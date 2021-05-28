MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

MotoGP, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 Mugello yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı ve devam eden kısıtlamalar, 2021 İtalya GP'nin de seyircisiz yapılmasına neden oldu.

Ducati testi sürücüsü Michele Pirro, bu hafta sonu Jorge Martin'in yerine Pramac Ducati adına yarışan isimdi. Başlangıçta en iyi zamanı da yaptı.

Pirro sırasıyla 1:49.103, 1:48.459 ve 1:47.945 yaparak zaman tablosunda adım adım yükselmeyi başardı.

Birkaç dakika sonra bu dereceyi geçen isim 1:47.566 yapan Yamaha fabrika sürücüsü Fabio Quartararo oldu. Ancak Fransız sürücünün liderliği de uzun sürmedi ve İtalya GP öncesi baba olan Maverick Vinales 1:47.130'la en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, 1:47.085'lik zaman turuyla son beş dakikaya girilirken liderliği eline geçirdi.

Ancak son sözü 1:46.593 yapan Vinales söyledi ve Mugello'daki ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Pramac sürücüsü Johann Zarco son bölümde derecesini geliştiren bir başka isim oldu ve 0.209 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, ilk üçü Rins tamamladı.

Suzuki'nin iyi göründüğü seansta son şampiyon Joan Mir dördüncü ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli beşinci oldu.

Ducati'den Francesco Bagnaia, Pirro ve Quartararo'nun önünde altıncı olurken, Fransa GP galibi Jack Miller ve KTM'den Miguel Oliveira ilk onu tamamladı.

Omzundaki ağrıyla boğuşan Honda sürücüsü Marc Marquez günü 16. sırada tamamlarken, Valentino Rossi 1.6 saniye geride 17. oldu.

İlk seans sonucu: