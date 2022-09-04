Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor" Sonraki / Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor
MotoGP / San Marino GP Haberler

MotoGP Misano: Isınma turlarında Bastianini lider

Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Misano'da gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim oldu.

Ekleyen:
, Editör
MotoGP Misano: Isınma turlarında Bastianini lider
Haberi dinle

Pazar sabahı, bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi pist şartları vardı ve güneş kendisini gösterirken, tribünlerde çok sayıda taraftar yer alıyordu.

Sürücüler farklı lastik kombinasyonları denediler. Pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Miller, ön ve arkada yumuşak lastiği tercih ederken, takım arkadaşı Bagnaia sert ön ve orta arka lastik denedi.

Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro'nun yanı sıra, şampiyona lideri Quartararo da Bagnaia ile aynı hamurları denedi.

Miller ilk denemelerinin ardından daha sert hamurları denemeye karar verdi. 

Önde sert, arkada yumuşak lastiği deneyen Bastianini, çok iyi bir tempoya sahipti ve 1:31.944'lük turuyla seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bagnaia seansı 0.012 saniye geride ikinci tamamlarken, Luca Marini 0.121 saniye geride üçüncü ve Quartararo 0.174 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Vinales, beşinci en iyi zamanı yaparak, yarışta güçlü olacağının sinyallerini verirken, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Brad Binder (KTM), Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) ve Alex Rins ilk onu tamamladı.

Miller 0.6 saniye gerideydi ve seansı 11. sırada noktaladı.

En iyi Honda sürücüsü olan Alex Marquez 16. en iyi zamanı yaparken, Stefan Bradl ancak 24. olabildi.

Isınma seansında herhangi bir olay yaşanmadı.

27 turluk yarış TSi 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'31.944  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'32.010 0.066
3 Italy Luca Marini Ducati 12 1'32.065 0.121
4 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'32.118 0.174
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 13 1'32.186 0.242
6 Spain Jorge Martin Ducati 13 1'32.231 0.287
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'32.254 0.310
8 South Africa Brad Binder KTM 13 1'32.318 0.374
9 Italy Marco Bezzecchi Ducati 12 1'32.481 0.537
10 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'32.580 0.636
11 Australia Jack Miller Ducati 12 1'32.581 0.637
12 France Johann Zarco Ducati 12 1'32.624 0.680
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'32.651 0.707
14 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 11 1'32.726 0.782
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'32.802 0.858
16 Spain Alex Marquez Honda 11 1'32.809 0.865
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'32.910 0.966
18 Italy Michele Pirro Ducati 10 1'33.004 1.060
19 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'33.010 1.066
20 Spain Raul Fernandez KTM 13 1'33.106 1.162
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'33.274 1.330
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 1'33.276 1.332
23 Australia Remy Gardner KTM 13 1'33.418 1.474
24 Germany Stefan Bradl Honda 11 1'33.423 1.479
25 Japan Kazuki Watanabe Suzuki 12 1'35.982 4.038
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar
Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor"
Önceki haber

Quartararo, MotoGP sıralama turlarından "çok daha az keyif alıyor"
Sonraki haber

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı Hollanda GP
Formula 1

Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı

Vettel: "Hamilton'ı engellememeye çalıştım" Hollanda GP
Formula 1

Vettel: "Hamilton'ı engellememeye çalıştım"

Porsche - Red Bull anlaşması suya düşebilir! Hollanda GP
Formula 1

Porsche - Red Bull anlaşması suya düşebilir!

Son Haberler

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor
MotoGP MotoGP

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor

Marc Marquez, yeniden motosiklete binebilecek seviyeye ulaştığını, ancak tüm yarışlara çıkabilecek seviyeye ulaşmadan dönmek istemediğini söylüyor.

MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı!

MotoGP'de sezonun 14. ayağı olan San Marino Grand Prix'sini fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia 0.034 sn farkla kazandı.

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor
MotoGP MotoGP

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, şampiyonadaki ana rakiplerinin pazar günkü yarışa gerilerden başlayacak olmasını umursamadığını ve şimdilik şampiyonluk savaşını düşünmek istemediğini söyledi.

MotoGP Misano: Isınma turlarında Bastianini lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Misano: Isınma turlarında Bastianini lider

Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Misano'da gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.