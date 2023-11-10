MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

2023 sezonunun 18. ayağı olan Malezya GP, sezonun son üç ayağından ilki olacak ve sezonun kalan iki yarışı öncesinde kritik bir önem taşıyacak.

Pramac Ducati'den Martin, Sepang yarışına son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın 13 puan gerisinde geldi ve hafta sonunun ilk seansında zirvede yer aldı.

Martin, seansın büyük bölümünde Gresini Ducati'siyle lider olan Alex Marquez'i geçmek için yeni orta hamura geçti.

İspanyol sürücünün 1:59.513'lük turu, seansı lider bitirmesi için yeterliydi. Onu Alex Marquez 1:59.562'lik turuyla takip ederken, Johann Zarco ilk üçü tamamlayan isim oldu.

Morbidelli, Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü olurken, VR46 Ducati ile yarışan Luca Marini, Aleix Espargaro'nun önünde altıncı oldu.

Espargaro bitime yaklaşık 17 dakika kala son virajda kaza yaptı ve RS-GP'sinin arkasından alevler çıktı.

Marco Bezzecchi ikinci VR46 Ducati ile sekizinci olurken, Tech3 GasGas ikilisi Pol Espargaro ve Augusto Fernandez ilk 10'u tamamladı.

Bagnaia, takım arkadaşı Enea Bastianini'nin önünde 15. olurken, Marc Marquez en iyi Honda ile 17. oldu.

Son Dünya Superbike şampiyonu Alvaro Bautista, özel davetle katıldığı seansta 23 sürücü arasında 22. sırada yer aldı.

Valencia GP 2018'den bu yana ilk MotoGP seansına çıkan Bautista, LCR Honda'nın yedek pilotu Iker Lecuona'nın hemen önünde yer aldı.

MotoGP Malezya Grand Prix - 1. antrenman seansı sonucu: