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MotoGP Mugello 2. antrenman: Bagnaia lider, Rins üçüncü, Quartararo sadece 16. olabildi

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Mugello Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını fabrika Ducati sürücüsü Franceso Bagnaia ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Mugello'da ikinci antrenman seansı, birinci seansa göre daha sıcak ve güneşli koşullarda gerçekleştirildi. Toskana'nın tepelerinde güneş kendini göstermeye başladı: Hava sıcaklığı 27, asfalt sıcaklığı 44 dereceydi. 

1. antrenman raporu:

Sürücüler bu seansta ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalma mücadelesi verdiler ve 1 saatlik seansın ilk bölümlerinde Alex Marquez liderdi. Johann Zarco ile Francesco Bagnaia onu takip ediyordu. 

İlk 45 dakika boyunca sürücüler daha çok yarış temposuna odaklandılar ve uzun sürüşler yaptılar. Bitime 15 dakika kala ise sürücüler tempolarını artırmaya başladılar ve ilk 10'a girme mücadelesi gerçekten başladı. 

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk olarak Zarco derecesini geliştirdi ve ilk sıraya yükseldi ancak Fransız sürücü zirvede uzun süre kalamadı. Alex Rins, Jorge Martin ve Marco Bezzecchi, turlarını tamamladılar ve Zarco'yu geçmeyi başardılar. 

Yine de bu noktada kimse hâlâ Alex Marquez'in birinci seanstaki derecesini geçememişti. 

Bu bölümde kombine derecelerde 17. sırada yer alan Marc Marquez, kendini yukarı atmak için güçlü bir turla gelirken 14. virajda kaza yaptı. İspanyol sürücü hemen motosikletini bırakarak görevlinin  scooter'ına bindi ve garaja döndü. 

Bitime 9 dakika kala Alex Marquez'in derecesi sonunda geçildi, fabrika KTM'den Brad Binder güçlü bir turla günün en hızlı derecesini kaydetti ve ilk sıraya yükseldi. 

Ancak onun arkasından da birçok sürücü derecesini geliştirerek geliyordu. Bagnaia, Martin ve Bezzecchi; çizgiyi geçtiklerinde Binder'ı geçtiler. Böylelikle ilk 3 Ducati olmuş oldu. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonrasında sürücüler garajlarına geldiler ve son bir deneme için hazırlandılar. Bu son denemeler öncesinde Enea Bastianini ve garajına dönen Marc Marquez ilk 10'un dışında yer alıyordu. 

Son demeler başladığında ilk olarak Maverick Vinales ikinci sıraya çıktı, ardından Marc Marquez liderliğe yükseldi ve ardından bir kez daha düştü. 

Marquez zirvede uzun süre kalamadı çünkü arkasındaki sürücüler kırmızı sektörlerle geliyordu. Bagnaia, liderliğe yükseldi ve seansı orada da tamamladı. Bezzecchi ikinciydi. 

Honda'da Alex Rins sürpriz şekilde üçüncü oldu. Onun arkasında Binder ve Martin ilk 5'i tamamladı. Bastianini ise son denemesinde kendisini 6. sıraya atmaya başardı. 

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, Marquez, Aleix Espargaro ve Luca Marini ise ilk 10'u tamamladı. Bu isimler direkt olarak Q2'ye kaldılar.

Vinales 11. oldu ve Q2 biletini kaçıran ilk isim oldu. Jack Miller, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Joan Mir ve seansın sonunda kaza yapan Takaaki Nakagami de Q1'de mücadele edecekler. 

Sabah seansındaki derecesini geliştirmeyerek 16. olan Fabio Quartararo da Q1'de olacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 22 1'45.436     179.084
2 Italy Marco Bezzecchi 25 1'45.499 0.063 0.063 178.977
3 Spain Alex Rins 23 1'45.517 0.081 0.018 178.947
4 South Africa Brad Binder 24 1'45.554 0.118 0.037 178.884
5 Spain Jorge Martin 26 1'45.570 0.134 0.016 178.857
6 Italy Enea Bastianini 20 1'45.635 0.199 0.065 178.747
7 France Johann Zarco 21 1'45.662 0.226 0.027 178.701
8 Spain Marc Marquez 21 1'45.691 0.255 0.029 178.652
9 Spain Aleix Espargaro 21 1'45.784 0.348 0.093 178.495
10 Italy Luca Marini 23 1'45.835 0.399 0.051 178.409
11 Spain Maverick Viñales 26 1'45.846 0.410 0.011 178.391
12 Spain Raul Fernandez 21 1'45.852 0.416 0.006 178.381
13 Spain Alex Marquez 25 1'45.928 0.492 0.076 178.253
14 Australia Jack Miller 20 1'46.162 0.726 0.234 177.860
15 Italy Franco Morbidelli 22 1'46.238 0.802 0.076 177.733
16 France Fabio Quartararo 24 1'46.304 0.868 0.066 177.622
17 Italy Fabio Di Giannantonio 18 1'46.547 1.111 0.243 177.217
18 Portugal Miguel Oliveira 23 1'46.565 1.129 0.018 177.187
19 Italy Michele Pirro 20 1'46.828 1.392 0.263 176.751
20 Spain Augusto Fernandez 25 1'47.014 1.578 0.186 176.444
21 Japan Takaaki Nakagami 24 1'47.074 1.638 0.060 176.345
22 Italy Lorenzo Savadori 19 1'47.833 2.397 0.759 175.104
23 Spain Joan Mir 12 1'48.843 3.407 1.010 173.479
24 Germany Jonas Folger 21 1'49.160 3.724 0.317 172.975
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