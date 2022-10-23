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MotoGP / Malezya GP Yarış raporu

MotoGP Malezya: Gergin yarışı Bagnaia kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı!

2022 MotoGP Şampiyonası'nın Malezya'da gerçekleştirilen sondan ikinci yarışında zafer Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın olurken şampiyonluk son yarış Valencia'ya kaldı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
MotoGP Malezya: Gergin yarışı Bagnaia kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı!
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, yarışın başında liderliğini korurken 9. sıradan başlayan şampiyona lideri Bagnaia, harika bir startla ilk turda 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Martin liderliğini sürdürüyordu ancak liderlikten düşerek yarışa erken veda etti. Bunun üzerine Bagnaia, liderliğe yükseldi. Her şey Bagnaia için olumlu görünüyordu ancak gelecek sene Bagnaia'nın takım arkadaşı olacak olan Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini hemen arkasındaydı ve bir süre takibin ardından Bagnaia'yı geçerek liderliği devraldı.

Yarışın o anları, 2007'den bu yana sürücüler şampiyonluğu kazanamayan Ducati yönetimi için oldukça gergindi. Pit duvarı ve garajdaki yetkililer, o bölümde çokça ekranlara geldiler ancak bir takım emri gelmeden Bagnaia yeniden geçmeyi başararak liderliğe yükseldi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, damalı bayrağa kadar Bagnaia'yı kovaladı ancak sonunda kazanan isim Bagnaia oldu. Bastianini çok zorlasa da ikincilikle yetinmek zorunda kalırken podyumu tamamlayan isim şampiyonluk umudu daha da sönen Fabio Quartararo oldu.

Son iki yarışta puan alamayan Quartararo, bugün 12. sıradan çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Bagnaia ve Bastianini arasındaki mücadele sayesinde ön bölümle farkı 1.5 sn'ye kadar düşüren Quartararo o mücadeleye ortak olamadı ancak arkasındaki Marco Bezzecchi'den gelen baskıyı geri çevirmeyi başardı ve 3. olarak podyuma çıktı. Bu yarışta alınan sonuçlarla Bagnaia ile Quartararo arasındaki puan farkı 23'e çıktı. Valencia'da Bagnaia'nın şampiyon olamaması için Quartararo'nun yarışı kazanması, Bagnaia'nın ise hiç puan alamaması gerekecek.

Bagnaia'nın bugün şampiyon olabilmesi için yarışı kazanması, Quartararo'nun ise 4. ya da daha kötü bir yerde yarışı tamamlaması gerekiyordu. Bezzecchi bir ara Quartararo'yu oldukça yakın takip edince bu mümkün olabilecek gibi görünse de VR46 sürücüsü gerçekçi bir atak fırsatı bulamadı ve yarışın sonunda da aradaki farkın açılmasını engelleyemedi.

Son yarış Avustralya'da kazanan Suzuki sürücüsü Alex Rins, bu hafta sonu da güçlüydü ve 5. sırada yarışı tamamladı. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralamalarda oldukça geride kalan ve 14. sıradan yarışa başlayan Jack Miller 6. olurken onu Honda'dan Marc Marquez takip etti. Marquez yarışın başında önlerde olsa da yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

İlk 10'u tamamlayan isimler Brad Binder, Johann Zarco ve iki uzun tur cezası çeken ve Aleix Espargaro ile teması nedeniyle inceleme altında olan Franco Morbidelli oldular. Yarıştan sonra yapılan incelemede Morbidelli'ye 3 sn zaman cezası verildi.

Daha düşük güce sahip Aprilia ile şampiyonluk mücadelesi veren Espargaro, bugünkü sonuç ile şampiyonada dördüncü sıraya gerilemekten kurtulamadı.

Cal Crutchlow 12. olurken puan alabilen son isimler Miguel Oliveira, Pol Espargaro ve Raul Fernandez oldular.

Sezonun son yarışı 6 Kasım'da Valencia'da gerçekleştirilecek.

Malezya GP sonrası puan durumu >>

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Francesco Bagnaia 20 -       25
2 Italy Enea Bastianini 20 0.270 0.270 0.270   20
3 France Fabio Quartararo 20 2.773 2.773 2.503   16
4 Italy Marco Bezzecchi 20 5.446 5.446 2.673   13
5 Spain Alex Rins 20 11.923 11.923 6.477   11
6 Australia Jack Miller 20 13.472 13.472 1.549   10
7 Spain Marc Marquez 20 14.304 14.304 0.832   9
8 South Africa Brad Binder 20 16.805 16.805 2.501   8
9 France Johann Zarco 20 18.358 18.358 1.553   7
10 Italy Franco Morbidelli 20 20.235 20.235 1.877   6
11 Spain Aleix Espargaro 20 21.591 21.591 1.356   5
12 United Kingdom Cal Crutchlow 20 24.641 24.641 3.050   4
13 Portugal Miguel Oliveira 20 24.918 24.918 0.277   3
14 Spain Pol Espargaro 20 25.586 25.586 0.668   2
15 Spain Raul Fernandez 20 27.039 27.039 1.453   1
16 Spain Maverick Viñales 20 30.427 30.427 3.388    
17 Spain Alex Marquez 20 33.322 33.322 2.895    
18 Australia Remy Gardner 20 33.691 33.691 0.369    
19 Spain Joan Mir 20 41.838 41.838 8.147    
20 South Africa Darryn Binder 10          
21 Italy Fabio Di Giannantonio 10          
22 Spain Jorge Martin 6          
23 Japan Tetsuta Nagashima 4          
24 Italy Luca Marini 1          
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