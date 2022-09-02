MotoGP Misano: Bastianini lider, Ducati 1-2-3-4!

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Bagnaia, bu sabah gerçekleştirilen antrenman seansında Alex Marquez ve Enea Bastianini'yi engellediği gerekçesiyle pazar günkü yarış için 3 sıra grid cezası almıştı.

Ducati fabrika sürücüsünün zorlu günü, ikinci seansın daha henüz başında yaptığı yüksek süratli kazayla devam etti.

Kısa bir süre sonra seansa geri dönse de, en hızlı zaman turunun gerisinde kaldı.

Seansın başlangıcında en iyi zamanı 1:33.135'lik turuyla Johann Zarco kaydetti ancak ilk virajda frenleme esnasında motosikletin önünü kaybetti ve kaza yaptı.

Kısa bir süre sonra Marco Bezzecchi'den 1:32.759 gelirken, sonrasında Fabio Quartararo 1:32.264 yaptı.

Quartararo seansın bitimine yarım saatten az bir süre kala en hızlı turu 1:32.210'a çekti fakat kısa bir süre sonra sahneye Maverick Vinales çıktı ve önce 1:32.111 sonra da 1:31.888 yaptı.

Fakat 1:31.878 yapan Quartararo'nun yanıtı gecikmedi ve bitime kısa bir süre kala tekrar liderliği almış oldu.

Bagnaia 1:31.641 ile kısa bir süreliğine liderliğini alırken, Bastianini 1:31.517 yaptı ve böylelikle seansın lideri oldu.

Bagnaia'nın ikinci olduğu seansta Ducati'den Jack Miller üçüncü ve Zarco dördüncü oldu. Böylelikle ilk dört Ducati sürücülerinden oluştu.

Quartararo'nun beşinci olduğu seansta Maverick Vinales altıncı, Aleix Espargaro yedinci, Pramac'tan Jorge Martin sekizinci ve Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk onu Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli tamamladı.

Pol Espargaro, KTM sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder'in önünde 11. sırada yer aldı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins ikinci seansta kaza yapmasına rağmen 12. sırada yer aldı.

Joan Mir'in yerini alan Suzuki sürücüsü Kazuki Watanabe ikinci seansta 1:36.019'luk bir tur çıkarmasının ardından %105 barajına girdi ve 4.5 saniye geride beşinci oldu.

Seans sonucu: