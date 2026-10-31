Antrenman raporu

MotoGP Malezya GP

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Bastianini lider, Alex Marquez ikinci sırada

2026 MotoGP Malezya Grand Prix'si 2. antrenman seansını Enea Bastianini zirvede tamamladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 02:43

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malezya'da yeşil ışıkların yanmasıyla hafta sonunun son antrenman seansına start verildi ve tüm sürücüler hem ön hem de arka lastiklerde yumuşak hamuru tercih etti.

Jorge Martin, bu seansta da yer aldı ve takım arkadaşı Marco Bezzecchi'nin cuma günü ilk kez kullandığı yeni aerodinamik salıncak kolunu kullandı.

Seansın başlamasından kısa bir süre sonra Ai Ogura, 7. virajda kaza yaptı.

10 dakikanın geride kalmasıyla zaman tablosunun zirvesine 1:58.929 ile Marco Bezzecchi yerleşti. Alex Marquez 0.1 saniye geride ikinci sırayı aldı. Şampiyona lideri Marc Marquez ise bu esnada 12. sırada yer alıyordu.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seans bitimine dakikalar kala Iker Lecuona, 15. virajda kaza yaparak garaja geri döndü.

30 dakikanın ardından antrenman seansı sona erdiğinde zaman tablosunun zirvesine yerleşen isim 1:58.516 ile Enea Bastianini oldu. Alex Marquez ikinci sıraya yerleşirken, onları Marco Bezzecchi takip etti.

İlk 5'i Ai Ogura ile Pedro Acosta tamamlarken, onların gerisinde sırasıyla Fabio Di Giannantonio ve Luca Marini yer aldılar. Marc Marquez ise seansı sekizinci sırada tamamladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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