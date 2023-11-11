MotoGP Malezya GP: Sprint yarışını Alex Marquez rahat kazandı, Martin ikinci!
Gresini sürücüsü Alex Marquez, Malezya sprint yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.
Cumartesi günü gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışına Francesco Bagnaia ilk sıradan başladı ve ilk virajda liderliğini korumayı başardı.
Alex Marquez iyi bir startın ardından ikinciliğe kadar çıkarken, ilk bölümün ardından sıralama Bagnaia, Marquez, Enea Bastianini ve Jorge Martin şeklindeydi.
Sonrasında Martin, Bastianini'yi geçerek üçüncü sırayı eline geçirdi. Martin daha sonra son virajda hata yapan Marquez'i geçerek ikinciliği aldı.
Fakat Gresini sürücüsünün yerini geri alması çok uzun sürmedi. İkinciliği almasının ardından Marquez, Bagnaia üzerindeki baskısını arttırdı ve liderlik için zorlamaya başladı.
İkili arasındaki yakın mücadelenin ardından Marquez, bitime beş tur kala yarışın yeni lideri oldu. Daha sonra Bagnaia'yı Martin de geçti.
Bu ikili, diğerlerinden daha iyi bir tempoya sahipti ve her geçen tur Bagnaia ile arayı açtılar.
Marquez, yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak nispeten rahat bir zafer elde etti, Martin ise ikinci olarak şampiyonada Bagnaia ile arasındaki puan farkını azalttı.
Şampiyona lideri Bagnaia'nın üçüncü olduğu yarışta Bastianini dördüncü, Brad Binder beşinci ve Jack Miller altıncı oldu.
Bu sonuçların ardından şampiyona lideri Bagnaia ile ikinci sıradaki Martin arasındaki puan farkı 11'e indi.
Marco Bezzecchi'nin yedinci olduğu yarışta, Johann Zarco, Luca Marini ve Maverick Vinales ilk onu tamamladı.
Franco Morbidelli 11. olarak en iyi Yamaha olurken, Marc Marquez yarış içerisinde düşmesinin ardından 21. oldu.
MotoGP Malezya GP: Sprint yarışı sonucu
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
19'58.713
|166.4
|12
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|10
|
+1.589
20'00.302
|1.589
|166.2
|9
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|10
|
+3.034
20'01.747
|1.445
|166.0
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|10
|
+3.242
20'01.955
|0.208
|166.0
|6
|5
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+3.310
20'02.023
|0.068
|166.0
|5
|6
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|10
|
+4.318
20'03.031
|1.008
|165.8
|4
|7
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|10
|
+5.307
20'04.020
|0.989
|165.7
|3
|8
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|10
|
+5.501
20'04.214
|0.194
|165.7
|2
|9
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|10
|
+6.420
20'05.133
|0.919
|165.5
|1
|10
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|10
|
+7.241
20'05.954
|0.821
|165.4
|11
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|10
|
+8.775
20'07.488
|1.534
|165.2
|12
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|10
|
+9.995
20'08.708
|1.220
|165.0
|13
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|10
|
+10.067
20'08.780
|0.072
|165.0
|14
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|10
|
+10.643
20'09.356
|0.576
|165.0
|15
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|10
|
+11.005
20'09.718
|0.362
|164.9
|16
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+11.911
20'10.624
|0.906
|164.8
|17
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|10
|
+13.591
20'12.304
|1.680
|164.6
|18
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|10
|
+15.058
20'13.771
|1.467
|164.4
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|10
|
+16.015
20'14.728
|0.957
|164.2
|20
|I. Lecuona Team LCR
|27
|Honda
|10
|
+23.484
20'22.197
|7.469
|163.2
|21
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|10
|
+24.930
20'23.643
|1.446
|163.0
|22
|A. Bautista Ducati Team
|19
|Ducati
|10
|
+36.501
20'35.214
|11.571
|161.5
|23
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+40.594
20'39.307
|4.093
|161.0
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak
Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak
"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"
"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli" "Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"
Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış
Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış
"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"
"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek" "Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar