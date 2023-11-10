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MotoGP Malezya GP
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MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MotoGP şampiyonluk adaylarından Jorge Martin, Malezya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını Alex Marquez'in 0.049 saniye önünde lider tamamladı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Jorge Martin, Pramac Racing

2023 sezonunun 18. ayağı olan Malezya GP, sezonun son üç ayağından ilki olacak ve sezonun kalan iki yarışı öncesinde kritik bir önem taşıyacak.

Pramac Ducati'den Martin, Sepang yarışına son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın 13 puan gerisinde geldi ve hafta sonunun ilk seansında zirvede yer aldı.

Martin, seansın büyük bölümünde Gresini Ducati'siyle lider olan Alex Marquez'i geçmek için yeni orta hamura geçti.

İspanyol sürücünün 1:59.513'lük turu, seansı lider bitirmesi için yeterliydi. Onu Alex Marquez 1:59.562'lik turuyla takip ederken, Johann Zarco ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Morbidelli, Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü olurken, VR46 Ducati ile yarışan Luca Marini, Aleix Espargaro'nun önünde altıncı oldu.

Espargaro bitime yaklaşık 17 dakika kala son virajda kaza yaptı ve RS-GP'sinin arkasından alevler çıktı.

Marco Bezzecchi ikinci VR46 Ducati ile sekizinci olurken, Tech3 GasGas ikilisi Pol Espargaro ve Augusto Fernandez ilk 10'u tamamladı.

Bagnaia, takım arkadaşı Enea Bastianini'nin önünde 15. olurken, Marc Marquez en iyi Honda ile 17. oldu.

Son Dünya Superbike şampiyonu Alvaro Bautista, özel davetle katıldığı seansta 23 sürücü arasında 22. sırada yer aldı.

Valencia GP 2018'den bu yana ilk MotoGP seansına çıkan Bautista, LCR Honda'nın yedek pilotu Iker Lecuona'nın hemen önünde yer aldı.

MotoGP Malezya Grand Prix - 1. antrenman seansı sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 16

1'59.513

   166.967 330
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.049

1'59.562

 0.049 166.899 331
3 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 14

+0.401

1'59.914

 0.352 166.409 332
4 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 16

+0.542

2'00.055

 0.141 166.213 331
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+0.621

2'00.134

 0.079 166.104 332
6 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 18

+0.729

2'00.242

 0.108 165.955 330
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 11

+0.731

2'00.244

 0.002 165.952 328
8 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 15

+0.738

2'00.251

 0.007 165.942 329
9 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 14

+0.785

2'00.298

 0.047 165.878 326
10 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 18

+0.954

2'00.467

 0.169 165.645 327
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 17

+1.006

2'00.519

 0.052 165.573 332
12 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 18

+1.081

2'00.594

 0.075 165.470 329
13 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 13

+1.267

2'00.780

 0.186 165.216 326
14 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 15

+1.356

2'00.869

 0.089 165.094 327
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 16

+1.375

2'00.888

 0.019 165.068 333
16 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 18

+1.389

2'00.902

 0.014 165.049 332
17 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 15

+1.597

2'01.110

 0.208 164.765 330
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+1.665

2'01.178

 0.068 164.673 331
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.835

2'01.348

 0.170 164.442 331
20 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 16

+1.839

2'01.352

 0.004 164.437 332
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 17

+2.024

2'01.537

 0.185 164.187 325
22 Spain A. Bautista Ducati Team 19 Ducati 15

+3.003

2'02.516

 0.979 162.875 324
23 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 15

+3.780

2'03.293

 0.777 161.848 320
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