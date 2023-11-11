MotoGP Malezya GP: Sprint yarışını Alex Marquez rahat kazandı, Martin ikinci!

Cumartesi günü gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışına Francesco Bagnaia ilk sıradan başladı ve ilk virajda liderliğini korumayı başardı.

Alex Marquez iyi bir startın ardından ikinciliğe kadar çıkarken, ilk bölümün ardından sıralama Bagnaia, Marquez, Enea Bastianini ve Jorge Martin şeklindeydi.

Sonrasında Martin, Bastianini'yi geçerek üçüncü sırayı eline geçirdi. Martin daha sonra son virajda hata yapan Marquez'i geçerek ikinciliği aldı.

Fakat Gresini sürücüsünün yerini geri alması çok uzun sürmedi. İkinciliği almasının ardından Marquez, Bagnaia üzerindeki baskısını arttırdı ve liderlik için zorlamaya başladı.

İkili arasındaki yakın mücadelenin ardından Marquez, bitime beş tur kala yarışın yeni lideri oldu. Daha sonra Bagnaia'yı Martin de geçti.

Bu ikili, diğerlerinden daha iyi bir tempoya sahipti ve her geçen tur Bagnaia ile arayı açtılar.

Marquez, yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak nispeten rahat bir zafer elde etti, Martin ise ikinci olarak şampiyonada Bagnaia ile arasındaki puan farkını azalttı.

Şampiyona lideri Bagnaia'nın üçüncü olduğu yarışta Bastianini dördüncü, Brad Binder beşinci ve Jack Miller altıncı oldu.

Bu sonuçların ardından şampiyona lideri Bagnaia ile ikinci sıradaki Martin arasındaki puan farkı 11'e indi.

Marco Bezzecchi'nin yedinci olduğu yarışta, Johann Zarco, Luca Marini ve Maverick Vinales ilk onu tamamladı.

Franco Morbidelli 11. olarak en iyi Yamaha olurken, Marc Marquez yarış içerisinde düşmesinin ardından 21. oldu.

MotoGP Malezya GP: Sprint yarışı sonucu