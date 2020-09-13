MotoGP Misano Isınma turları: Nakagami lider

MotoGP ısınma turlarında LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami iyi bir performans ortaya koydu ve 1:32.781'lik zaman turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Japon sürücü, en yakın rakibi Franco Morbidelli'nin 0.071 saniye önünde yer aldı.

Morbidelli, sıralama turlarının ardından güçlü performansını ısınma turlarında da devam ettirdi.

Isınma turlarında Suzuki sürücüleri iyi bir performans ortaya koydular. Joan Mir 1:32.857 yaparken, Alex Rins 1:32.924 yaptı. Böylelikle Suzuki sürücüleri üçüncü ile dördüncü oldular.

Pecco Bagnaia 1:32.930 ile en iyi beşinci zamanı yaptı ve en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Fabio Quartararo altıncı sırada yer alırken, Johann Zarco yedinci, Andrea Dovizioso sekizinci ve Alex Marquez dokuzuncu oldu.

İlk onu Miguel Oliveira tamamladı. Oliveira'nın turu 1:33.109'du.

Maverick Vinales ve Valentino Rossi 11. ve 14. sıralarda yer aldılar.

Danilo Petrucci iyi bir seans geçiremedi ve son sırada yer aldı.

Seans sonucu: