MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

San Marino Grand Prix'si öncesinde ısınma turları, Alex Rins'in liderliğiyle sona erdi. Suzuki sürücüsü, 1:32.521'lik zaman turuyla Fabio Quartararo'nun önünde ilk sırada yer alırken , yarışa pole pozisyonundan başlayacak Francesco Bagnaia üçüncü oldu.

Sürücülerin çoğu, yarış temposunu ve lastiklerin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla seansa, kullanılmış lastiklerle başladılar. Seans kuru zeminde gerçekleşti fakat öğleden sonra yağmur yağabileceği için sürücüler motosiklet değişimi için antrenman yaptılar.

Quartararo, ısınma seansında uzun süre lider gitti ancak son bölümde Rins tarafından geride bırakıldı. Suzuki sürücüsünün turu, Fransız sürücüden 0.1 saniye daha iyiydi.

Bagnaia, Rins'in 0.259 saniye gerisinde üçüncü olurken, Suzuki'den Joan Mir dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci oldu.

Ducati sürücüleri Jack Miller ve Michele Pirro sırasıyla altıncı ve yedinci olurken, MotoGP çaylağı Enea Bastianini sekizinci, Brad Bİnder dokuzuncu ve bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Honda test sürücüsü Stefan Bradl 10. oldu.

Honda sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro sırasıyla 11. ve 12. oldular. Marquez, enerjisini korumak amacıyla çok az tur attı ve yarım saniye geride kaldı.

Genel olarak grup birbirine çok yakındı ve 20. sıradaki Danilo Petrucci de dahil olmak üzere herkes 1 saniye içerisinde dizildi.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ısınma antrenmanını, eski takım arkadaşı Valentino Rossi'nin bir sıra önünde 18. sırada bitirdi.

Franco Morbidelli sonuncu olurken, Andrea Dovizioso da 24 sürücü arasında 23. sırada yer aldı.

Seans sonucu: