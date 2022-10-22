MotoGP Malezya: Martin tur rekoruyla pole'de, şampiyonluk adayları geride!

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Sepang'da kuru zeminde gerçekleştirilen sıralamalarda Pramac Ducati sürücüsü Martin, 1:57.790'lık derecesiyle pistin tur rekorunu kırarak yarınki yarış öncesinde pole pozisyonunu kazandı. Martin böylece kariyerinin 8., bu sezon ise 4. MotoGP pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Gresini Ducati'den Enea Bastianini, pole pozisyonunun 0.4 sn gerisinde kalsa da ikinci olmayı başardı.

4. antrenmanda kaza yapan, sıralamalarda birinci seansa katılmak zorunda kalan Marc Marquez, bu pistte pek güçlü olmayı beklemese de 3. olarak ilk çizgide kendisine yer buldu.

Sepang'a şampiyonluk kazanma fırsatı olarak gelen fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Marquez gibi sıralamalarda ilk seansı geçerek son seansa katıldı. Buna rağmen Bagnaia, ikinci seansta ancak 9. olabildi.

Şampiyonluk şansı az da olsa bulunan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Bagnaia'nın hemen arkasında 10. olurken son yarışta şampiyona liderliğini kaybeden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Q2'de en yavaş isimdi ve 12. sırada kaldı.

Sezonun en iyi çaylağı olmayı başaran Marco Bezzecchi sıralamaları 4. sırada tamamlarken takım arkadaşı Luca Marini altıncı sırada kendisine yer buldu. Onların arasında son yarışın galibi Suzuki sürücüsü Alex Rins yer aldı. Suzuki'nin şampiyon sürücüsü Joan Mir, ancak 11. olabildi.

3. antrenman seansında yarış çizgisinde yavaş gittiği için yarış öncesinde iki uzun tur cezası alan Franco Morbidelli, güçlü bir seansın ardından 7. olmayı başarırken onu Aprilia'dan Maverick Vinales takip etti.

Sıralamalarda ilk seansı geçemeyen Brad Binder yarışa 13. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Bagnaia gibi sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalan Jack Miller, seansı geçmeyi başaramadı. Bu yüzden Miller yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.

Miller'ı Cal Crutchlow, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaro, Johann Zarco ve Miguel Oliveira takip edecekler.

MotoGP Malezya yarışı, Pazar günü Türkiye saati ile 10'da başlayacak.

2022 MotoGP Malezya Sıralamalarda 2. Seans Dereceleri

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