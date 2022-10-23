MotoGP Malezya: Gergin yarışı Bagnaia kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, yarışın başında liderliğini korurken 9. sıradan başlayan şampiyona lideri Bagnaia, harika bir startla ilk turda 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Martin liderliğini sürdürüyordu ancak liderlikten düşerek yarışa erken veda etti. Bunun üzerine Bagnaia, liderliğe yükseldi. Her şey Bagnaia için olumlu görünüyordu ancak gelecek sene Bagnaia'nın takım arkadaşı olacak olan Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini hemen arkasındaydı ve bir süre takibin ardından Bagnaia'yı geçerek liderliği devraldı.

Yarışın o anları, 2007'den bu yana sürücüler şampiyonluğu kazanamayan Ducati yönetimi için oldukça gergindi. Pit duvarı ve garajdaki yetkililer, o bölümde çokça ekranlara geldiler ancak bir takım emri gelmeden Bagnaia yeniden geçmeyi başararak liderliğe yükseldi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, damalı bayrağa kadar Bagnaia'yı kovaladı ancak sonunda kazanan isim Bagnaia oldu. Bastianini çok zorlasa da ikincilikle yetinmek zorunda kalırken podyumu tamamlayan isim şampiyonluk umudu daha da sönen Fabio Quartararo oldu.

Son iki yarışta puan alamayan Quartararo, bugün 12. sıradan çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi. Bagnaia ve Bastianini arasındaki mücadele sayesinde ön bölümle farkı 1.5 sn'ye kadar düşüren Quartararo o mücadeleye ortak olamadı ancak arkasındaki Marco Bezzecchi'den gelen baskıyı geri çevirmeyi başardı ve 3. olarak podyuma çıktı. Bu yarışta alınan sonuçlarla Bagnaia ile Quartararo arasındaki puan farkı 23'e çıktı. Valencia'da Bagnaia'nın şampiyon olamaması için Quartararo'nun yarışı kazanması, Bagnaia'nın ise hiç puan alamaması gerekecek.

Bagnaia'nın bugün şampiyon olabilmesi için yarışı kazanması, Quartararo'nun ise 4. ya da daha kötü bir yerde yarışı tamamlaması gerekiyordu. Bezzecchi bir ara Quartararo'yu oldukça yakın takip edince bu mümkün olabilecek gibi görünse de VR46 sürücüsü gerçekçi bir atak fırsatı bulamadı ve yarışın sonunda da aradaki farkın açılmasını engelleyemedi.

Son yarış Avustralya'da kazanan Suzuki sürücüsü Alex Rins, bu hafta sonu da güçlüydü ve 5. sırada yarışı tamamladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralamalarda oldukça geride kalan ve 14. sıradan yarışa başlayan Jack Miller 6. olurken onu Honda'dan Marc Marquez takip etti. Marquez yarışın başında önlerde olsa da yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

İlk 10'u tamamlayan isimler Brad Binder, Johann Zarco ve iki uzun tur cezası çeken ve Aleix Espargaro ile teması nedeniyle inceleme altında olan Franco Morbidelli oldular. Yarıştan sonra yapılan incelemede Morbidelli'ye 3 sn zaman cezası verildi.

Daha düşük güce sahip Aprilia ile şampiyonluk mücadelesi veren Espargaro, bugünkü sonuç ile şampiyonada dördüncü sıraya gerilemekten kurtulamadı.

Cal Crutchlow 12. olurken puan alabilen son isimler Miguel Oliveira, Pol Espargaro ve Raul Fernandez oldular.

Sezonun son yarışı 6 Kasım'da Valencia'da gerçekleştirilecek.