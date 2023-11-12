MotoGP Malezya: Bastianini bu yılki ilk zaferini kazandı, Bagnaia puan farkını açtı

Yarışa ilk sıradan başlayan Francesco Bagnaia, ilk virajda geç frenleme yapan ve liderliği almaya çalışan Jorge Martin ile beraber dışa açılmak zorunda kalınca, öndeki tablo tamamen değişti.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Enea Bastianini ön taraftaki bu karmaşadan faydalanarak liderliğe yükselirken, sprint yarışında harika bir zafer elde eden Alex Marquez ikinciliğe çıktı.

Bagnaia üçüncü sırada yer alsa da, Martin beşinci sıraya kadar geriledi. İspanyol sürücü birkaç turun ardından Bagnaia'nın ardına geldi ve İtalyan sürücüyü sıkıştırmaya başladı. Birkaç atak denemesi yapsa da son dünya şampiyonu hepsini savuşturdu.

Ön tarafta tablo uzun bir süre değişmedi; Bastianini en yakın rakibi Alex Marquez ile arasını bir saniyenin üzerinde tutarken, Marquez de aynısını Bagnaia'ya karşı yaptı. Martin birkaç turluk baskının ardından Bagnaia ile aranın açılmasına engel olamadı ve fark 1 saniyenin üzerine çıktı.

Bu yıl zaman zaman iyi yarışlar çıkaran KTM sürücüsü Brad Binder, bitime dokuz tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yarışa veda etti.

Yarışın son turları ön taraftaki sürücüler için epey sakin geçti ve kimse birbirini yakalamayı başaramadı. Hal böyle olunca Bastianini, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Ducati fabrika takımına katıldığından bu yana ilk zaferini elde etti.

Bu önemli zaferin ardından Bastianini, epey mutlu görünüyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Takımı

Hafta sonunun yıldızlarından birisi olan Gresini sürücüsü Alex Marquez, yarış boyunca iki fabrika sürücüsünün arasında hatasız bir sürüş çıkardı ve ikinci olarak bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkarmış oldu.

Bagnaia ise Martin'in ataklarını savuşturmasının ardından yaklaşık 6.5 saniye fark açtı ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Bu sayede şampiyonadaki puan farkını 14'e çıkarmış oldu.

Martin ise, yarış ilerledikçe ön bölümden kopmaya başladı ve Bagnaia'nın gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo da nispeten güçlü sürüş çıkaran isimlerden birisiydi. Düzlüklerde yavaş kalan Yamaha'sıyla beşinci sıraya çıkmayı başaran Quartararo, yarışı da bu noktada tamamlamayı başardı.

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, ön taraftaki mücadeleye dahil olamamasının ardından Quartararo'ya da geçildi ve altıncı oldu.

Franco Morbidelli de sessiz sedasız iyi bir iş çıkaran isimlerden birisi oldu ve son tura girerken Jack Miller'ı geçerek yedinci oldu.

Binder'ın kaza yaptığı yarışta Jack Miller sekizinci olarak ilk ona giren tek KTM sürücüsü olurken, ilk onu Fabio Di Giannantonio ve Luca Marini tamamladı.

Maverick Vinales 11. olurken, Johann Zarco 12. ve Marc Marquez 13. sırada finiş gördü.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise zorlu geçen hafta sonunda düşerek yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu: