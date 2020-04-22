MotoGP motosikleti nihayet Avrupa'ya döndü

Küresel koronavirüs pandemisi, Katar hükümetinin İtalya'dan gelen yolculara seyahat kısıtlamaları koymasına neden oldu ve sonuç olarak geçen ay yapılması planlanan 2020 MotoGP sezonunun ilk yarışı iptal edildi.

Tüm MotoGP motosikletleri, yarıştan bir hafta önce yapılan sezon öncesi final testinin ardından Katar'da bırakılmıştı ve daha sonra Doha havaalanındaki bir depoya taşındı.

Qatar Airways ile birlikte çalışan MotoGP, tüm ekipmanların sezonun başlayacağı yere nakledilmesi ve motosikletlerin güvenliğini sağlanabilmesi amacıyla “son derece güvenli, otomatik ve iklim kontrollü” bir tesise yerleştirilmesini sağladı.

Ancak Katar'dan sonraki yedi yarışın, COVID-19 durumu nedeniyle ertelenmesiyle, tüm ekipmanların Dorna'nın Barcelona'daki genel merkezinin yakınında yer alan Katalonya'daki güvenli bir tesise taşınmasına karar verildi.

Katar'dan İspanya'ya geri dönüş uçuşlarına olan yüksek talep nedeniyle Dorna, Qatar Airways ile birlikte çalışarak tüm ekipmanları Avrupa'ya geri getirmek için beş ayrı uçuş organize etti.

Tüm motosikletlerin ve ekip ekipmanlarının yanı sıra Dorna’nın kendi televizyon ekipmanlarının taşınmasını içeren bu süreç, 1 Nisan'da başladı ve beş uçuştan dördü Aragon bölgesindeki Zaragoza kasabasına ve geri kalan kısmı da Barselona'ya gerçekleşti. Beşinci ve son uçuş Çarşamba günü Zaragoza'ya yapıldı.

Malzemenin bir kısmı sezon devam edene kadar Katalonya'da depolanacakken, diğer kısmı da talep edenlere geri verilecek.

Henüz resmi olarak ertelenmemesine rağmen, Almanya ve Hollanda'daki yarışların da son hükümet kısıtlamaları sonrası ertelenmesi bekleniyor.