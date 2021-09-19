MotoGP Misano: Quartararo zorladı, Bagnaia arka arkaya ikinci kez kazandı!

Misano'da gerçekleştirilen yarış için yağmur tahminleri vardı ancak yarış öncesinde beklenen yağmur gelmedi ve yarış kuru zeminde başladı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia'nın olmuştu ve pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı.

Aragon Grand Prix'sini kazanan İtalyan sürücü, güzel bir startla yerini korurken, Jack Miller başlangıçta Fabio Quartararo'ya geçilse de sonrasında ikinciliği geri aldı.

Bagnaia kısa sürede farkı 1 saniyenin üzerine çıkarmayı başarırken, ikinci tur itibariyle sıralama Bagnaia, Miller, Quartararo, Jorge Martin ve Marc Marquez şeklinde oldu.

Son 25 tura girerken Martin, Yamaha sürücüsü Quartararo'ya atak yaptı ve üçüncülüğü almayı başardı. Ancak Fransız sürücü kendisine yanıt verdi ve üçüncülüğü geri aldı. İkili aynı tur içinde bir kez daha yer değişirdi ama Quartararo yerini korumayı sürdürdü.

Martin zorlamaya devam etti fakat son sektörde bir anda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak grubun arkasına düştü. Sonra da yarışı bıraktı.

İlk üç sırada, sürücüler arasında ortalama birer saniyelik farklar vardı. Fakat dördüncülük savaşı epey heyecanlıydı. Bir ara Aleix Espargaro dördüncülüğe yükselse de, sonrasında bu pozisyonu harika bir yükseliş gerçekleştiren çaylak Enea Bastianini aldı.

Miller, Bagnaia ile olan farkı kapatmaya çalışırken bitime 20 tur kala hata yaptı ve pist dışına uçtu. Bu da Bagnaia ile aradaki farkın 2.5 saniyeye kadar çıkmasına neden oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, hatasının ardından Miller'la arayı yavaş yavaş kapattı ve bitime 14 tur kala Avustralyalı sürücüyü geçerek ikinci sırayı eline geçirdi.

Son 10 tura girerken Suzuki sürücüsü Alex Rins, beşinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Peş peşe hızlı turlar atan ve yeni yarış tur rekorunu da eline geçiren Enea Bastianini, son 9 tura girerken Miller'ı geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi. Ön tarafta ise Quartararo, Bagnaia ile arasındaki farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Arka tarafta daha sert lastik tercih eden Quartararo, yarışın son kısmında daha avantajlı görünüyordu ve farkı 2.7 saniyeden 1.2 saniyeye kadar indirdi.

Quartararo son turlarda Bagnaia'dan daha hızlı olmaya devam etti ve farkı yarım saniyenin de altına indirdi.

Fakat Aragon Grand Prix'sini kazanan Bagnaia, Quartararo'nun baskısına rağmen önde kalmaya devam etti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci zaferini aldı.

Quartararo başlangıçta biraz geriye düşmesine rağmen sonrasında geri dönmeyi başardı ve son bölümde galibiyet için zorlasa da, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu sonuçla Quartararo puanını 234 yaparken, Bagnaia 186 puana çıktı. İkili arasında şimdi 48 puan var.

Yarışın yıldızlarından birisi hiç şüphesiz Bastianini'ydi. Genç sürücü, sıralama turlarındaki iyi performansını yarışta da gösterdi ve öndeki isimleri birer birer geçerek, 2019 Ducati motosikletiyle üçüncü oldu. Kariyerinin ilk MotoGP podyumunu alan Bastianini, önemli bir sonuç elde etmiş oldu.

Enea Bastianini, Esponsorama Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde dördüncülük mücadelesi epey keyifliydi ve Marc Marquez, mücadeleden galip çıkarak dördüncü oldu.

Joan Mir beşinci olsa da, pist limitlerine uymadığı için bir sıra ceza aldı ve beşincilik Jack Miller'a, altıncılık ise Mir'e gitti.

Pol Espargaro yarışı, kardeşi Aleix Espargaro'nun önünde yedinci bitirirken, ısınma turlarında eski şasiye dönen Brad Binder dokuzuncu ve Takaaki Nakagami 10. oldu.

Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro 11., Johann Zarco 12. ve Maverick Vinales 13. oldu.

Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl ise, özel davetle katıldığı yarıştan 14. sırada ayrıldı.

Valentino Rossi, kendi ülkesinde ancak 17. olabilirken, Andrea Dovizioso yeni takımı Petronas SRT ile ilk yarışında sonuncu oldu.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 3 Ekim'de COTA pistinde yapılacak.

Yarış sonucu: