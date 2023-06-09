MotoGP Mugello 2. antrenman: Bagnaia lider, Rins üçüncü, Quartararo sadece 16. olabildi

Mugello'da ikinci antrenman seansı, birinci seansa göre daha sıcak ve güneşli koşullarda gerçekleştirildi. Toskana'nın tepelerinde güneş kendini göstermeye başladı: Hava sıcaklığı 27, asfalt sıcaklığı 44 dereceydi.

Sürücüler bu seansta ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalma mücadelesi verdiler ve 1 saatlik seansın ilk bölümlerinde Alex Marquez liderdi. Johann Zarco ile Francesco Bagnaia onu takip ediyordu.

İlk 45 dakika boyunca sürücüler daha çok yarış temposuna odaklandılar ve uzun sürüşler yaptılar. Bitime 15 dakika kala ise sürücüler tempolarını artırmaya başladılar ve ilk 10'a girme mücadelesi gerçekten başladı.

Joan Mir, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk olarak Zarco derecesini geliştirdi ve ilk sıraya yükseldi ancak Fransız sürücü zirvede uzun süre kalamadı. Alex Rins, Jorge Martin ve Marco Bezzecchi, turlarını tamamladılar ve Zarco'yu geçmeyi başardılar.

Yine de bu noktada kimse hâlâ Alex Marquez'in birinci seanstaki derecesini geçememişti.

Bu bölümde kombine derecelerde 17. sırada yer alan Marc Marquez, kendini yukarı atmak için güçlü bir turla gelirken 14. virajda kaza yaptı. İspanyol sürücü hemen motosikletini bırakarak görevlinin scooter'ına bindi ve garaja döndü.

Bitime 9 dakika kala Alex Marquez'in derecesi sonunda geçildi, fabrika KTM'den Brad Binder güçlü bir turla günün en hızlı derecesini kaydetti ve ilk sıraya yükseldi.

Ancak onun arkasından da birçok sürücü derecesini geliştirerek geliyordu. Bagnaia, Martin ve Bezzecchi; çizgiyi geçtiklerinde Binder'ı geçtiler. Böylelikle ilk 3 Ducati olmuş oldu.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonrasında sürücüler garajlarına geldiler ve son bir deneme için hazırlandılar. Bu son denemeler öncesinde Enea Bastianini ve garajına dönen Marc Marquez ilk 10'un dışında yer alıyordu.

Son demeler başladığında ilk olarak Maverick Vinales ikinci sıraya çıktı, ardından Marc Marquez liderliğe yükseldi ve ardından bir kez daha düştü.

Marquez zirvede uzun süre kalamadı çünkü arkasındaki sürücüler kırmızı sektörlerle geliyordu. Bagnaia, liderliğe yükseldi ve seansı orada da tamamladı. Bezzecchi ikinciydi.

Honda'da Alex Rins sürpriz şekilde üçüncü oldu. Onun arkasında Binder ve Martin ilk 5'i tamamladı. Bastianini ise son denemesinde kendisini 6. sıraya atmaya başardı.

Enea Bastianini, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, Marquez, Aleix Espargaro ve Luca Marini ise ilk 10'u tamamladı. Bu isimler direkt olarak Q2'ye kaldılar.

Vinales 11. oldu ve Q2 biletini kaçıran ilk isim oldu. Jack Miller, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Joan Mir ve seansın sonunda kaza yapan Takaaki Nakagami de Q1'de mücadele edecekler.

Sabah seansındaki derecesini geliştirmeyerek 16. olan Fabio Quartararo da Q1'de olacak.

Seans sonucu: