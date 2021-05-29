MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Üçüncü antrenman seansında şartlar oldukça iyi olduğu için seans başlar başlamaz dünkü dereceler gelişmeye başladı. Bu hafta sonu yeni şasi ve yakıtla yarışan KTM sürücüsü Miguel Oliveira, başlangıçta 1:46.331 yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Pramac'tan Johann Zarco 1:46.201'lik turuyla liderliği eline geçirdi ve dünkü derecesinden 0.6 saniye daha iyi bir tur çıkarmış oldu.

Daha sonra liderlik Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'ya ve ardından şampiyona lideri Fabio Quartararo'ya geçti.

Yamaha sürücüsü, ilk başta 1:45.807 yaparken, daha sonra bunu 1:45.701'e çekmeyi başardı.

Son beş dakikada derecesini geliştirmeye devam eden Fransız sürücü 1:45.613 yapsa da, liderlik bitime yaklaşık iki dakika kala 1:45.456 yapan Bagnaia'nın oldu ve tur rekoruyla beraber seansı ilk sırada tamamladı.

Quartararo, dünkü derecesini yaklaşık 0.7 saniye geliştirmesinin ardından 0.157 saniye geride ikinci oldu.

KTM sürücüsü Brad Binder, güçlü göründüğü seansta 1:45.652 yaptı ve Quartararo'nun sadece 0.039 saniye ardında üçüncü oldu. Güney Afrikalı sürücü seans içerisinde 362.4 km/s hıza çıkarak tüm zamanların rekorunu yakalamış oldu.

Jack Miller, diğer Ducati fabrika motosikletiyle 1:45.701 yapıp dördüncü olurken, ilk beşi Pramac'tan Zarco tamamladı.

Alex Rins, Suzuki ile 1:45.754 yapıp altıncı olurken, Oliveira yedinci, Joan Mir sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli onuncu oldu.

Yakın geçen seansta Yamaha fabrika sürücü Maverick Vinales, 12. virajda kaza yaptı ve son anlarda derecesini geliştiremedi.

Bu da ilk onun dışına düştüğü ve sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Marc Marquez de yine Honda ile ilk ona giremedi ve seansı 12. sırada tamamladı.

Aprilia'da Aleix Espargaro, Marquez'in 0.002 saniye ardında 13. olurken, bu hafta sonu Pramac adına mücadele eden Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro 14. oldu.

Valentino Rossi düne göre daha iyi bir tur çıkarsa da 1:46.358'lik turuyla 18. oldu ve sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Üçüncü antrenman sonucu: