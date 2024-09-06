MotoGP Misano 1. antrenman: Martin lider, Marquez ikinci sırada

Jorge Martin, San Marino'daki ilk antrenman seansını Marc Marquez'in 0.03 saniye önünde zirvede tamamladı.

Marquez'i KTM joker sürücüsü Pol Espargaro takip etti. Böylelikle üç İspanyol zirvede yer almış oldu.

2020'de Misano'da kariyerindeki üç Grand Prix zaferinden ilkini kazanan Franco Morbidelli, Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.

Aleix Espargaro altıncı olarak en hızlı Aprilia sürücüsü oldu. Geçen hafta sonu geçirdiği yarış kazasından sonra hâlâ boynunda ve omzunda ağrılar olduğunu söyleyen Dünya Şampiyonu Pecco Bagnaia, Brad Binder'in arkasında sekizinci olurken, Maverick Viñales diğer fabrika Aprilia RS-GP24 ile Acosta'nın önünde dokuzuncu oldu.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images





İki hafta sonra burada Pramac Yamaha sürücüsü olarak ilan edilmesi beklenen Jack Miller 11. olurken, Augusto Fernandez 12. oldu. Misano'da üç kez MotoGP podyumuna çıkan Enea Bastianini liderin 0.761 saniye gerisinde 13. oldu ve Johann Zarco'nun önünde yer aldı.



Repsol Honda, Joan Mir seansa katılamadığı için tek kişi ile temsil edildi. 2020 dünya şampiyonunun perşembe günü mide virüsü nedeniyle tedaviye ihtiyacı vardı ve cuma sabahı yarışacak kadar formda değildi.

Luca Marini en hızlı 18. sürücü oldu ve en iyi Ducati sürücüsünün bir saniyeden fazla gerisinde kaldı.