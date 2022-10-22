MotoGP Malezya: Martin tur rekoruyla pole'de, şampiyonluk adayları geride!
2022 MotoGP şampiyonasının sondan ikinci yarışı olan Malezya GP öncesinde pole pozisyonu, tur rekoruyla Jorge Martin'in olurken şampiyonluk mücadelesi veren Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro geride kaldılar.
Sepang'da kuru zeminde gerçekleştirilen sıralamalarda Pramac Ducati sürücüsü Martin, 1:57.790'lık derecesiyle pistin tur rekorunu kırarak yarınki yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı. Martin böylece kariyerinin 8., bu sezon ise 4. MotoGP pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Gresini Ducati'den Enea Bastianini, pole pozisyonunun 0.4 sn gerisinde kalsa da ikinci olmayı başardı.
4. antrenmanda kaza yapan, sıralamalarda birinci seansa katılmak zorunda kalan Marc Marquez, bu pistte pek güçlü olmayı beklemese de 3. olarak ilk çizgide kendisine yer buldu.
Sepang'a şampiyonluk kazanma fırsatı olarak gelen fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Marquez gibi sıralamalarda ilk seansı geçerek son seansa katıldı. Buna rağmen Bagnaia, ikinci seansta ancak 9. olabildi.
Şampiyonluk şansı az da olsa bulunan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Bagnaia'nın hemen arkasında 10. olurken son yarışta şampiyona liderliğini kaybeden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Q2'de en yavaş isimdi ve 12. sırada kaldı.
Sezonun en iyi çaylağı olmayı başaran Marco Bezzecchi sıralamaları 4. sırada tamamlarken takım arkadaşı Luca Marini altıncı sırada kendisine yer buldu. Onların arasında son yarışın galibi Suzuki sürücüsü Alex Rins yer aldı. Suzuki'nin şampiyon sürücüsü Joan Mir, ancak 11. olabildi.
3. antrenman seansında yarış çizgisinde yavaş gittiği için yarış öncesinde iki uzun tur cezası alan Franco Morbidelli, güçlü bir seansın ardından 7. olmayı başarırken onu Aprilia'dan Maverick Vinales takip etti.
Sıralamalarda ilk seansı geçemeyen Brad Binder yarışa 13. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Bagnaia gibi sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalan Jack Miller, seansı geçmeyi başaramadı. Bu yüzden Miller yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.
Miller'ı Cal Crutchlow, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaro, Johann Zarco ve Miguel Oliveira takip edecekler.
MotoGP Malezya yarışı, Pazar günü Türkiye saati ile 10'da başlayacak.
2022 MotoGP Malezya Sıralamalarda 2. Seans Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jorge Martin
|6
|1'57.790
|169.409
|2
|Enea Bastianini
|7
|1'58.246
|0.456
|0.456
|168.756
|3
|Marc Marquez
|6
|1'58.454
|0.664
|0.208
|168.460
|4
|Marco Bezzecchi
|7
|1'58.490
|0.700
|0.036
|168.409
|5
|Alex Rins
|7
|1'58.575
|0.785
|0.085
|168.288
|6
|Luca Marini
|7
|1'58.579
|0.789
|0.004
|168.282
|7
|Franco Morbidelli
|6
|1'58.654
|0.864
|0.075
|168.176
|8
|Maverick Viñales
|7
|1'58.766
|0.976
|0.112
|168.017
|9
|Francesco Bagnaia
|5
|1'58.862
|1.072
|0.096
|167.882
|10
|Aleix Espargaro
|5
|1'58.935
|1.145
|0.073
|167.779
|11
|Joan Mir
|6
|1'59.145
|1.355
|0.210
|167.483
|12
|Fabio Quartararo
|6
|1'59.215
|1.425
|0.070
|167.384
|Tüm sonuçları görüntüle
2022 MotoGP Malezya Sıralamalarda 1. Seans Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Francesco Bagnaia
|6
|1'58.645
|168.189
|2
|Marc Marquez
|6
|1'58.878
|0.233
|0.233
|167.859
|3
|Brad Binder
|7
|1'59.053
|0.408
|0.175
|167.612
|4
|Jack Miller
|5
|1'59.064
|0.419
|0.011
|167.597
|5
|Cal Crutchlow
|7
|1'59.256
|0.611
|0.192
|167.327
|6
|Fabio Di Giannantonio
|7
|1'59.278
|0.633
|0.022
|167.296
|7
|Pol Espargaro
|6
|1'59.363
|0.718
|0.085
|167.177
|8
|Johann Zarco
|6
|1'59.690
|1.045
|0.327
|166.720
|9
|Miguel Oliveira
|7
|1'59.699
|1.054
|0.009
|166.708
|10
|Remy Gardner
|6
|1'59.803
|1.158
|0.104
|166.563
|11
|Alex Marquez
|4
|2'00.008
|1.363
|0.205
|166.278
|12
|Raul Fernandez
|7
|2'00.077
|1.432
|0.069
|166.183
|13
|Tetsuta Nagashima
|6
|2'00.803
|2.158
|0.726
|165.184
|14
|Darryn Binder
|6
|2'10.717
|12.072
|9.914
|152.656
|Tüm sonuçları görüntüle
Marquez, Malezya'da motosikletiyle sorun yaşamış
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
Son Haberler
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.
Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.
Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.
Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.