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MotoGP / İtalya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Mugello: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Marquez kardeşler ilk çizgide!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu yerel kahraman Franceso Bagnaia'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Sezonun 6. yarışı öncesinde sıralama seansı, MotoGP'nin belki de en ikonik, fiziksel, hızlı, akıcı ve zorlayıcı pistlerinden biri olan Mugello'da gerçekleştirildi. 

Hızlı, yavaş ve orta hızlı virajlarına ek olarak uzun düzlüğüyle birlikte motosikletleri ve sürücüleri her açıdan test eden Mugello Pisti, iyi bir motosikletle kötü bir motosikleti ayırt etmek için en iyi pistlerden biri. Kısacası bir "motosiklet laboratuvarı" diyebiliriz. 

Toskona'nın tepelerinde gerçekleştirilen sıralama seansında en hızlı derece fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'dan geldi. Gridde onun yanında Marquez kardeşler olacak. 

Sprint yarışı, TSi 16.00'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

Güncellenecek... 

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistte olacaktı ancak bir eksiğimiz vardı: Joan Mir.

İkinci antrenman seansındaki kazasının ardından el parmağını kıran Mir, Mugello hafta sonundan çekildiğini açıklamıştı ve bu yüzden de sıralama seansına katılmadı. 

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Q1 seansında şu isimler mücadele etti: Maverick Vinales, Raul Fernandez, Alex Marquez, Jack Miller, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Michael Pirro, Takaaki Nakagami, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Augusto Fernandez, Jonas Folger, Luca Salvadori.

Bu isimler, Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. Nispeten olaysız geçen seansta sadece Raul Fernandez kaza yaptı.

Fernandez'in kazası

 

Seansın en hızlı derecesi ise Alex Marquez'den geldi. İlk turundan itibaren rakiplerinden rahat bir şekilde daha hızlı olan ve seans boyunca zirvede kalan Marquez, 1:45.231'lik derecesiyle rahat bir şekilde Q2'ye kaldı. 

İkinci sıra ve son Q2 bileti ise Jack Miller'a gitti. KTM sürücüsü, liderin 0.328 saniye gerisinde ikinci olarak kendisini Q2'ye atmayı başardı. 

Onun 0.040 saniye kadar gerisinde Maverick Vinales vardı. Vinales, çok küçük bir farkla üçüncü sırayı alarak Q1'de elenen ilk isim oldu. 

Vinales'in arkasında, dört ve beşinci sıralarda, Yamaha sürücüleri vardı ancak Yamaha ikilisi bu sefer farklı dizildiler: Morbidelli önde, Quartararo arkadaydı. Tabii bu durum ikisinin de Q1'de elendiği gerçeğini değiştirmedi. Yamaha'nın kabus gibi geçen hafta sonu daha iyiye gitmemiş oldu. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alex Marquez 7 1'45.231     179.433
2 Australia Jack Miller 7 1'45.559 0.328 0.328 178.876
3 Spain Maverick Viñales 7 1'45.591 0.360 0.032 178.822
4 Italy Franco Morbidelli 7 1'45.754 0.523 0.163 178.546
5 France Fabio Quartararo 7 1'45.755 0.524 0.001 178.544
6 Japan Takaaki Nakagami 7 1'45.860 0.629 0.105 178.367
7 Italy Michele Pirro 7 1'46.002 0.771 0.142 178.128
8 Portugal Miguel Oliveira 7 1'46.003 0.772 0.001 178.127
9 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'46.170 0.939 0.167 177.846
10 Spain Raul Fernandez 3 1'46.347 1.116 0.177 177.550
11 Spain Augusto Fernandez 7 1'46.359 1.128 0.012 177.530
12 Italy Lorenzo Savadori 6 1'47.244 2.013 0.885 176.065
13 Germany Jonas Folger 7 1'47.806 2.575 0.562 175.147
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Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Johann Zarco, Jorge Martin, Luca Marini, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Alex Marquez. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle sürücüler hemen piste çıktı ve ilk denemelerine başladılar. 

İlk denemeler devam ederken Bastianini kaza yaptı. Neyse ki durumu iyiydi ve hızlıca garajına döndü. İlk denemelerin ardından Martin, 1:45.268 ile liderdi. Onun 0.104 saniye arkasında Bezzecchi vardı. Bezzecchi'yi takip eden Marc Marquez ise üçüncüydü. 

Miller, Binder Zarco, Rins, Espargaro, Marini, Alex Marquez ilk 10'u tamamlıyordu. Bagnaia ise ilk denemelerde istediği turu atamadı ve sadece 11. sıradaydı. 

Bitime 6 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar.

11. sıradaki Bagnaia pistte kalmıştı ve hızlı turuna başlıyordu ancak pitten çıkan Marquez tarafından engellendi. Sonrasında ikili pist üstünde ufak bir tartışma yaşadılar zira Bagnaia, oldukça sinirliydi. 

İşte o olay: 

 

Bu kavganın bitmesinin ardından Bagnaia turuna başladı, Marquez ise onun hemen arkasında turuna başladı. 

Bagnaia turunu bitirdiğinde 1:44.855 ile ilk sıraya yükseldi, Marquez ise onun 0.070 kadar arkasında ikinci sıraya çıktı. 

Son 1 dakikaya girdiğimizde Bagnaia'nın turunu geçebilen yoktu ve son 60 saniyede de kimse İtalyan sürücünün rekor turunu geçemedi. 

Böylelikle Bagnaia, kendi evinde Mugello Pisti'nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu aldı ve Mugello'da motosikletle 1:44'lere inebilen ilk isim oldu. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'yı takip eden Marc Marquez ikinci olurken, Alex Marquez ilk çizgiyi tamamladı. Jack Miller en hızlı dördüncü zamanı kaydederken, Jorge Martin ilk 5'i tamamladı. 

Büyük destek gören VR46 takımında Marco Bezzecchi altıncı sırayı aldı. Onu Aleix Espargaro, Johann Zarco ve Alex Rins takip etti. 

Son denemesinde kaza yapan Brad Binder ilk 10'u tamamladı. Son iki sıra ise Luca Marini ile Bastianini'ye gitti. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 8 1'44.855     180.077
2 Spain Marc Marquez 7 1'44.933 0.078 0.078 179.943
3 Spain Alex Marquez 6 1'45.007 0.152 0.074 179.816
4 Australia Jack Miller 7 1'45.186 0.331 0.179 179.510
5 Spain Jorge Martin 8 1'45.268 0.413 0.082 179.370
6 Italy Marco Bezzecchi 7 1'45.290 0.435 0.022 179.333
7 Spain Aleix Espargaro 8 1'45.380 0.525 0.090 179.180
8 France Johann Zarco 6 1'45.627 0.772 0.247 178.761
9 Spain Alex Rins 8 1'45.702 0.847 0.075 178.634
10 South Africa Brad Binder 4 1'45.731 0.876 0.029 178.585
11 Italy Luca Marini 7 1'46.119 1.264 0.388 177.932
12 Italy Enea Bastianini 6 1'46.884 2.029 0.765 176.658
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