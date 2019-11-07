MotoGP patronu, Lorenzo'yu karar vermesi için zorluyor
MotoGP patronu Carmelo Ezpeleta, oldukça kötü bir sezon geçiren Jorge Lorenzo'yu geleceğine yönelik bir karar vermesi konusunda zorluyor.
Sene başında Honda'ya geçiş yapan Lorenzo, kabus gibi bir sezon geçiriyor. Şampiyon sürücü, Valencia'daki son yarış öncesinde sezon boyunca sadece 25 puan toplayabildi ve şampiyonada 19. sırada yer alıyor.
Son yarış Sepang'da 14. olarak puan kazanan Lorenzo, ondan önceki 4 yarışta hiç puan alamamıştı.
Ezpeleta, "Lorenzo'nun bir karar vermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve onu çok seviyorum. Ancak hayatında ne yapmak istediğini düşünmeli."
"Ancak Barcelona ve Assen yarışlarında yaptığı kazalar kendisini etkiliyorsa, artık bunu iyi düşünmeli."
"Jorge iyileşip iyileşemeyeceğini düşünmek zorunda. Ya bildiğimiz Lorenzo olmalı ya da olamıyorsa, kendisi ve şampiyona için bir karar vermeli."
"Onun gibi üst düzey bir sürücünün 19. olduğunu görmek hoşuma gitmiyor. Şu anda yaptığı şeyden daha fazlası için zorlayamaz."
"Assen'deki kazadan sonra durumu iyi değilse, o zaman ne yapacağına ve bırakıp bırakmayacağına karar vermeli." dedi.
Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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|Editör
|Oriol Puigdemont
MotoGP patronu, Lorenzo'yu karar vermesi için zorluyor
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