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Önceki / MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider
MotoGP / İtalya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Mugello: Quartararo arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan İtalya GP öncesinde pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

MotoGP Mugello: Quartararo arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

MotoGP sıralama turları olması gerekenden daha geç başladı. Çünkü Moto3 sıralama turlarında İsviçreli sürücüsü Jason Dupasquier büyük bir kaza geçirdi ve daha fazla değerlendirme yapılması için Floransa'daki bir hastaneye kaldırılması gerekti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Marc Marquez ve Aleix Espargaro son bölüme kalmayı başaran sürücüler oldular.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Jack Miller, Ducati fabrika motosikletiyle 1:45.796 yaparak ilk dakikalarda liderliği elinde tuttu. Kısa bir süre sonra Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:45.651'le zaman tablosunun tepesine çıktı.

Espargaro'nun derecesini geçen ilk isim seansın bitmesine yaklaşık 8.5 dakika kala Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo olurken, Fransız sürücü en iyi dereceyi 1:45.481'e çekmeyi başardı. Quartararo son anlarda bu dereceyi 1:48.187'ye çekti ve kalan süre içerisinde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Sadece Katar'daki ilk iki yarışta pole pozisyonunu alamayan şampiyona lideri bu sonuçla arka arkaya dördüncü pole pozisyonunu kazandı ve harika bir istatistik yakaladı.

Quartararo'nun turu, en yakın rakibi olan Francesco Bagnaia'nın turundan 0.230 saniye daha iyiydi. Johann Zarco, Pramac Ducati ile seansı üçüncü sırada tamamladı ve motosikletini çizgiye ilk yerleştirmiş oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, antrenman turlarının aksine güçlü bir sıralama seansı geçirdi ve Zarco'nun sadece 0.1 saniye ardında dördüncü olarak iyi bir sonuç elde etti.

Jack Miller, son turunda ilk çizgiye yakın görünse de 1:45.598 yaptı ve KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde beşinci oldu.

Binder'in KTM'den takım arkadaşı Miguel Oliveira, Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir'in önünde yedinci olurken, ilk onu Petronas SRT'den Franco Morbidelli tamamladı.

Marc Marquez, sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarsa da ancak 11. sırada yerleşebildi ve sıralama turlarındaki en iyi Honda sürücüsü oldu. Takım arkadaşı Pol Espargaro da kendisini 0.2 saniye ardından takip etti.

Maverick Vinales, üçüncü antrenman seansındaki kazası sonrası sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıktı, fakat son bölüme kalmayı başaramadı. İspanyol sürücü, takım arkadaşının pole pozisyonundan başlayacağı yarışa 13. sıradan start alacak.

Michele Pirro, Pramac Ducati ile 16. olurken, kendi ülkesinde yarışan Valentino Rossi zorlu bir sıralama seansı geçirdi ve 1:46.770'le ancak 19. olabildi.

LCR Honda sürücüsü Alex Marquez ise seansın en yavaş ismiydi ve yarışa son sıradan başlayacak.

Yarış pazar günü TSi 15:00'te yapılacak S Sport'ta ekranlara gelecek.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'45.187  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'45.417 0.230
3 France Johann Zarco Ducati 1'45.432 0.245
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'45.538 0.351
5 Australia Jack Miller Ducati 1'45.598 0.411
6 South Africa Brad Binder KTM 1'45.743 0.556
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'45.745 0.558
8 Spain Alex Rins Suzuki 1'45.996 0.809
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'46.076 0.889
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'46.084 0.897
11 Spain Marc Marquez Honda 1'46.125 0.938
12 Spain Pol Espargaro Honda 1'46.393 1.206
13 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'46.045 0.858
14 Italy Enea Bastianini Ducati 1'46.129 0.942
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'46.195 1.008
16 Italy Michele Pirro Ducati 1'46.302 1.115
17 Italy Luca Marini Ducati 1'46.481 1.294
18 Italy Danilo Petrucci KTM 1'46.548 1.361
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'46.770 1.583
20 Spain Iker Lecuona KTM 1'47.084 1.897
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'47.146 1.959
22 Spain Alex Marquez Honda 1'47.216 2.029
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MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

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MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider
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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Kemal Şengül

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