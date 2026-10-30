Antrenman raporu

MotoGP Malezya GP

MotoGP Malezya GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marquez lider, Bezzecchi ikinci

2026 MotoGP Malezya Grand Prix'si ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Marc Marquez oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 03:37

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang'da yeşil ışıkların yanmasıyla hafta sonunun ilk antrenman seansı başladı. Bu seansta yer almak için sağlık onayından geçen Jorge Martin'in motosikletine bindiği ekranlara geldi.

Raul Fernandez hariç herkes, motosiklette orta lastik tercihi yapmıştı.

İlk denemelerin ardından şampiyona lideri Marc Marquez, 1:58.912 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Onu yaklaşık 0.5 saniye gerideki Marco Bezzecchi takip etti.

Jorge Martin gibi piste çıkıp deneme yapan Raul Fernandez'in attığı 5 turdan sonra hafta sonu Malezya Grand Prix'sinde yer almayacağı açıklandı.

Bu esnada Jorge Martin, liderin 2.3 saniye gerisinde 19. sıradaydı.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seansın bitimine yaklaşık 15 dakika kala Iker Lecuona'nın motosikletinden kopan parçalar nedeniyle pistte kırmızı bayraklar dalgalandı. Arka düzlüğün sonunda Lecuona'nın ön çamurluğunun parçalandığı görüldü.

Birkaç dakikalık aranın ardından seansa yeniden start verildi.

Damalı bayrağın ardından seansı zirvede tamamlayan isim 1:58.912 ile Marc Marquez oldu. Marco Bezzecchi ikinci sıraya yerleşirken, Pedro Acosta üçüncü oldu.

İlk 5'i Brad Binder ile Alex Marquez tamamladı. Onları Franco Morbidelli ve Johann Zarco takip ettiler.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Michelin, Sepang'da lastik stratejilerine yeni bir seçenek ekliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



6 s



Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"





Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



6 s



Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"





Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



7 s



Russell: "Bu sezon beni yıkmayacak, daha güçlü yapacak"

Son Haberler





MotoGP Malezya GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marquez lider, Bezzecchi ikinci



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



1 dk



MotoGP Malezya GP 1. antrenman: Hafta sonunun ilk seansında Marquez lider, Bezzecchi ikinci





Verstappen: "Normalde strateji konusunda çok iyiyizdir"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



5 s



Verstappen: "Normalde strateji konusunda çok iyiyizdir"





Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



6 s



Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"





Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



6 s



Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol