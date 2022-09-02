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MotoGP / San Marino GP Antrenman raporu

MotoGP Misano: Bastianini lider, Ducati 1-2-3-4!

Gresini'den Enea Bastianini, gelecekteki takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın kaza yaptığı ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Misano: Bastianini lider, Ducati 1-2-3-4!
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Bagnaia, bu sabah gerçekleştirilen antrenman seansında Alex Marquez ve Enea Bastianini'yi engellediği gerekçesiyle pazar günkü yarış için 3 sıra grid cezası almıştı.

Ducati fabrika sürücüsünün zorlu günü, ikinci seansın daha henüz başında yaptığı yüksek süratli kazayla devam etti.

Kısa bir süre sonra seansa geri dönse de, en hızlı zaman turunun gerisinde kaldı.

Seansın başlangıcında en iyi zamanı 1:33.135'lik turuyla Johann Zarco kaydetti ancak ilk virajda frenleme esnasında motosikletin önünü kaybetti ve kaza yaptı.

Kısa bir süre sonra Marco Bezzecchi'den 1:32.759 gelirken, sonrasında Fabio Quartararo 1:32.264 yaptı.

Quartararo seansın bitimine yarım saatten az bir süre kala en hızlı turu 1:32.210'a çekti fakat kısa bir süre sonra sahneye Maverick Vinales çıktı ve önce 1:32.111 sonra da 1:31.888 yaptı.

Fakat 1:31.878 yapan Quartararo'nun yanıtı gecikmedi ve bitime kısa bir süre kala tekrar liderliği almış oldu.

Bagnaia 1:31.641 ile kısa bir süreliğine liderliğini alırken, Bastianini 1:31.517 yaptı ve böylelikle seansın lideri oldu.

Bagnaia'nın ikinci olduğu seansta Ducati'den Jack Miller üçüncü ve Zarco dördüncü oldu. Böylelikle ilk dört Ducati sürücülerinden oluştu.

Quartararo'nun beşinci olduğu seansta Maverick Vinales altıncı, Aleix Espargaro yedinci, Pramac'tan Jorge Martin sekizinci ve Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk onu Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli tamamladı.

Pol Espargaro, KTM sürücüleri Miguel Oliveira ve Brad Binder'in önünde 11. sırada yer aldı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins ikinci seansta kaza yapmasına rağmen 12. sırada yer aldı.

Joan Mir'in yerini alan Suzuki sürücüsü Kazuki Watanabe ikinci seansta 1:36.019'luk bir tur çıkarmasının ardından %105 barajına girdi ve 4.5 saniye geride beşinci oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Enea Bastianini Ducati 1'31.517  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'31.631 0.114
3 Australia Jack Miller Ducati 1'31.702 0.185
4 France Johann Zarco Ducati 1'31.837 0.320
5 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.843 0.326
6 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'31.882 0.365
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.929 0.412
8 Spain Jorge Martin Ducati 1'32.166 0.649
9 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'32.191 0.674
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'32.242 0.725
11 Spain Pol Espargaro Honda 1'32.301 0.784
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'32.330 0.813
13 South Africa Brad Binder KTM 1'32.358 0.841
14 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.365 0.848
15 Spain Alex Marquez Honda 1'32.418 0.901
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.566 1.049
17 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'32.656 1.139
18 Italy Michele Pirro Ducati 1'32.673 1.156
19 Italy Luca Marini Ducati 1'32.749 1.232
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'32.894 1.377
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'32.978 1.461
22 Spain Raul Fernandez KTM 1'33.200 1.683
23 Australia Remy Gardner KTM 1'33.559 2.042
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'33.608 2.091
25 Japan Kazuki Watanabe Suzuki 1'36.019 4.502
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