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MotoGP / Malezya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Malezya: Martin tur rekoruyla pole'de, şampiyonluk adayları geride!

2022 MotoGP şampiyonasının sondan ikinci yarışı olan Malezya GP öncesinde pole pozisyonu, tur rekoruyla Jorge Martin'in olurken şampiyonluk mücadelesi veren Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro geride kaldılar.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
MotoGP Malezya: Martin tur rekoruyla pole'de, şampiyonluk adayları geride!
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Sepang'da kuru zeminde gerçekleştirilen sıralamalarda Pramac Ducati sürücüsü Martin, 1:57.790'lık derecesiyle pistin tur rekorunu kırarak yarınki yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı. Martin böylece kariyerinin 8., bu sezon ise 4. MotoGP pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Gresini Ducati'den Enea Bastianini, pole pozisyonunun 0.4 sn gerisinde kalsa da ikinci olmayı başardı.

4. antrenmanda kaza yapan, sıralamalarda birinci seansa katılmak zorunda kalan Marc Marquez, bu pistte pek güçlü olmayı beklemese de 3. olarak ilk çizgide kendisine yer buldu.

Sepang'a şampiyonluk kazanma fırsatı olarak gelen fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Marquez gibi sıralamalarda ilk seansı geçerek son seansa katıldı. Buna rağmen Bagnaia, ikinci seansta ancak 9. olabildi.

Şampiyonluk şansı az da olsa bulunan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Bagnaia'nın hemen arkasında 10. olurken son yarışta şampiyona liderliğini kaybeden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Q2'de en yavaş isimdi ve 12. sırada kaldı.

Sezonun en iyi çaylağı olmayı başaran Marco Bezzecchi sıralamaları 4. sırada tamamlarken takım arkadaşı Luca Marini altıncı sırada kendisine yer buldu. Onların arasında son yarışın galibi Suzuki sürücüsü Alex Rins yer aldı. Suzuki'nin şampiyon sürücüsü Joan Mir, ancak 11. olabildi.

3. antrenman seansında yarış çizgisinde yavaş gittiği için yarış öncesinde iki uzun tur cezası alan Franco Morbidelli, güçlü bir seansın ardından 7. olmayı başarırken onu Aprilia'dan Maverick Vinales takip etti.

Sıralamalarda ilk seansı geçemeyen Brad Binder yarışa 13. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Bagnaia gibi sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalan Jack Miller, seansı geçmeyi başaramadı. Bu yüzden Miller yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.

Miller'ı Cal Crutchlow, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaro, Johann Zarco ve Miguel Oliveira takip edecekler.

MotoGP Malezya yarışı, Pazar günü Türkiye saati ile 10'da başlayacak.

2022 MotoGP Malezya Sıralamalarda 2. Seans Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jorge Martin 6 1'57.790     169.409
2 Italy Enea Bastianini 7 1'58.246 0.456 0.456 168.756
3 Spain Marc Marquez 6 1'58.454 0.664 0.208 168.460
4 Italy Marco Bezzecchi 7 1'58.490 0.700 0.036 168.409
5 Spain Alex Rins 7 1'58.575 0.785 0.085 168.288
6 Italy Luca Marini 7 1'58.579 0.789 0.004 168.282
7 Italy Franco Morbidelli 6 1'58.654 0.864 0.075 168.176
8 Spain Maverick Viñales 7 1'58.766 0.976 0.112 168.017
9 Italy Francesco Bagnaia 5 1'58.862 1.072 0.096 167.882
10 Spain Aleix Espargaro 5 1'58.935 1.145 0.073 167.779
11 Spain Joan Mir 6 1'59.145 1.355 0.210 167.483
12 France Fabio Quartararo 6 1'59.215 1.425 0.070 167.384
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2022 MotoGP Malezya Sıralamalarda 1. Seans Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 6 1'58.645     168.189
2 Spain Marc Marquez 6 1'58.878 0.233 0.233 167.859
3 South Africa Brad Binder 7 1'59.053 0.408 0.175 167.612
4 Australia Jack Miller 5 1'59.064 0.419 0.011 167.597
5 United Kingdom Cal Crutchlow 7 1'59.256 0.611 0.192 167.327
6 Italy Fabio Di Giannantonio 7 1'59.278 0.633 0.022 167.296
7 Spain Pol Espargaro 6 1'59.363 0.718 0.085 167.177
8 France Johann Zarco 6 1'59.690 1.045 0.327 166.720
9 Portugal Miguel Oliveira 7 1'59.699 1.054 0.009 166.708
10 Australia Remy Gardner 6 1'59.803 1.158 0.104 166.563
11 Spain Alex Marquez 4 2'00.008 1.363 0.205 166.278
12 Spain Raul Fernandez 7 2'00.077 1.432 0.069 166.183
13 Japan Tetsuta Nagashima 6 2'00.803 2.158 0.726 165.184
14 South Africa Darryn Binder 6 2'10.717 12.072 9.914 152.656
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