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MotoGP Malezya GP
Yarış raporu

MotoGP Malezya: Bastianini bu yılki ilk zaferini kazandı, Bagnaia puan farkını açtı

Malezya'da gerçekleştirilen MotoGP yarışında zafer Ducati sürücüsü Enea Bastianini'nin oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Alex Marquez, Gresini Racing, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Francesco Bagnaia

Yarışa ilk sıradan başlayan Francesco Bagnaia, ilk virajda geç frenleme yapan ve liderliği almaya çalışan Jorge Martin ile beraber dışa açılmak zorunda kalınca, öndeki tablo tamamen değişti.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Enea Bastianini ön taraftaki bu karmaşadan faydalanarak liderliğe yükselirken, sprint yarışında harika bir zafer elde eden Alex Marquez ikinciliğe çıktı.

Bagnaia üçüncü sırada yer alsa da, Martin beşinci sıraya kadar geriledi. İspanyol sürücü birkaç turun ardından Bagnaia'nın ardına geldi ve İtalyan sürücüyü sıkıştırmaya başladı. Birkaç atak denemesi yapsa da son dünya şampiyonu hepsini savuşturdu.

Ön tarafta tablo uzun bir süre değişmedi; Bastianini en yakın rakibi Alex Marquez ile arasını bir saniyenin üzerinde tutarken, Marquez de aynısını Bagnaia'ya karşı yaptı. Martin birkaç turluk baskının ardından Bagnaia ile aranın açılmasına engel olamadı ve fark 1 saniyenin üzerine çıktı.

Bu yıl zaman zaman iyi yarışlar çıkaran KTM sürücüsü Brad Binder, bitime dokuz tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yarışa veda etti.

Yarışın son turları ön taraftaki sürücüler için epey sakin geçti ve kimse birbirini yakalamayı başaramadı. Hal böyle olunca Bastianini, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Ducati fabrika takımına katıldığından bu yana ilk zaferini elde etti.

Bu önemli zaferin ardından Bastianini, epey mutlu görünüyordu.

Enea Bastianini, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini, Ducati Takımı

Hafta sonunun yıldızlarından birisi olan Gresini sürücüsü Alex Marquez, yarış boyunca iki fabrika sürücüsünün arasında hatasız bir sürüş çıkardı ve ikinci olarak bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkarmış oldu.

Bagnaia ise Martin'in ataklarını savuşturmasının ardından yaklaşık 6.5 saniye fark açtı ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Bu sayede şampiyonadaki puan farkını 14'e çıkarmış oldu.

Martin ise, yarış ilerledikçe ön bölümden kopmaya başladı ve Bagnaia'nın gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo da nispeten güçlü sürüş çıkaran isimlerden birisiydi. Düzlüklerde yavaş kalan Yamaha'sıyla beşinci sıraya çıkmayı başaran Quartararo, yarışı da bu noktada tamamlamayı başardı.

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, ön taraftaki mücadeleye dahil olamamasının ardından Quartararo'ya da geçildi ve altıncı oldu.

Franco Morbidelli de sessiz sedasız iyi bir iş çıkaran isimlerden birisi oldu ve son tura girerken Jack Miller'ı geçerek yedinci oldu.

Binder'ın kaza yaptığı yarışta Jack Miller sekizinci olarak ilk ona giren tek KTM sürücüsü olurken, ilk onu Fabio Di Giannantonio ve Luca Marini tamamladı.

Maverick Vinales 11. olurken, Johann Zarco 12. ve Marc Marquez 13. sırada finiş gördü.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise zorlu geçen hafta sonunda düşerek yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

-

       25
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+1.535

1.535

 1.535     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+3.562

3.562

 2.027     16
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

+10.526

10.526

 6.964     13
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+15.000

15.000

 4.474     11
6 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

+16.946

16.946

 1.946     10
7 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 20

+18.553

18.553

 1.607     9
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+19.204

19.204

 0.651     8
9 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 20

+19.399

19.399

 0.195     7
10 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 20

+19.740

19.740

 0.341     6
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20

+21.189

21.189

 1.449     5
12 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 20

+23.598

23.598

 2.409     4
13 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 20

+27.079

27.079

 3.481     3
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+28.940

28.940

 1.861     2
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+29.849

29.849

 0.909     1
16 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 20

+50.960

50.960

 21.111      
17 Spain A. Bautista Ducati Team 19 Ducati 20

+53.564

53.564

 2.604      
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+1'42.162

1'42.162

 48.598      
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8

 

     Yarış dışı  
dnf Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 6

 

     Yarış dışı  
dnf Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 5

 

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 4

 

     Yarış dışı  
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team

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