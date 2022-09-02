MotoGP Misano 1. antrenman: Quartararo hızlı başladı
MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, San Marino Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Quartararo, 45 dakikalık seansın ilk 10 dakikasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra 1:33.075'lik bir tur zamanı yakalayarak, Honda sürücüsü Pol Espargaro'yu geçti ve liderliğe çıktı.
Yamaha sürücüsünün turu, 1:33.069 yapan ve ilk sıraya çıkan Michele Pirro'nun turuna kadar zirvede kaldı.
Aprilia ile son yarışlarda çıkışa geçen Maverick Vinales, seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala 1:32.7906 yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı. Fakat eski takım arkadaşı Quartararo, son bölümde tempoyu iyice arttırdı ve önce 1:32.498, sonra da 1:32.313 yaptı.
Kalan bölümde Fransız sürücünün derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı, böylece seansı lider tamamlayan isim Quartararo oldu.
Fransız sürücünün en yakın takipçisi 0.224 saniye geride kalan Jack Miller olurken, ilk üçü 0.380 saniye geride kalan Pirro tamamladı.
Aprilia sürücüleri Aleix Espargaro ve Vinales hafta sonuna iyi bir başlangıç yaparak 4. ve 5. en iyi zamanları yaptılar.
Son üç yarışı kazanan ve şampiyonluk umutlarını yeşerten Francesco Bagnaia, ilk antrenman seansında altıncı sırada yer alırken, Enea Bastianini yedinci oldu.
Alex Rins sekizinci olurken, bu hafta sonu sakatlığı yüzünden yarışamayan Joan Mir'in yerine geçen Kazuki Watanabe 4.981 saniye geride kaldı ve sonuncu oldu.
VR46 Ducati'den Luca Marini ve Pramac'tan Johann Zarco, Honda ile son yarışlarına çıkmaya hazırlanan Pol Espargaro ve KTM'den Brad Binder'in önünde ilk 10'u tamamladı.
San Marino GP'si öncesinde ikinci antrenman seansı bugün TSi 15:10'da gerçekleşecek.
MotoGP San Marino GP 1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'32.313
|2
|Jack Miller
|Ducati
|1'32.537
|0.224
|3
|Michele Pirro
|Ducati
|1'32.693
|0.380
|4
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'32.698
|0.385
|5
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'32.706
|0.393
|6
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'32.752
|0.439
|7
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'32.838
|0.525
|8
|Alex Rins
|Suzuki
|1'32.858
|0.545
|9
|Luca Marini
|Ducati
|1'32.981
|0.668
|10
|Johann Zarco
|Ducati
|1'32.999
|0.686
|11
|Pol Espargaro
|Honda
|1'33.105
|0.792
|12
|Brad Binder
|KTM
|1'33.207
|0.894
|13
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'33.218
|0.905
|14
|Alex Marquez
|Honda
|1'33.253
|0.940
|15
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'33.314
|1.001
|16
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|1'33.435
|1.122
|17
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'33.562
|1.249
|18
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'33.636
|1.323
|19
|Raul Fernandez
|KTM
|1'33.687
|1.374
|20
|Jorge Martin
|Ducati
|1'33.830
|1.517
|21
|Stefan Bradl
|Honda
|1'33.855
|1.542
|22
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'33.897
|1.584
|23
|Remy Gardner
|KTM
|1'34.165
|1.852
|24
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'34.836
|2.523
|25
|Kazuki Watanabe
|Suzuki
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