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MotoGP / San Marino GP / Son dakika

MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

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MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP'de Misano'da gerçekleştirilen ısınma turlarında Takaaki Nakagami ilk sırada yer aldı.

MotoGP ısınma turlarında LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami iyi bir performans ortaya koydu ve 1:32.781'lik zaman turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Japon sürücü, en yakın rakibi Franco Morbidelli'nin 0.071 saniye önünde yer aldı.

Morbidelli, sıralama turlarının ardından güçlü performansını ısınma turlarında da devam ettirdi.

Isınma turlarında Suzuki sürücüleri iyi bir performans ortaya koydular. Joan Mir 1:32.857 yaparken, Alex Rins 1:32.924 yaptı. Böylelikle Suzuki sürücüleri üçüncü ile dördüncü oldular.

Pecco Bagnaia 1:32.930 ile en iyi beşinci zamanı yaptı ve en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Fabio Quartararo altıncı sırada yer alırken, Johann Zarco yedinci, Andrea Dovizioso sekizinci ve Alex Marquez dokuzuncu oldu.

İlk onu Miguel Oliveira tamamladı. Oliveira'nın turu 1:33.109'du.

Maverick Vinales ve Valentino Rossi 11. ve 14. sıralarda yer aldılar. 

Danilo Petrucci iyi bir seans geçiremedi ve son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'32.781     164.050
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'32.852 0.071 0.071 163.925
3 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'32.857 0.076 0.005 163.916
4 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'32.924 0.143 0.067 163.798
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'32.930 0.149 0.006 163.787
6 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'32.965 0.184 0.035 163.726
7 France Johann Zarco Ducati 12 1'33.009 0.228 0.044 163.648
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 13 1'33.061 0.280 0.052 163.557
9 Spain Alex Marquez Honda 13 1'33.102 0.321 0.041 163.485
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'33.109 0.328 0.007 163.472
11 Spain Maverick Viñales Yamaha 13 1'33.112 0.331 0.003 163.467
12 Spain Pol Espargaro KTM 11 1'33.225 0.444 0.113 163.269
13 Spain Iker Lecuona KTM 10 1'33.235 0.454 0.010 163.251
14 Italy Valentino Rossi Yamaha 13 1'33.247 0.466 0.012 163.230
15 South Africa Brad Binder KTM 12 1'33.338 0.557 0.091 163.071
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'33.420 0.639 0.082 162.928
17 Spain Tito Rabat Ducati 13 1'33.509 0.728 0.089 162.773
18 Germany Stefan Bradl Honda 12 1'33.574 0.793 0.065 162.660
19 Australia Jack Miller Ducati 12 1'33.630 0.849 0.056 162.563
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 13 1'33.720 0.939 0.090 162.407
21 Italy Danilo Petrucci Ducati 8 1'34.345 1.564 0.625 161.331
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Misano World Yarış Pisti Marco Simoncelli
Pilotlar Franco Morbidelli , Joan Mir , Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR , Team Suzuki MotoGP , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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