Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins
MotoGP / San Marino GP Yarış raporu

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan San Marino Grand Prix'sini Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia kazandı.

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Misano'da gerçekleştirilen yarış için yağmur tahminleri vardı ancak yarış öncesinde beklenen yağmur gelmedi ve yarış kuru zeminde başladı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia'nın olmuştu ve pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı.

Aragon Grand Prix'sini kazanan İtalyan sürücü, güzel bir startla yerini korurken, Jack Miller başlangıçta Fabio Quartararo'ya geçilse de sonrasında ikinciliği geri aldı.

Bagnaia kısa sürede farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başarırken, ikinci tur itibariyle sıralama Bagnaia, Miller, Quartararo, Jorge Martin ve Marc Marquez şeklinde oldu.

Son 25 tura girerken Martin,  Yamaha sürücüsü Quartararo'ya atak yaptı ve üçüncülüğü almayı başardı. Ancak Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve üçüncülüğü geri aldı. İkili aynı tur içinde bir kez daha yer değişirdi ama Quartararo yerini korumayı sürdürdü.

Martin zorlamaya devam etti fakat son sektörde bir anda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak grubun arkasına düştü. Sonra da yarışı bıraktı.

İlk üç sırada, sürücüler arasında ortalama birer saniyelik farklar vardı. Fakat dördüncülük savaşı epey heyecanlıydı. Bir ara Aleix Espargaro dördüncülüğe yükselse de, sonrasında bu pozisyonu harika bir yükseliş gerçekleştiren çaylak Enea Bastianini aldı.

Miller, Bagnaia ile olan farkı kapatmaya çalışırken bitime 20 tur kala hata yaptı ve pist dışına uçtu. Bu da Bagnaia ile aradaki farkın 2.5 saniyeye kadar çıkmasına neden oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, hatasının ardından Miller'la arayı yavaş yavaş kapattı ve bitime 14 tur kala Avustralyalı sürücüyü geçerek ikinci sırayı eline geçirdi.

Son 10 tura girerken Suzuki sürücüsü Alex Rins, beşinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Peş peşe hızlı turlar atan ve yeni yarış tur rekorunu da eline geçiren Enea Bastianini, son 9 tura girerken Miller'ı geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi. Ön tarafta ise Quartararo, Bagnaia ile arasındaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Arka tarafta daha sert lastik tercih eden Quartararo, yarışın son kısmında daha avantajlı görünüyordu ve farkı 2.7 saniyeden 1.2 saniyeye kadar indirdi.

Quartararo son turlarda Bagnaia'dan daha hızlı olmaya devam etti ve farkı yarım saniyenin de altına indirdi.

Fakat Aragon Grand Prix'sini kazanan Bagnaia, Quartararo'nun baskısına rağmen önde kalmaya devam etti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini aldı.

Quartararo başlangıçta biraz geriye düşmesine rağmen sonrasında geri dönmeyi başardı ve son bölümde galibiyet için zorlasa da, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu sonuçla Quartararo puanını 234 yaparken, Bagnaia 186 puana çıktı. İkili arasında şimdi 48 puan var.

Yarışın yıldızlarından birisi hiç şüphesiz Bastianini'ydi. Genç sürücü, sıralama turlarındaki iyi performansını yarışta da gösterdi ve öndeki isimleri birer birer geçerek, 2019 Ducati motosikletiyle üçüncü oldu. Kariyerinin ilk MotoGP podyumunu alan Bastianini, önemli bir sonuç elde etmiş oldu.

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde dördüncülük mücadelesi epey keyifliydi ve Marc Marquez, mücadeleden galip çıkarak dördüncü oldu.

Joan Mir beşinci olsa da, pist limitlerine uymadığı için bir sıra ceza aldı ve beşincilik Jack Miller'a, altıncılık ise Mir'e gitti.

Pol Espargaro yarışı, kardeşi Aleix Espargaro'nun önünde yedinci bitirirken, ısınma turlarında eski şasiye dönen Brad Binder dokuzuncu ve Takaaki Nakagami 10. oldu.

Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro 11., Johann Zarco 12. ve Maverick Vinales 13. oldu.

Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl ise, özel davetle katıldığı yarıştan 14. sırada ayrıldı.

Valentino Rossi, kendi ülkesinde ancak 17. olabilirken, Andrea Dovizioso yeni takımı Petronas SRT ile ilk yarışında sonuncu oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 3 Ekim'de COTA pistinde yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 27 -    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 27 0.364 0.364 0.364
3 Italy Enea Bastianini Ducati 27 4.789 4.789 4.425
4 Spain Marc Marquez Honda 27 10.245 10.245 5.456
5 Australia Jack Miller Ducati 27 10.469 10.469 0.224
6 Spain Joan Mir Suzuki 27 10.325 10.325  
7 Spain Pol Espargaro Honda 27 13.234 13.234 2.909
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 27 15.698 15.698 2.464
9 South Africa Brad Binder KTM 27 16.129 16.129 0.431
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 27 18.519 18.519 2.390
11 Italy Michele Pirro Ducati 27 20.373 20.373 1.854
12 France Johann Zarco Ducati 27 21.066 21.066 0.693
13 Spain Maverick Viñales Aprilia 27 21.258 21.258 0.192
14 Germany Stefan Bradl Honda 27 28.142 28.142 6.884
15 Spain Alex Marquez Honda 27 30.686 30.686 2.544
16 Italy Danilo Petrucci KTM 27 32.654 32.654 1.968
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 27 33.853 33.853 1.199
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 27 36.272 36.272 2.419
19 Italy Luca Marini Ducati 27 36.839 36.839 0.567
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 27 37.202 37.202 0.363
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 27 42.587 42.587 5.385
  Spain Alex Rins Suzuki 17      
  Spain Iker Lecuona KTM 14      
  Spain Jorge Martin Ducati 10      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

Önceki haber

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

17 s
2
MotoGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

11 dk
3
Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

30 dk
4
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

19 s
5
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

1 g
Son Haberler
MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!
MOTOGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

11dk
MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins
MOTOGP

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

4 s
Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MOTOGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

4 s
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MOTOGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

5 s
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MOTOGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

6 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
22 s

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Misano: Fenati lider giderken kaza yaptı, Foggia arka arkaya ikinci kez kazandı! Misano
Moto3

Moto3 Misano: Fenati lider giderken kaza yaptı, Foggia arka arkaya ikinci kez kazandı!

WSBK Barselona: Superpole yarışında zafer Rea'in, Toprak ikinci oldu Barselona
World Superbike

WSBK Barselona: Superpole yarışında zafer Rea'in, Toprak ikinci oldu

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"
Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen en hızlı sürücü, ama hâla çaylak"

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

Massa: "Perez 'biraz rahatlayabilirse' Verstappen'e çok daha yakın olacak"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Perez 'biraz rahatlayabilirse' Verstappen'e çok daha yakın olacak"

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Son Haberler

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MotoGP MotoGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.