MotoGP Misano: Miller pole'de, ilk 4 sırayı Ducati aldı!

Haberi dinle

2022 MotoGP sezonunun 14. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Misano World Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde gerçekleştirilen 4 antrenman seansının ardından bugün gözler sıralama turlarına çevrildi.

Q1

Misano'da hava karardı ve gri bulutlar gökyüzünü sardılar. Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen Moto3 sıralama seansında ufak bir yağmur geçişi yaşandı. Hava tahminlerine göre asıl yağmurun 16.00 gibi gelmesi bekleniyordu, yani MotoGP seansından çok Moto2 sıralama turlarına yağmur gelmesi beklenmekteydi. Ancak Q1 seansında zaman zaman yağmur bayraklarıyla karşılaştık ve seansın sonunda da yağmur etkisini gösterdi.

Antrenman turlarında ilk 10'a giremeyen isimler, her zaman olduğu gibi Q2'ye kalabilmek için mücadele verdiler. Jorge Martin, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Takaaki Nakagami gibi isimler Q1 seansında mücadele ettiler.

Seansın ilk bölümünde Bezzecchi 1.31.961 ile liderdi, Martin ise ikinci sıradaydı. Alex Marquez üçüncü virajda motosikletinden düştü ancak durumu iyiydi ve hızlıca garajına dönerek ikinci motosikletine geçti. Bu esnada, Luca Marini ikinci sıraya yükseldi ve Martin'i ilk 2'nin dışına itti.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktadan sonra yağmur etkisini artırdı ve zemin ıslanmaya başladı. Bu da kimsenin derecelerini geliştiremediği anlamına geldi.

Bezzecchi seansın başında kaydettiği 1:31.961'lik derecesiyle en hızlı isim oldu, takım arkadaşı Marini ise 0.043 sn geride ikinci sırayı aldı. Böylelikle VR46 sürücüleri Q2'ye kalmış oldular.

Yağmurdan dolayı turunu geliştirmeyen Martin, ikinci sıradaki Marini'nin 0.011sn arkasında kalarak 3. oldu ve elendi. Fabio Di Giannantonio, Brad Binder ve Alex Marquez onu takip ettiler.

MotoGP'deki son sıralama seansına çıkan Andrea Dovizioso ise Q1 seansını 7. sırada tamamlayarak elendi.

Q1 sonucu:

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

İlk seansın sonundaki yağmurun ardından, zemin ıslanmıştı ve sürücüler ikinci seansa yağmur lastikleri ile başladılar. Sadece Miguel Oliveira'da kuru zemin lastikleri vardı.

Sonrasında diğer sürücüler de pistin aslında kuru zemin lastikleri için yeteri kadar kuru olduğunu fark ettiler ve pite gelerek motosiklet değiştirdiler.

Zaten kuru zemin lastiği ile pistte olan Oliveira turunu tamamladı ve 1:38.743 yaparak zirveye yükseldi. Diğer sürücüler motosiklet değiştirerek piste geri geldi. Böylelikle Oliveira hariç diğer sürücüler seansın ilk 5 dakikasını çöpe atmış oldular.

Oliveira bu esnada pistte turlamaya devam ediyordu ve kuru lastikle tecrübe kazanıyordu. Sonrasında Jack Miller geldi ve 1:36.004 yaparak zirveye çıktı.

Ardından Bezzecchi 1:35.295 yaparak 0.7 sn farkla liderliğe yükseldi. Bezzecchi'den sonra Miller da turunu tamamladı ve 1:34.764 ile liderliği geri aldı.

Her tur dereceler gelişiyordu ve sıralama sürekli olarak değişiyordu. Ducati'lerin tam anlamıyla uçtuğu dakikalarda ve önce Bezzecchi, sonra da Bastianini zirveye yükseldi. Bu noktada Francesco Bagnaia altıncı, Fabio Quartararo ise sekizinci sırada yer alıyordu.

Dereceler gelişmeye devam etti ve bitime 3 dakika kala Miller, Bastianini, Zarco, Bagnaia, Maverick Vinales ilk 5'i oluştu.

Bitime 2 dakika kala liderlik sürekli olarak el değiştirmeye devam ediyordu ve Zarco liderdi. Ardından Miller geldi ve 1:31.899 yaparak ilk sıraya bir kez daha yükseldi.

Son denemelerin ardından bu kez Miller'ı geçebilen olmadı ve pole pozisyonu Avustralyalı sürücüye gitti. Miller'ın takım arkadaşı Bagnaia 0.015sn geride ikinci sırayı alsa da 3 sıra grid cezası olduğu için yarın 5. sıraya gerileyecek.

2023 fabrika Ducati sürücüsü Bastianini 3. sırayı alırken, Q1'den gelen Bezzecchi 4. en hızlı zamanı kaydetti. Böylelikle sıralama turlarında ilk 4 sıra Ducati'ye gitmiş oldu.

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, 5. sırayı alarak Ducati olmayan en hızlı zamanı kaydetti. Johann Zarco ile Luca Marini ise onu takip ettiler.

Şampiyona lideri Quartararo, sıralama turlarında 8. en hızlı dereceyi kaydedebildi. Quartararo'nun hemen arkasında, 9. sırada ise Aleix Espargaro yer alıyor. Bu ikili yarın arka arkaya start alacaklar. Seansın başında kuru zemin lastiklerini tercih eden Oliveira ise ilk 10'u tamamladı.

Bu yıl ilk kez direkt olarak Q2'ye kalmayı başaran Franco Morbidelli 11. sırayı alırken, Alex Rins Q2'nin en yavaş ismi oldu.

Yarış yarın TSi 15.00'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Q2 sonucu:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images