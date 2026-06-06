MotoGP Macaristan GP sprint: Marquez rahat farkla zirvede, Toprak en hızlı Yamaha olarak 13. sırada

Formasyon turu esnasında Macaristan Balaton Park sıcaklıkları pist 44 °C hava 24 °C ölçüldü.

Formasyon turunun ardından yarış için start verildi ve 13 turluk sprint heyecanı başladı.

Pole pozisyonundaki Marquez ilk virajda avantajını korumayı başardı. İkinci sıradaki Acosta da güçlü bir starta imza attı ve Marquez’in arayı açmasına izin vermedi. Temsilcimiz Toprak ise start anında iki sıra yükselerek 15.’liğe yükseldi.

İlk turun son anlarında Jorge Martin, Bagnaia’yı geçerek 7. Sıraya yükseldi.

İkinci turda Aldeguer, Bezzecchi üzerinde üçüncülük için baskı kurmaya başladı. İkili arasındaki fark bir artıp bir azalırken pozisyonunu garanti altına alabilen olmadı.

Temsilcimiz Toprak 3. turda Ai Ogura’yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

4. turda Marquez, Acosta ile arasındaki farkı yaklaşık iki saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

İlerleyen turlarda Marquez farkı bu seviyede tutmaya devam ederken orta sıralarda rekabet yaşandı fakat pozisyon değişimi olmadı.

7. turda Ai Ogura, fren noktasında sorun yaşayan temsilcimiz Toprak’ı geçerek 14. sıraya yükseldi. Ogura ilerleyen turlarda Jack Miller’ı da geride bırakarak bir sıra daha kazandı.

8. turda Marquez ve Acosta arasındaki fark aynı şekilde sürerken Acosta, üçüncü sıradaki Bezzecchi ile arasındaki farkı bir saniyeye kadar çıkardı.

Son iki tura girilirken temsilcimiz Toprak, takım arkadaşı Jack Miller’ı geride bırakarak 13. sıraya yükseldi. Toprak, Miller’ı geçer geçmez farkı yarım saniye civarına da çıkarmayı başardı.

Son tura girildiğinde Marquez üstünlüğünü sürdürürken sıralamanın geri kalanında da bir değişiklik olmadı. Böylece Marquez damalı bayrağı ilk sırada geçerken Acosta ikinci, Bezzecchi ise üçüncü oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan hafta sonunun sprint yarışını en hızlı Yamaha olarak 13. sırada tamamladı.