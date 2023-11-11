MotoGP Malezya GP: Bagnaia şampiyonluk rakibi Martin'in önünde pole pozisyonunda
Ducati'den Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix'si öncesinde MotoGP şampiyonluğundaki rakibi Jorge Martin'i geçerek pole pozisyonunu alırken, ikili tüm zamanların tur rekorlarını paylaştı.
Bagnaia ve Martin, Cumartesi sabahı kritik bir sıralama turuna sahne olan Sepang Uluslararası Pisti'nde bu öğleden sonraki sprint yarışı öncesinde sadece 13 puan farkla ayrılmış durumda.
Pramac'tan Martin, Q2' Q2'deki ilk turun1m57dk549s'luk tur rekorunu kırdığında, sezon boyunca elde ettiği üç pole sayısına dördüncüyü eklemeye hazır görünüyordu.
Ancak Bagnaia, 1:57.491'lik derecesiyle cevap vererek Barcelona'dan bu yana ilk polünü sadece 0.058 saniye farkla kaptı.
Martin'in son bölümde geçirdiği kaza, geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana ilk kez ilk çizgiden start alacak olan Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde ikinci sırada yer almasını sağladı.
Ducati sıralamalarda 15 dakikalık Q2 bölümünü kontrol ederken, Cuma günü en hızlı olan Alex Marquez 1dk57.924s'lik derecesiyle bir yaşındaki Gresini ile başlangıçta en hızlı isimdi.
Martin, son model Pramac Desmosedici'siyle zaman ekranlarını aydınlatmadan önce, 1:57.787s'lik derecesiyle VR46 Ducati'den Luca Marini ilk sıraya yükselmişti.
Martin'in 1:57.549s'lik derecesi, 2022'deki rekor pole zamanından 0.2 sn daha yavaştı.
Q1'den ilerleyen Bastianini, Martin'in turunu tehdit eden ilk sürücü oldu; dört kez grand prix kazanan ve gelecek yıl fabrika takımındaki yerini Martin'e kaptıracağı söylenen Bastianini, pole zamanına 0.041s yaklaştı.
Bagnaia, Q2'nin kapanış bölümündeki ilk hızlı turunu, Marini'nin 9. virajda önünde kaza yapması nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.
Bagnaia'nın son hızlı turu iyi başladı ve Martin'in son turunda 4. virajda kaza yapmasıyla pole şansını artırdı.
Bagnaia üçüncü sektörde Martin'e neredeyse onda bir buçuk fark attı ve sezonun yedinci pole pozisyonunu alabileceği bir tur attı.
Martin ve Bastianini ilk çizgiyi tamamlarken, Alex Marquez ikinci çizgide VR46 ikilisi Marini ve Marco Bezzecchi'nin önünde yer aldı.
Brad Binder, Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde lider fabrika KTM ile yedinci oldu.
Jack Miller (KTM) 10. sırada kalırken Bastianini ile birlikte Q1'den yükselen Fabio Di Giannantonio, son virajda kaza yapmasının ardından 11. oldu. Pramac'tan Johann Zarco ise 12. oldu.
Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun Malezya hafta sonu, Cuma günü rahat hissetmediği yeni ön çatalını test ederken dört kez kaza yapmasının ardından gelişemedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing
Espargaro, Sepang'daki sıralama turlarında 13. olmaktan öteye gidemedi ve Tech3 GasGas sürücüsü Augusto Fernandez'in 0.158s önünde Q2'ye geçemedi.
Fernandez, Honda sürücüsü Marquez'in Q1'in sonlarında 7. virajın iç kısmında kendisini geçmeye çalışırken kaza yaptığında düşmediği için şanslıydı.
Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, RC213V'sinin ön tarafını 7. virajdaki sert bir tümsekte kaybettiğinde ilk iki sırayızi zorlayabilecek durumdaydı.
Kaza sonucunda Marquez 20. sırada kalırken, onun hava koridorundan faydalanmaya çalışan Morbidelli 16. sıradaki Joan Mir'in lider Honda'sının önünye 15. sırada yer aldı.
Marquez'in arkasında LCR Honda'dan Takaaki Nakagami start alırken, Ducati wildcard'ı ve son Dünya Superbike şampiyonu Alvaro Bautista Valencia 2018'den bu yana ilk MotoGP yarışına 22. sıradan başlayacak.
Alex Rins'in LCR'deki sakatlığı nedeniyle yedek olarak yarışma hakkı kazanan Iker Lecuona ise son sırasında yer alıyor.
MotoGP Malezya GP - Q2 sonuçları:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|7
|
1'57.491
|169.841
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|6
|
+0.058
1'57.549
|0.058
|169.757
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|4
|
+0.099
1'57.590
|0.041
|169.698
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.170
1'57.661
|0.071
|169.595
|5
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|4
|
+0.296
1'57.787
|0.126
|169.414
|6
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|7
|
+0.314
1'57.805
|0.018
|169.388
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|7
|
+0.559
1'58.050
|0.245
|169.036
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.589
1'58.080
|0.030
|168.993
|9
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|
+0.762
1'58.253
|0.173
|168.746
|10
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|7
|
+0.977
1'58.468
|0.215
|168.440
|11
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|5
|
+1.720
1'59.211
|0.743
|167.390
|12
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|6
|
+4.357
2'01.848
|2.637
|163.767
|Tüm sonuçları görüntüle
MotoGP Malezya GP - Q1 sonuçları:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|6
|
1'57.823
|169.362
|328
|2
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|6
|
+0.088
1'57.911
|0.088
|169.236
|332
|3
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|6
|
+0.246
1'58.069
|0.158
|169.009
|333
|4
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|6
|
+0.284
1'58.107
|0.038
|168.955
|331
|5
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|6
|
+0.498
1'58.321
|0.214
|168.649
|331
|6
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|7
|
+0.617
1'58.440
|0.119
|168.480
|334
|7
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|6
|
+0.732
1'58.555
|0.115
|168.316
|335
|8
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|7
|
+0.800
1'58.623
|0.068
|168.220
|329
|9
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|7
|
+0.815
1'58.638
|0.015
|168.199
|332
|10
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|5
|
+0.894
1'58.717
|0.079
|168.087
|335
|11
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|7
|
+1.063
1'58.886
|0.169
|167.848
|329
|12
|A. Bautista Ducati Team
|19
|Ducati
|5
|
+1.595
1'59.418
|0.532
|167.100
|333
|13
|I. Lecuona Team LCR
|27
|Honda
|7
|
+1.835
1'59.658
|0.240
|166.765
|329
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak
Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak
"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"
"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli" "Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"
Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış
Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış Bagnaia'nın ön kanadına 'yemek kutusu' sıkışmış
"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"
"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek" "Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar