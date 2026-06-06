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Yarış raporu
MotoGP Macaristan GP

MotoGP Macaristan GP sprint: Marquez rahat farkla zirvede, Toprak en hızlı Yamaha olarak 13. sırada

2026 Macaristan GP sprint yarışının kazananı Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 18. sıradan başladığı yarışı 13. sırada tamamlayarak en hızlı Yamaha sürücüsü oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Formasyon turu esnasında Macaristan Balaton Park sıcaklıkları pist 44 °C hava 24 °C ölçüldü. 

Formasyon turunun ardından yarış için start verildi ve 13 turluk sprint heyecanı başladı. 

Pole pozisyonundaki Marquez ilk virajda avantajını korumayı başardı. İkinci sıradaki Acosta da güçlü bir starta imza attı ve Marquez’in arayı açmasına izin vermedi. Temsilcimiz Toprak ise start anında iki sıra yükselerek 15.’liğe yükseldi.

İlk turun son anlarında Jorge Martin, Bagnaia’yı geçerek 7. Sıraya yükseldi.

İkinci turda Aldeguer, Bezzecchi üzerinde üçüncülük için baskı kurmaya başladı. İkili arasındaki fark bir artıp bir azalırken pozisyonunu garanti altına alabilen olmadı.

Temsilcimiz Toprak 3. turda Ai Ogura’yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

4. turda Marquez, Acosta ile arasındaki farkı yaklaşık iki saniyeye kadar çıkarmayı başardı. 

İlerleyen turlarda Marquez farkı bu seviyede tutmaya devam ederken orta sıralarda rekabet yaşandı fakat pozisyon değişimi olmadı. 

7. turda Ai Ogura, fren noktasında sorun yaşayan temsilcimiz Toprak’ı geçerek 14. sıraya yükseldi. Ogura ilerleyen turlarda Jack Miller’ı da geride bırakarak bir sıra daha kazandı.

8. turda Marquez ve Acosta arasındaki fark aynı şekilde sürerken Acosta, üçüncü sıradaki Bezzecchi ile arasındaki farkı bir saniyeye kadar çıkardı. 

Son iki tura girilirken temsilcimiz Toprak, takım arkadaşı Jack Miller’ı geride bırakarak 13. sıraya yükseldi. Toprak, Miller’ı geçer geçmez farkı yarım saniye civarına da çıkarmayı başardı. 

Son tura girildiğinde Marquez üstünlüğünü sürdürürken sıralamanın geri kalanında da bir değişiklik olmadı. Böylece Marquez damalı bayrağı ilk sırada geçerken Acosta ikinci, Bezzecchi ise üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan hafta sonunun sprint yarışını en hızlı Yamaha olarak 13. sırada tamamladı.

SPRINT

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

21'22.047

       12
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1.548

21'23.595

 1.548     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.722

21'24.769

 1.174     7
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+3.973

21'26.020

 1.251     6
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+4.366

21'26.413

 0.393     5
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+5.708

21'27.755

 1.342     4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+6.285

21'28.332

 0.577     3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+7.587

21'29.634

 1.302     2
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+8.237

21'30.284

 0.650     1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+8.469

21'30.516

 0.232      
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+11.609

21'33.656

 3.140      
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+12.070

21'34.117

 0.461      
13 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+14.173

21'36.220

 2.103      
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+15.799

21'37.846

 1.626      
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+15.961

21'38.008

 0.162      
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+16.376

21'38.423

 0.415      
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+17.070

21'39.117

 0.694      
18 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 13

+17.381

21'39.428

 0.311      
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+19.490

21'41.537

 2.109      
20 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+20.662

21'42.709

 1.172      
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+24.063

21'46.110

 3.401      
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 13

+30.947

21'52.994

 6.884      
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