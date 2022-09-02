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MotoGP / San Marino GP Antrenman raporu

MotoGP Misano 1. antrenman: Quartararo hızlı başladı

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, San Marino Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
MotoGP Misano 1. antrenman: Quartararo hızlı başladı
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Quartararo, 45 dakikalık seansın ilk 10 dakikasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra 1:33.075'lik bir tur zamanı yakalayarak, Honda sürücüsü Pol Espargaro'yu geçti ve liderliğe çıktı.

Yamaha sürücüsünün turu, 1:33.069 yapan ve ilk sıraya çıkan Michele Pirro'nun turuna kadar zirvede kaldı.

Aprilia ile son yarışlarda çıkışa geçen Maverick Vinales, seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala 1:32.7906 yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı. Fakat eski takım arkadaşı Quartararo, son bölümde tempoyu iyice arttırdı ve önce 1:32.498, sonra da 1:32.313 yaptı.

Kalan bölümde Fransız sürücünün derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı, böylece seansı lider tamamlayan isim Quartararo oldu.

Fransız sürücünün en yakın takipçisi 0.224 saniye geride kalan Jack Miller olurken, ilk üçü 0.380 saniye geride kalan Pirro tamamladı.

Aprilia sürücüleri Aleix Espargaro ve Vinales hafta sonuna iyi bir başlangıç yaparak 4. ve 5. en iyi zamanları yaptılar.

Son üç yarışı kazanan ve şampiyonluk umutlarını yeşerten Francesco Bagnaia, ilk antrenman seansında altıncı sırada yer alırken, Enea Bastianini yedinci oldu.

Alex Rins sekizinci olurken, bu hafta sonu sakatlığı yüzünden yarışamayan Joan Mir'in yerine geçen Kazuki Watanabe 4.981 saniye geride kaldı ve sonuncu oldu.

VR46 Ducati'den Luca Marini ve Pramac'tan Johann Zarco, Honda ile son yarışlarına çıkmaya hazırlanan Pol Espargaro ve KTM'den Brad Binder'in önünde ilk 10'u tamamladı.

San Marino GP'si öncesinde ikinci antrenman seansı bugün TSi 15:10'da gerçekleşecek.

MotoGP San Marino GP 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'32.313  
2 Australia Jack Miller Ducati 1'32.537 0.224
3 Italy Michele Pirro Ducati 1'32.693 0.380
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.698 0.385
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.706 0.393
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.752 0.439
7 Italy Enea Bastianini Ducati 1'32.838 0.525
8 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.858 0.545
9 Italy Luca Marini Ducati 1'32.981 0.668
10 France Johann Zarco Ducati 1'32.999 0.686
11 Spain Pol Espargaro Honda 1'33.105 0.792
12 South Africa Brad Binder KTM 1'33.207 0.894
13 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'33.218 0.905
14 Spain Alex Marquez Honda 1'33.253 0.940
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'33.314 1.001
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'33.435 1.122
17 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'33.562 1.249
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'33.636 1.323
19 Spain Raul Fernandez KTM 1'33.687 1.374
20 Spain Jorge Martin Ducati 1'33.830 1.517
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.855 1.542
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'33.897 1.584
23 Australia Remy Gardner KTM 1'34.165 1.852
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'34.836 2.523
25 Japan Kazuki Watanabe Suzuki    
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