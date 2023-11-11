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MotoGP Malezya GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Malezya GP: Bagnaia şampiyonluk rakibi Martin'in önünde pole pozisyonunda

Ducati'den Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix'si öncesinde MotoGP şampiyonluğundaki rakibi Jorge Martin'i geçerek pole pozisyonunu alırken, ikili tüm zamanların tur rekorlarını paylaştı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Bagnaia ve Martin, Cumartesi sabahı kritik bir sıralama turuna sahne olan Sepang Uluslararası Pisti'nde bu öğleden sonraki sprint yarışı öncesinde sadece 13 puan farkla ayrılmış durumda.

Pramac'tan Martin, Q2' Q2'deki ilk turun1m57dk549s'luk tur rekorunu kırdığında, sezon boyunca elde ettiği üç pole sayısına dördüncüyü eklemeye hazır görünüyordu.

Ancak Bagnaia, 1:57.491'lik derecesiyle cevap vererek Barcelona'dan bu yana ilk polünü sadece 0.058 saniye farkla kaptı.

Martin'in son bölümde geçirdiği kaza, geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana ilk kez ilk çizgiden start alacak olan Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin önünde ikinci sırada yer almasını sağladı.

Ducati sıralamalarda 15 dakikalık Q2 bölümünü kontrol ederken, Cuma günü en hızlı olan Alex Marquez 1dk57.924s'lik derecesiyle bir yaşındaki Gresini ile başlangıçta en hızlı isimdi.

Martin, son model Pramac Desmosedici'siyle zaman ekranlarını aydınlatmadan önce, 1:57.787s'lik derecesiyle VR46 Ducati'den Luca Marini ilk sıraya yükselmişti.

Martin'in 1:57.549s'lik derecesi, 2022'deki rekor pole zamanından 0.2 sn daha yavaştı.

Q1'den ilerleyen Bastianini, Martin'in turunu tehdit eden ilk sürücü oldu; dört kez grand prix kazanan ve gelecek yıl fabrika takımındaki yerini Martin'e kaptıracağı söylenen Bastianini, pole zamanına 0.041s yaklaştı.

Bagnaia, Q2'nin kapanış bölümündeki ilk hızlı turunu, Marini'nin 9. virajda önünde kaza yapması nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.

Bagnaia'nın son hızlı turu iyi başladı ve Martin'in son turunda 4. virajda kaza yapmasıyla pole şansını artırdı.

Bagnaia üçüncü sektörde Martin'e neredeyse onda bir buçuk fark attı ve sezonun yedinci pole pozisyonunu alabileceği bir tur attı.

Martin ve Bastianini ilk çizgiyi tamamlarken, Alex Marquez ikinci çizgide VR46 ikilisi Marini ve Marco Bezzecchi'nin önünde yer aldı.

Brad Binder, Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde lider fabrika KTM ile yedinci oldu.

Jack Miller (KTM) 10. sırada kalırken Bastianini ile birlikte Q1'den yükselen Fabio Di Giannantonio, son virajda kaza yapmasının ardından 11. oldu. Pramac'tan Johann Zarco ise 12. oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun Malezya hafta sonu, Cuma günü rahat hissetmediği yeni ön çatalını test ederken dört kez kaza yapmasının ardından gelişemedi.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Espargaro, Sepang'daki sıralama turlarında 13. olmaktan öteye gidemedi ve Tech3 GasGas sürücüsü Augusto Fernandez'in 0.158s önünde Q2'ye geçemedi.

Fernandez, Honda sürücüsü Marquez'in Q1'in sonlarında 7. virajın iç kısmında kendisini geçmeye çalışırken kaza yaptığında düşmediği için şanslıydı.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, RC213V'sinin ön tarafını 7. virajdaki sert bir tümsekte kaybettiğinde ilk iki sırayızi zorlayabilecek durumdaydı.

Kaza sonucunda Marquez 20. sırada kalırken, onun hava koridorundan faydalanmaya çalışan Morbidelli 16. sıradaki Joan Mir'in lider Honda'sının önünye 15. sırada yer aldı. 

Marquez'in arkasında LCR Honda'dan Takaaki Nakagami start alırken, Ducati wildcard'ı ve son Dünya Superbike şampiyonu Alvaro Bautista Valencia 2018'den bu yana ilk MotoGP yarışına 22. sıradan başlayacak.

Alex Rins'in LCR'deki sakatlığı nedeniyle yedek olarak yarışma hakkı kazanan Iker Lecuona ise son sırasında yer alıyor.

MotoGP Malezya GP - Q2 sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7

1'57.491

   169.841  
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 6

+0.058

1'57.549

 0.058 169.757  
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 4

+0.099

1'57.590

 0.041 169.698  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.170

1'57.661

 0.071 169.595  
5 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 4

+0.296

1'57.787

 0.126 169.414  
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 7

+0.314

1'57.805

 0.018 169.388  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+0.559

1'58.050

 0.245 169.036  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.589

1'58.080

 0.030 168.993  
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.762

1'58.253

 0.173 168.746  
10 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 7

+0.977

1'58.468

 0.215 168.440  
11 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 5

+1.720

1'59.211

 0.743 167.390  
12 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 6

+4.357

2'01.848

 2.637 163.767  
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MotoGP Malezya GP - Q1 sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 6

1'57.823

   169.362 328
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 6

+0.088

1'57.911

 0.088 169.236 332
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 6

+0.246

1'58.069

 0.158 169.009 333
4 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 6

+0.284

1'58.107

 0.038 168.955 331
5 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 6

+0.498

1'58.321

 0.214 168.649 331
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7

+0.617

1'58.440

 0.119 168.480 334
7 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 6

+0.732

1'58.555

 0.115 168.316 335
8 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 7

+0.800

1'58.623

 0.068 168.220 329
9 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 7

+0.815

1'58.638

 0.015 168.199 332
10 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 5

+0.894

1'58.717

 0.079 168.087 335
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 7

+1.063

1'58.886

 0.169 167.848 329
12 Spain A. Bautista Ducati Team 19 Ducati 5

+1.595

1'59.418

 0.532 167.100 333
13 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 7

+1.835

1'59.658

 0.240 166.765 329
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