Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor Sonraki / Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MotoGP / İtalya GP Antrenman raporu

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücü Maverick Vinales'i, Mugello'da gerçekleştirilen ilk MotoGP antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

MotoGP, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 Mugello yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı ve devam eden kısıtlamalar, 2021 İtalya GP'nin de seyircisiz yapılmasına neden oldu.

Ducati testi sürücüsü Michele Pirro, bu hafta sonu Jorge Martin'in yerine Pramac Ducati adına yarışan isimdi. Başlangıçta en iyi zamanı da yaptı.

Pirro sırasıyla 1:49.103, 1:48.459 ve 1:47.945 yaparak zaman tablosunda adım adım yükselmeyi başardı.

Birkaç dakika sonra bu dereceyi geçen isim 1:47.566 yapan Yamaha fabrika sürücüsü Fabio Quartararo oldu. Ancak Fransız sürücünün liderliği de uzun sürmedi ve İtalya GP öncesi baba olan Maverick Vinales 1:47.130'la en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, 1:47.085'lik zaman turuyla son beş dakikaya girilirken liderliği eline geçirdi.

Ancak son sözü 1:46.593 yapan Vinales söyledi ve Mugello'daki ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Pramac sürücüsü Johann Zarco son bölümde derecesini geliştiren bir başka isim oldu ve 0.209 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, ilk üçü Rins tamamladı.

Suzuki'nin iyi göründüğü seansta son şampiyon Joan Mir dördüncü ve  Petronas SRT'den Franco Morbidelli beşinci oldu.

Ducati'den Francesco Bagnaia, Pirro ve Quartararo'nun önünde altıncı olurken, Fransa GP galibi Jack Miller  ve KTM'den Miguel Oliveira ilk onu tamamladı.

Omzundaki ağrıyla boğuşan Honda sürücüsü Marc Marquez günü 16. sırada tamamlarken, Valentino Rossi 1.6 saniye geride 17. oldu.

İlk seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'46.593  
2 5 France Johann Zarco Ducati 1'46.802 0.209
3 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'46.952 0.359
4 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'47.176 0.583
5 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'47.184 0.591
6 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'47.186 0.593
7 51 Italy Michele Pirro Honda 1'47.555 0.962
8 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'47.566 0.973
9 43 Australia Jack Miller Ducati 1'47.716 1.123
10 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'47.748 1.155
11 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'47.791 1.198
12 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'47.870 1.277
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'47.992 1.399
14 33 South Africa Brad Binder KTM 1'48.049 1.456
15 10 Italy Luca Marini Ducati 1'48.128 1.535
16 93 Spain Marc Marquez Honda 1'48.277 1.684
17 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'48.302 1.709
18 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'48.319 1.726
19 73 Spain Alex Marquez Honda 1'48.375 1.782
20 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'48.734 2.141
21 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'48.967 2.374
22 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'48.997 2.404
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Önceki haber

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Sonraki haber

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

3s
2
Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

20s
3
Formula 1

Tsunoda: ''Bir yere çarpmadan F1 aracının sınırını bulmak zor''

40 dk
4
Formula 1

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

21s
5
Formula 1

Sainz: "Monako'da hızlı olmamızı sağlayan birkaç faktör vardı"

17s
Son Haberler
Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MOTOGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

1s
MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

2s
Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor
MOTOGP

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

4s
Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş
MOTOGP

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş

4s
Rossi: "Mugello, geleceğim için önemli bir dönemin başlangıcı olacak"
MOTOGP

Rossi: "Mugello, geleceğim için önemli bir dönemin başlangıcı olacak"

6s
Son Videolar
MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
2s

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil'' İtalya GP
MotoGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor
MotoGP

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş İtalya GP
MotoGP

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş

Maverick Viñales Daha fazlası
Maverick Viñales
MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı

Vinales, hızlı turlarının iptal edilmesine anlam veremiyor Portekiz GP
MotoGP

Vinales, hızlı turlarının iptal edilmesine anlam veremiyor

Vinales: "Ducati sürücüleriyle yarışabilmek için çılgın olmalısınız"
MotoGP

Vinales: "Ducati sürücüleriyle yarışabilmek için çılgın olmalısınız"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız'' Fransa GP
MotoGP

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu İspanya GP
MotoGP

Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller Portekiz GP
MotoGP

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Tsunoda: ''Bir yere çarpmadan F1 aracının sınırını bulmak zor''
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: ''Bir yere çarpmadan F1 aracının sınırını bulmak zor''

Di Resta: "Alonso'dan daha fazlasını bekliyordum"
Formula 1 Formula 1

Di Resta: "Alonso'dan daha fazlasını bekliyordum"

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”
Formula 1 Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Hakkinen: “Monako, istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdi”
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: “Monako, istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

Son Haberler

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''
MotoGP MotoGP

Bagnaia: ''Şu an için Mugello'daki hedefim kazanmak değil''

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor
MotoGP MotoGP

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş
MotoGP MotoGP

Marquez, Jerez'deki kazadan sonra ara vermeyi düşünmüş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.