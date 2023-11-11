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MotoGP Malezya GP
Yarış raporu

MotoGP Malezya GP: Sprint yarışını Alex Marquez rahat kazandı, Martin ikinci!

Gresini sürücüsü Alex Marquez, Malezya sprint yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.

Editör Ezel Tan
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Alex Marquez, Gresini Racing

Cumartesi günü gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışına Francesco Bagnaia ilk sıradan başladı ve ilk virajda liderliğini korumayı başardı.

Alex Marquez iyi bir startın ardından ikinciliğe kadar çıkarken, ilk bölümün ardından sıralama Bagnaia, Marquez, Enea Bastianini ve Jorge Martin şeklindeydi.

Sonrasında Martin, Bastianini'yi geçerek üçüncü sırayı eline geçirdi. Martin daha sonra son virajda hata yapan Marquez'i geçerek ikinciliği aldı.

Fakat Gresini sürücüsünün yerini geri alması çok uzun sürmedi. İkinciliği almasının ardından Marquez, Bagnaia üzerindeki baskısını arttırdı ve liderlik için zorlamaya başladı.

İkili arasındaki yakın mücadelenin ardından Marquez, bitime beş tur kala yarışın yeni lideri oldu. Daha sonra Bagnaia'yı Martin de geçti.

Bu ikili, diğerlerinden daha iyi bir tempoya sahipti ve her geçen tur Bagnaia ile arayı açtılar.

Marquez, yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak nispeten rahat bir zafer elde etti, Martin ise ikinci olarak şampiyonada Bagnaia ile arasındaki puan farkını azalttı.

Şampiyona lideri Bagnaia'nın üçüncü olduğu yarışta Bastianini dördüncü, Brad Binder beşinci ve Jack Miller altıncı oldu.

Bu sonuçların ardından şampiyona lideri Bagnaia ile ikinci sıradaki Martin arasındaki puan farkı 11'e indi.

Marco Bezzecchi'nin yedinci olduğu yarışta, Johann Zarco, Luca Marini ve Maverick Vinales ilk onu tamamladı.

Franco Morbidelli 11. olarak en iyi Yamaha olurken, Marc Marquez yarış içerisinde düşmesinin ardından 21. oldu.

MotoGP Malezya GP: Sprint yarışı sonucu

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

19'58.713

   166.4   12
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 10

+1.589

20'00.302

 1.589 166.2   9
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 10

+3.034

20'01.747

 1.445 166.0   7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 10

+3.242

20'01.955

 0.208 166.0   6
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+3.310

20'02.023

 0.068 166.0   5
6 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 10

+4.318

20'03.031

 1.008 165.8   4
7 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 10

+5.307

20'04.020

 0.989 165.7   3
8 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 10

+5.501

20'04.214

 0.194 165.7   2
9 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 10

+6.420

20'05.133

 0.919 165.5   1
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 10

+7.241

20'05.954

 0.821 165.4    
11 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 10

+8.775

20'07.488

 1.534 165.2    
12 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 10

+9.995

20'08.708

 1.220 165.0    
13 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 10

+10.067

20'08.780

 0.072 165.0    
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 10

+10.643

20'09.356

 0.576 165.0    
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 10

+11.005

20'09.718

 0.362 164.9    
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+11.911

20'10.624

 0.906 164.8    
17 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 10

+13.591

20'12.304

 1.680 164.6    
18 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 10

+15.058

20'13.771

 1.467 164.4    
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 10

+16.015

20'14.728

 0.957 164.2    
20 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 10

+23.484

20'22.197

 7.469 163.2    
21 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 10

+24.930

20'23.643

 1.446 163.0    
22 Spain A. Bautista Ducati Team 19 Ducati 10

+36.501

20'35.214

 11.571 161.5    
23 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+40.594

20'39.307

 4.093 161.0    
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