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MotoGP / San Marino GP Antrenman raporu

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Misano'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ısınma turlarını Suzuki sürücüsü Alex Rins ilk sırada tamamladı.

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

San Marino Grand Prix'si öncesinde ısınma turları, Alex Rins'in liderliğiyle sona erdi. Suzuki sürücüsü, 1:32.521'lik zaman turuyla Fabio Quartararo'nun önünde ilk sırada yer alırken , yarışa pole pozisyonundan başlayacak Francesco Bagnaia üçüncü oldu.

Sürücülerin çoğu, yarış temposunu ve lastiklerin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla seansa, kullanılmış lastiklerle başladılar. Seans kuru zeminde gerçekleşti fakat öğleden sonra yağmur yağabileceği için sürücüler motosiklet değişimi için antrenman yaptılar.

Quartararo, ısınma seansında uzun süre lider gitti ancak son bölümde Rins tarafından geride bırakıldı. Suzuki sürücüsünün turu, Fransız sürücüden 0.1 saniye daha iyiydi.

Bagnaia, Rins'in 0.259 saniye gerisinde üçüncü olurken, Suzuki'den Joan Mir dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci oldu.

Ducati sürücüleri Jack Miller ve Michele Pirro  sırasıyla altıncı ve yedinci olurken, MotoGP çaylağı Enea Bastianini sekizinci, Brad Bİnder dokuzuncu ve bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Honda test sürücüsü Stefan Bradl 10. oldu.

Honda sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro sırasıyla 11. ve 12. oldular. Marquez, enerjisini korumak amacıyla çok az tur attı ve yarım saniye geride kaldı. 

Genel olarak grup birbirine çok yakındı ve 20. sıradaki Danilo Petrucci de dahil olmak üzere herkes 1 saniye içerisinde dizildi.

Aprilia sürücüsü  Maverick Vinales ısınma antrenmanını, eski takım arkadaşı Valentino Rossi'nin bir sıra önünde 18. sırada bitirdi.

Franco Morbidelli sonuncu olurken, Andrea Dovizioso da 24 sürücü arasında 23. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alex Rins Suzuki 13 1'32.521  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'32.623 0.102
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'32.780 0.259
4 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'32.790 0.269
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'32.877 0.356
6 Australia Jack Miller Ducati 10 1'32.881 0.360
7 Italy Michele Pirro Ducati 12 1'32.922 0.401
8 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'32.954 0.433
9 South Africa Brad Binder KTM 13 1'32.991 0.470
10 Germany Stefan Bradl Honda 11 1'32.997 0.476
11 Spain Marc Marquez Honda 9 1'33.008 0.487
12 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'33.017 0.496
13 Spain Jorge Martin Ducati 10 1'33.064 0.543
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 13 1'33.066 0.545
15 Spain Alex Marquez Honda 13 1'33.074 0.553
16 France Johann Zarco Ducati 12 1'33.097 0.576
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'33.173 0.652
18 Spain Maverick Viñales Aprilia 12 1'33.242 0.721
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'33.416 0.895
20 Italy Danilo Petrucci KTM 12 1'33.503 0.982
21 Spain Iker Lecuona KTM 10 1'33.555 1.034
22 Italy Luca Marini Ducati 12 1'33.707 1.186
23 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'34.221 1.700
24 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'34.285 1.764
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