Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Antrenman raporu
MotoGP San Marino GP

MotoGP Misano 1. antrenman: Martin lider, Marquez ikinci sırada

2024 dünya şampiyonası lideri Jorge Martin, Misano'da gerçekleşen ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, San Marino'daki ilk antrenman seansını Marc Marquez'in 0.03 saniye önünde zirvede tamamladı.

Marquez'i KTM joker sürücüsü Pol Espargaro takip etti. Böylelikle üç İspanyol zirvede yer almış oldu.

2020'de Misano'da kariyerindeki üç Grand Prix zaferinden ilkini kazanan Franco Morbidelli, Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü sırada yer aldı.

Aleix Espargaro altıncı olarak en hızlı Aprilia sürücüsü oldu. Geçen hafta sonu geçirdiği yarış kazasından sonra hâlâ boynunda ve omzunda ağrılar olduğunu söyleyen Dünya Şampiyonu Pecco Bagnaia, Brad Binder'in arkasında sekizinci olurken, Maverick Viñales diğer fabrika Aprilia RS-GP24 ile Acosta'nın önünde dokuzuncu oldu.

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images



İki hafta sonra burada Pramac Yamaha sürücüsü olarak ilan edilmesi beklenen Jack Miller 11. olurken, Augusto Fernandez 12. oldu. Misano'da üç kez MotoGP podyumuna çıkan Enea Bastianini liderin 0.761 saniye gerisinde 13. oldu ve Johann Zarco'nun önünde yer aldı.

Repsol Honda, Joan Mir seansa katılamadığı için tek kişi ile temsil edildi. 2020 dünya şampiyonunun perşembe günü mide virüsü nedeniyle tedaviye ihtiyacı vardı ve cuma sabahı yarışacak kadar formda değildi.

Luca Marini en hızlı 18. sürücü oldu ve en iyi Ducati sürücüsünün bir saniyeden fazla gerisinde kaldı.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

1'31.707

   165.972 296
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 18

+0.037

1'31.744

 0.037 165.905 295
3 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 20

+0.213

1'31.920

 0.176 165.587 297
4 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 20

+0.242

1'31.949

 0.029 165.535 295
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+0.269

1'31.976

 0.027 165.486 294
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 18

+0.391

1'32.098

 0.122 165.267 295
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+0.428

1'32.135

 0.037 165.201 297
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 16

+0.462

1'32.169

 0.034 165.140 295
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21

+0.579

1'32.286

 0.117 164.930 294
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+0.647

1'32.354

 0.068 164.809 301
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21

+0.719

1'32.426

 0.072 164.680 297
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 22

+0.746

1'32.453

 0.027 164.632 296
13 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

+0.761

1'32.468

 0.015 164.606 295
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+0.779

1'32.486

 0.018 164.574 296
15 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19

+0.888

1'32.595

 0.109 164.380 299
16 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.909

1'32.616

 0.021 164.343 294
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+0.915

1'32.622

 0.006 164.332 295
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 22

+1.117

1'32.824

 0.202 163.974 295
19 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+1.326

1'33.033

 0.209 163.606 291
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+1.339

1'33.046

 0.013 163.583 293
21 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+1.456

1'33.163

 0.117 163.378 293
22 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 18

+1.560

1'33.267

 0.104 163.195 295
23 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 18

+2.693

1'34.400

 1.133 161.237 291
24 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

 

      
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Dorna Sports, 2060 yılına kadar MotoGP'nin organizatörü olacak
Sonraki haber Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

Formula 1
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP
San Marino GP
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor
Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

MotoGP
San Marino GP
Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

SBK World Superbike
Magny-Cours
Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

F1 Formula 1
İtalya GP
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!
WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi

WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi

WRC WRC
Yunanistan Rallisi
WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

F1 Formula 1
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye