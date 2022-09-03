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MotoGP / San Marino GP Sıralama turları raporu

MotoGP Misano: Miller pole'de, ilk 4 sırayı Ducati aldı!

Misano'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller'ın oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
MotoGP Misano: Miller pole'de, ilk 4 sırayı Ducati aldı!
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2022 MotoGP sezonunun 14. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Misano World Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde gerçekleştirilen 4 antrenman seansının ardından bugün gözler sıralama turlarına çevrildi. 

Misano MotoGP:

Q1

Misano'da hava karardı ve gri bulutlar gökyüzünü sardılar. Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen Moto3 sıralama seansında ufak bir yağmur geçişi yaşandı. Hava tahminlerine göre asıl yağmurun 16.00 gibi gelmesi bekleniyordu, yani MotoGP seansından çok Moto2 sıralama turlarına yağmur gelmesi beklenmekteydi. Ancak Q1 seansında zaman zaman yağmur bayraklarıyla karşılaştık ve seansın sonunda da yağmur etkisini gösterdi.  

Antrenman turlarında ilk 10'a giremeyen isimler, her zaman olduğu gibi Q2'ye kalabilmek için mücadele verdiler. Jorge Martin, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Takaaki Nakagami gibi isimler Q1 seansında mücadele ettiler. 

Seansın ilk bölümünde Bezzecchi 1.31.961 ile liderdi, Martin ise ikinci sıradaydı. Alex Marquez üçüncü virajda motosikletinden düştü ancak durumu iyiydi ve hızlıca garajına dönerek ikinci motosikletine geçti. Bu esnada, Luca Marini ikinci sıraya yükseldi ve Martin'i ilk 2'nin dışına itti. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktadan sonra yağmur etkisini artırdı ve zemin ıslanmaya başladı. Bu da kimsenin derecelerini geliştiremediği anlamına geldi. 

Bezzecchi seansın başında kaydettiği 1:31.961'lik derecesiyle en hızlı isim oldu, takım arkadaşı Marini ise 0.043 sn geride ikinci sırayı aldı. Böylelikle VR46 sürücüleri Q2'ye kalmış oldular.

Yağmurdan dolayı turunu geliştirmeyen Martin, ikinci sıradaki Marini'nin 0.011sn arkasında kalarak 3. oldu ve elendi. Fabio Di Giannantonio, Brad Binder ve Alex Marquez onu takip ettiler. 

MotoGP'deki son sıralama seansına çıkan Andrea Dovizioso ise Q1 seansını 7. sırada tamamlayarak elendi.

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Marco Bezzecchi 7 1'31.961     165.513
2 Italy Luca Marini 8 1'32.004 0.043 0.043 165.436
3 Spain Jorge Martin 7 1'32.015 0.054 0.011 165.416
4 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'32.276 0.315 0.261 164.948
5 South Africa Brad Binder 7 1'32.600 0.639 0.324 164.371
6 Spain Alex Marquez 5 1'32.631 0.670 0.031 164.316
7 Italy Michele Pirro 7 1'32.658 0.697 0.027 164.268
8 Italy Andrea Dovizioso 7 1'32.663 0.702 0.005 164.259
9 Spain Pol Espargaro 6 1'32.826 0.865 0.163 163.971
10 Germany Stefan Bradl 8 1'32.838 0.877 0.012 163.950
11 South Africa Darryn Binder 5 1'33.331 1.370 0.493 163.084
12 Japan Takaaki Nakagami 8 1'33.484 1.523 0.153 162.817
13 Japan Kazuki Watanabe 6 1'36.289 4.328 2.805 158.074
14 Australia Remy Gardner 8 1'44.690 12.729 8.401 145.389
15 Spain Raul Fernandez 6 1'46.732 14.771 2.042 142.607
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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

İlk seansın sonundaki yağmurun ardından, zemin ıslanmıştı ve sürücüler ikinci seansa yağmur lastikleri ile başladılar. Sadece Miguel Oliveira'da kuru zemin lastikleri vardı. 

Sonrasında diğer sürücüler de pistin aslında kuru zemin lastikleri için yeteri kadar kuru olduğunu fark ettiler ve pite gelerek motosiklet değiştirdiler. 

Zaten kuru zemin lastiği ile pistte olan Oliveira turunu tamamladı ve 1:38.743 yaparak zirveye yükseldi. Diğer sürücüler motosiklet değiştirerek piste geri geldi. Böylelikle Oliveira hariç diğer sürücüler seansın ilk 5 dakikasını çöpe atmış oldular. 

Oliveira bu esnada pistte turlamaya devam ediyordu ve kuru lastikle tecrübe kazanıyordu. Sonrasında Jack Miller geldi ve 1:36.004 yaparak zirveye çıktı. 

Ardından Bezzecchi 1:35.295 yaparak 0.7 sn farkla liderliğe yükseldi. Bezzecchi'den sonra Miller da turunu tamamladı ve 1:34.764 ile liderliği geri aldı. 

Her tur dereceler gelişiyordu ve sıralama sürekli olarak değişiyordu. Ducati'lerin tam anlamıyla uçtuğu dakikalarda ve önce Bezzecchi, sonra da Bastianini zirveye yükseldi. Bu noktada Francesco Bagnaia altıncı, Fabio Quartararo ise sekizinci sırada yer alıyordu. 

Dereceler gelişmeye devam etti ve bitime 3 dakika kala Miller, Bastianini, Zarco, Bagnaia, Maverick Vinales ilk 5'i oluştu. 

Bitime 2 dakika kala liderlik sürekli olarak el değiştirmeye devam ediyordu ve Zarco liderdi. Ardından Miller geldi ve 1:31.899 yaparak ilk sıraya bir kez daha yükseldi. 

Son denemelerin ardından bu kez Miller'ı geçebilen olmadı ve pole pozisyonu Avustralyalı sürücüye gitti. Miller'ın takım arkadaşı Bagnaia 0.015sn geride ikinci sırayı alsa da 3 sıra grid cezası olduğu için yarın 5. sıraya gerileyecek. 

2023 fabrika Ducati sürücüsü Bastianini 3. sırayı alırken, Q1'den gelen Bezzecchi 4. en hızlı zamanı kaydetti. Böylelikle sıralama turlarında ilk 4 sıra Ducati'ye gitmiş oldu. 

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, 5. sırayı alarak Ducati olmayan en hızlı zamanı kaydetti. Johann Zarco ile Luca Marini ise onu takip ettiler.

Şampiyona lideri Quartararo, sıralama turlarında 8. en hızlı dereceyi kaydedebildi. Quartararo'nun hemen arkasında, 9. sırada ise Aleix Espargaro yer alıyor. Bu ikili yarın arka arkaya start alacaklar. Seansın başında kuru zemin lastiklerini tercih eden Oliveira ise ilk 10'u tamamladı. 

Bu yıl ilk kez direkt olarak Q2'ye kalmayı başaran Franco Morbidelli 11. sırayı alırken, Alex Rins Q2'nin en yavaş ismi oldu. 

Yarış yarın TSi 15.00'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Jack Miller 9 1'31.899     165.625
2 Italy Francesco Bagnaia 9 1'31.914 0.015 0.015 165.598
3 Italy Enea Bastianini 9 1'32.014 0.115 0.100 165.418
4 Italy Marco Bezzecchi 9 1'32.048 0.149 0.034 165.357
5 Spain Maverick Viñales 9 1'32.118 0.219 0.070 165.231
6 France Johann Zarco 9 1'32.169 0.270 0.051 165.140
7 Italy Luca Marini 9 1'32.226 0.327 0.057 165.038
8 France Fabio Quartararo 9 1'32.246 0.347 0.020 165.002
9 Spain Aleix Espargaro 9 1'32.577 0.678 0.331 164.412
10 Portugal Miguel Oliveira 10 1'32.775 0.876 0.198 164.061
11 Italy Franco Morbidelli 8 1'33.351 1.452 0.576 163.049
12 Spain Alex Rins 9 1'33.438 1.539 0.087 162.897
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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