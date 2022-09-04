MotoGP Misano: Isınma turlarında Bastianini lider

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Pazar sabahı, bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi pist şartları vardı ve güneş kendisini gösterirken, tribünlerde çok sayıda taraftar yer alıyordu.

Sürücüler farklı lastik kombinasyonları denediler. Pole pozisyonundan başlayacak olan Jack Miller, ön ve arkada yumuşak lastiği tercih ederken, takım arkadaşı Bagnaia sert ön ve orta arka lastik denedi.

Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro'nun yanı sıra, şampiyona lideri Quartararo da Bagnaia ile aynı hamurları denedi.

Miller ilk denemelerinin ardından daha sert hamurları denemeye karar verdi.

Önde sert, arkada yumuşak lastiği deneyen Bastianini, çok iyi bir tempoya sahipti ve 1:31.944'lük turuyla seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bagnaia seansı 0.012 saniye geride ikinci tamamlarken, Luca Marini 0.121 saniye geride üçüncü ve Quartararo 0.174 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Vinales, beşinci en iyi zamanı yaparak, yarışta güçlü olacağının sinyallerini verirken, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Brad Binder (KTM), Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) ve Alex Rins ilk onu tamamladı.

Miller 0.6 saniye gerideydi ve seansı 11. sırada noktaladı.

En iyi Honda sürücüsü olan Alex Marquez 16. en iyi zamanı yaparken, Stefan Bradl ancak 24. olabildi.

Isınma seansında herhangi bir olay yaşanmadı.

27 turluk yarış TSi 15:00'te başlayacak.

Seans sonucu: