 12'yi tamamladı.

Espargaro Q1'den 0.214 saniye uzakta kaldı ve Aprilia'sıyla VR46'dan Fabio Di Giannantonio'nun önünde 13. sırada başlayacak ve Oliveira ile Raul Fernandez onu takip edecek.

Franco Morbidelli, Pramac Ducati'siyle Augusto Fernandez'in (Tech3) önünde 17. sırada yer alırken, LCR'den Johann Zarco'nun liderliğindeki dört Honda sürücüsü griddeki son dört sırayı aldı.

Portekiz GP - Q2 Sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 7

1'37.706

   172.583 342
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.082

1'37.788

 0.082 172.438 341
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 8

+0.106

1'37.812

 0.024 172.396 343
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8

+0.216

1'37.922

 0.110 172.202 343
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.326

1'38.032

 0.110 172.009 343
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8

+0.366

1'38.072

 0.040 171.938 341
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 4

+0.432

1'38.138

 0.066 171.823 339
8 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 4

+0.441

1'38.147

 0.009 171.807 343
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.616

1'38.322

 0.175 171.501 341
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.706

1'38.412

 0.090 171.344 342
11 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.796

1'38.502

 0.090 171.188 338
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 3

 

      
Tüm sonuçları görüntüle  

Portekiz GP - Q1 Sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

1'38.060

   171.960 341
2 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 8

+0.005

1'38.065

 0.005 171.951 340
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7

+0.219

1'38.279

 0.214 171.576 341
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.249

1'38.309

 0.030 171.524 339
5 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 7

+0.325

1'38.385

 0.076 171.391 340
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.388

1'38.448

 0.063 171.282 340
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 8

+0.394

1'38.454

 0.006 171.271 337
8 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 7

+0.874

1'38.934

 0.480 170.440 337
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.944

1'39.004

 0.070 170.320 339
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.965

1'39.025

 0.021 170.284 335
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 7

+0.998

1'39.058

 0.033 170.227 336
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+1.391

1'39.451

 0.393 169.554 339
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