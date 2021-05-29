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MotoGP / İtalya GP Antrenman raporu

MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP İtalya Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında zirvede yer alırken, Maverick Vinales kaza yaptı.

MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Üçüncü antrenman seansında şartlar oldukça iyi olduğu için seans başlar başlamaz dünkü dereceler gelişmeye başladı. Bu hafta sonu yeni şasi ve yakıtla yarışan KTM sürücüsü Miguel Oliveira, başlangıçta 1:46.331 yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Pramac'tan Johann Zarco 1:46.201'lik turuyla liderliği eline geçirdi ve dünkü derecesinden 0.6 saniye daha iyi bir tur çıkarmış oldu.

Daha sonra liderlik Ducati fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'ya ve ardından şampiyona lideri Fabio Quartararo'ya geçti.

Yamaha sürücüsü, ilk başta 1:45.807 yaparken, daha sonra bunu 1:45.701'e çekmeyi başardı.

Son beş dakikada derecesini geliştirmeye devam eden Fransız sürücü 1:45.613 yapsa da, liderlik bitime yaklaşık iki dakika kala 1:45.456 yapan Bagnaia'nın oldu ve tur rekoruyla beraber seansı ilk sırada tamamladı.

Quartararo, dünkü derecesini yaklaşık 0.7 saniye geliştirmesinin ardından 0.157 saniye geride ikinci oldu.

KTM sürücüsü Brad Binder, güçlü göründüğü seansta 1:45.652 yaptı ve Quartararo'nun sadece 0.039 saniye ardında üçüncü oldu. Güney Afrikalı sürücü seans içerisinde 362.4 km/s hıza çıkarak tüm zamanların rekorunu yakalamış oldu.

Jack Miller, diğer Ducati fabrika motosikletiyle 1:45.701 yapıp dördüncü olurken, ilk beşi Pramac'tan Zarco tamamladı.

Alex Rins, Suzuki ile 1:45.754 yapıp altıncı olurken, Oliveira yedinci, Joan Mir sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu ve Petronas SRT'den Franco Morbidelli onuncu oldu.

Yakın geçen seansta Yamaha fabrika sürücü Maverick Vinales, 12. virajda kaza yaptı ve son anlarda derecesini geliştiremedi.

Bu da ilk onun dışına düştüğü ve sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Marc Marquez de yine Honda ile ilk ona giremedi ve seansı 12. sırada tamamladı.

Aprilia'da Aleix Espargaro, Marquez'in 0.002 saniye ardında 13. olurken, bu hafta sonu Pramac adına mücadele eden Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro 14. oldu.

Valentino Rossi düne göre daha iyi bir tur çıkarsa da 1:46.358'lik turuyla 18. oldu ve sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'45.456  
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'45.613 0.157
3 33 South Africa Brad Binder KTM 1'45.652 0.196
4 43 Australia Jack Miller Ducati 1'45.701 0.245
5 5 France Johann Zarco Ducati 1'45.725 0.269
6 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'45.754 0.298
7 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'45.791 0.335
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'45.825 0.369
9 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'45.858 0.402
10 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'45.865 0.409
11 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'45.895 0.439
12 93 Spain Marc Marquez Honda 1'46.013 0.557
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'46.015 0.559
14 51 Italy Michele Pirro Ducati 1'46.103 0.647
15 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'46.311 0.855
16 10 Italy Luca Marini Ducati 1'46.332 0.876
17 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'46.355 0.899
18 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'46.358 0.902
19 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'46.447 0.991
20 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'46.627 1.171
21 73 Spain Alex Marquez Honda 1'46.853 1.397
22 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'47.247 1.791
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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